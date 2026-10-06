Čelični autoritet Žezusa: Dobio papir sa sedam tačaka, ali nije hteo da "klekne" pred Ronaldom

Problemi su počeli posle utakmice protiv Norveške. Žezus i Ronaldo imali su raniji dogovor o načinu na koji će portugalski kapiten biti korišćen tokom reprezentativne akcije. Selektor je, prema navodima portugalskog medija, još ranije sa Ronaldom napravio plan za sezonu 2026/27, koji je podrazumevao i pažljivo doziranje minutaže 41-godišnjeg napadača. Jedan deo tog plana odnosio se upravo na Ligu nacija. Ronaldo prvobitno nije trebalo da igra protiv Norveške, naročito pošto je nekoliko dana ranije proveo 67 minuta na terenu protiv Velsa.

Međutim, Žezus je naknadno promenio procenu. Smatrao je da se Ronaldo fizički dovoljno oporavio i odlučio da ga ipak uvrsti među opcije za meč u Oslu ukoliko reprezentaciji bude potreban. Prema informacijama iz Portugala, Ronaldo je tu odluku prihvatio i nije odbijao mogućnost da zaigra. Problem je nastao tokom same utakmice. Kristijano je poslat na zagrevanje, dugo je čekao pored terena, ali na kraju nije ušao u igru. Takav razvoj događaja posebno ga je razljutio, a nezadovoljstvo nije skrivao ni po završetku utakmice. Njegova reakcija, kao i činjenica da nije otišao do portugalskih navijača kako bi im zahvalio na podršci, dodatno su podigli tenziju oko reprezentacije.

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Ipak, dan pred duel sa Danskom činilo se da je kriza rešena. Ronaldo i Žezus obavili su razgovor, posle kog je atmosfera navodno postala znatno mirnija. U celu priču bili su uključeni i ljudi iz njihovog neposrednog okruženja, a napravljen je svojevrstan dogovor o tome šta bi selektor trebalo da kaže na konferenciji za medije. Prema portugalskom izvoru, Žezus je čak dobio papir sa sedam tačaka koje bi trebalo da pročita ili prepriča pred novinarima.

Ideja je bila da selektor odmah na početku konferencije pošalje poruku da između njega i kapitena više nema problema. Trebalo je da potvrdi da je sa Ronaldom ranije napravio plan njegovog korišćenja u reprezentaciji, da je taj plan igrač prihvatio i da utakmica protiv Norveške prvobitno nije bila predviđena za njegovo učešće. Žezus bi potom objasnio zbog čega je promenio odluku i uvrstio Ronalda među opcije, procenio je da se fizički dovoljno oporavio posle meča sa Velsom i želeo ga je na raspolaganju ukoliko utakmica bude zahtevala njegov ulazak.

Važan deo dogovorenog obraćanja odnosio se i na ponašanje portugalskog kapitena. Selektor je trebalo jasno da kaže da Ronaldo nikada nije dovodio u pitanje njegove odluke, da nikada ništa nije odbijao i da se tokom reprezentativne karijere uvek ponašao profesionalno i lojalno prema nacionalnom timu. Posebno važna bila je tačka koja se odnosila na dugo zagrevanje protiv Norveške. Žezus je trebalo javno da prizna da je pogrešio kada je Ronalda poslao na zagrevanje i potom ga ostavio pored aut-linije bez ulaska u igru. Pritom je trebalo da naglasi da igrač Ronaldovog statusa (pomenuo bi tom prilikom da su takvog statusa u istoriji fudbala još samo Pele i Dijego Maradona), nije trebalo toliko dugo da se zagreva ukoliko selektor nije imao jasnu nameru da ga uvede u igru. To bi bio svojevrstan čin priznanja sopstvene greške.

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Na kraju pripremljenih sedam tačaka Žezus je trebalo da naglasi koliko želi da Ronaldo ostane deo portugalske reprezentacije i koliko je njegova uloga i dalje važna. Plan je obuhvatao i očekivano pitanje novinara o tome zašto Ronaldo posle utakmice u Oslu nije otišao do portugalskih navijača. I tu je odgovor trebalo da bude pomirljiv. Žezus bi rekao da nema pravo da drži lekcije o patriotizmu čoveku koji je toliko godina proveo noseći dres Portugala, kao i da je Ronaldova reakcija bila samo posledica trenutne frustracije. Drugim rečima, poruka je trebalo da bude da se od čitave situacije pravi problem tamo gde ga zapravo nema. Selektor je trebalo da podseti i na Ronaldov odnos prema navijačima, odnosno na vreme koje godinama odvaja za autograme, fotografije i susrete sa ljudima koji prate reprezentaciju.

Kada je konferencija za medije počela, Žezus je zaista govorio o mnogim dogovorenim stvarima. Potvrdio je da je postojao plan o Ronaldovoj minutaži u Ligi nacija. Rekao je da je taj plan igrač prihvatio. Naglasio je da Ronaldo nikada nije odbio ništa što se od njega tražilo i da je bio spreman da bude opcija protiv Norveške. Selektor je pokušao da umanji značaj Ronaldove burne reakcije posle utakmice, a govoreći o njegovom nezadovoljstvu zbog dugog zagrevanja ponovo je istakao njegov istorijski status, poredeći ga sa najvećim imenima poput Pelea i Maradone.

Ali jedna stvar nije izgovorena. Izvinjenje. Upravo je tu nastao konačni lom. Kristijano Ronaldo je navodno konferenciju pratio u realnom vremenu i očekivao da Žezus javno zatraži oproštaj zbog načina na koji je postupio sa njim protiv Norveške. Problem je bio u tome što eksplicitno izvinjenje, prema dogovorenom spisku od sedam tačaka, zapravo nije ni bilo predviđeno. Žezus je trebalo da prizna da je pogrešio, ali ne i da bukvalno kaže da se izvinjava Ronaldu. Za portugalskog kapitena, međutim, to očigledno nije bilo dovoljno.

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Razočaran onim što je čuo, Ronaldo je odlučio da napusti reprezentativni kamp. Najpre je otputovao u Madrid, a potom se vratio u Rijad. Da razlike između dve strane nisu bile samo posledica nesporazuma postalo je još jasnije nekoliko dana kasnije. Posle pobede Portugala nad Norveškom rezultatom 2:1 na stadionu Dragao, Žezus je na konferenciji za medije ponovo govorio o čitavoj situaciji i praktično potvrdio da nikakav dogovor o izvinjenju nije postojao. Otišao je čak i korak dalje. Poručio je da se "ne izvinjava nikome“. Upravo ta rečenica pokazala je koliko se pogledi selektora i kapitena razlikuju.

Žezus smatra da je priznao trenersku grešku, objasnio svoje odluke i dovoljno jasno pokazao poštovanje prema jednom od najvećih igrača u istoriji fudbala. Ronaldo je, s druge strane, očekivao mnogo eksplicitniji gest. Prema trenutno dostupnim informacijama, njegov stav sada je veoma čvrst - nema nameru da se vraća u reprezentaciju Portugala dok god je Žorž Žezus selektor. Tako je spor koji je u jednom trenutku delovao kao prolazno neslaganje oko minutaže prerastao u otvoreni sukob dve najvažnije figure portugalske reprezentacije.

Ronaldo je u međuvremenu najavio da će javnosti detaljno objasniti svoju verziju događaja. To još nije učinio. A kada to uradi, moglo bi da postane mnogo jasnije da li je čitav slučaj zaista nastao samo zbog jednog neizgovorenog "izvini" ili iza Ronaldove odluke da napusti reprezentaciju postoji mnogo dublji sukob sa selektorom.