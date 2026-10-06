Bar jedna titula 21 godinu zaredom

Još jedan je neverovatan rezultat u Novakovim rukama: 21 godinu zaredom je osvojio makar jedan šampionski trofej! U poslednje dve taj se broj značajno smanjio, pa je u 2025. bio pobednik samo u Atini, a u ovoj godini je, za sada, najbolji samo u Pekingu. I po tome segmentu je Đoković ispred svih, pošto je Nadalu uspelo da 19 sezona u nizu osvaja trofeje.

Novak je vlasnik i rekorda po broju uzastopnih pobeda, bez ijednog poraza, na jednom turniru, pa je danas u Pekingu upisao 34. trijumf, a nikada na ovom takmičenju nije pretrpeo poraz.