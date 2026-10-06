Rijera imao šta da vidi: Zvezdin Kim majstorski promešao Australijance (VIDEO)

Svi golovi su bili lepi na oko, pošto je prednost doneo Seong u 12. minutu kada je pogodio donji levi ugao sa preko 20 metara za vođstvo gostujuće nacionalne selekcije, da bi u 36. minutu na scenu stupio Je Gen Kim.

Dobio je loptu po desnoj strani i krenuo u prodor, slomio jednog čuvara i onda drugog izbacio vrhunskom fintom, namestio se i pogodio mrežu za dupliranje prednosti Južne Koreje. Fudbaler Crvene zvezde postigao je sjajan gol i imao je Albert Rijera šta da vidi u ovoj reprezentativnoj pauzi od izuzetno talentovanog ofanzivnog fudbalera, koji je nedavno stigao iz domovine kada je napunio 18 godina.

Pogodak igrača beogradskog klub možete videti na 47:25 na priloženom video snimku čitave utakmice između Australije U23 i Južne Koreje U21.

Australija je uspela da se izvuče do kraja meča jer je Di Picio smanjio u petom minutu nadoknade prvog poluvremena, dok je Akon u 73. minutu doneo izjednačenje i postavio konačnih 2:2.

Ovo je prvi gol za Kima u ovom uzrastu, gde je debitovao baš protiv Australije, dok je ranije dao dva gola za U17 i sedam golova za U15 reprezentaciju, dok je prolazio rang po rang. Sada je preskočio dve generacije i očekuje se mnogo od njega u Južnoj Koreji u budućnosti.

Za Crvenu zvezdu je do sada upisao tri nastupa u Mozzart Bet Superligi Srbije. Odigrao je ukupno 43 minuta.