Bar jedna titula 21 godinu zaredom
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Vreme čitanja: 1min | uto. 06.10.26. | 15:25
Neverovatne stvari i dalje radi Novak Đoković
U teniskoj knjizi rekorda sve je više onih pored kojih stoji ime Novaka Đokovića.
A, teniski GOAT (Najveći svih vremena) nastavlja da pomera granice čak i sa 39 godina. Osvajanjem titule u Pekingu Novak je postao najstariji osvajač nekog ATP turnira: Đoković je podigao pehar sa navršenih 39 godina i četiri meseca. Pre njega je taj rezultat bio u vlasništvu Gaela Monfisa, koji je pehar podigao sa 38 leta i četiri meseca.
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Još jedan je neverovatan rezultat u Novakovim rukama: 21 godinu zaredom je osvojio makar jedan šampionski trofej! U poslednje dve taj se broj značajno smanjio, pa je u 2025. bio pobednik samo u Atini, a u ovoj godini je, za sada, najbolji samo u Pekingu. I po tome segmentu je Đoković ispred svih, pošto je Nadalu uspelo da 19 sezona u nizu osvaja trofeje.
Novak je vlasnik i rekorda po broju uzastopnih pobeda, bez ijednog poraza, na jednom turniru, pa je danas u Pekingu upisao 34. trijumf, a nikada na ovom takmičenju nije pretrpeo poraz.