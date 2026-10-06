Gordon? Na istom je nivou kao Jamal! Kad sam prvi put video Rodrija bio je sitan, ali...

Otkud to, pitate se verovatno. Jer Denija je deceniju i po bio selektor mlađih selekcija Španije, praktično svih - od kadetske do mlade – i tako pomogao uspostavljanju sistema zahvaljujući kojem je njegova država ovog leta objedinila titule svetskog i evropskog prvaka. On sam doneo joj je olimpijsko zlato u Parizu, pre toga dva puta bio prvi na Evropskom prvenstvu: jednom sa omladincima, drugi put sa kadetima kada je baš Englesku savladao u finalu. Pa mu se ona vrlo brzo osvetila na Svetskom prvenstvu u istoj uzrasnoj kategoriji, kasnije i u finalu Evropskog za mlade.

“Kada radiš za Španiju, normalno je da ti se putevi ukrštaju sa Engleskom. Bilo je mnogo finala, mnogo trenutaka. Video Sent Džordžis Park sa Luisom de la Fuentesom. Video sam Englesku u Huelvi. Došli su da vide kako radimo; mi smo išli u Bišam Abi da vidimo njih. Dolazio sam u Fudbalski savez Španije 2010. godine i FS Engleske je jedan od onih koji je najviše napredovao. Osvojili ste Evropsko prvenstvo do 17 godina, Svetsko prvenstvo do 17 godina u Indiji, Evropsko prvenstvo do 21 godine zato što ste verovali u ulaganje u mlade, zato što ste podržali njihov razvoj. Pružate im prilike i iskustva koja na kraju dolaze do izražaja na seniorskom nivou. Zavisite od klubova, bazena talenata, ali infrastruktura i razvoj igrača su osnova svega.“

Među onima koje je Denija često sretao je Entoni Gordon, koji je na početku okupljanja sugerisao da Engleska ne bi trebalo da kopira španski stil igre.

“Gordon? Kakav igrač! Kakav fudbaler, Bože moj. On je na istom nivou kao... ne znam, hteo sam da kažem Lamin. Mlad, odvažan, igra jedan na jedan, ima brzinu. I kakav sjajan posao je engleski fudbal uradio izvevši igrače poput njega na pravi put. Slušajte, svaka zemlja ima svoju suštinu, morate to da poštujete, da prigrlite. Takođe, ne možete da se promeniti preko noći; uspeh nije trenutan, to je proces. Pravićete greške, ali morate da budete načisto gde idete. Tokom 15 godina sa mlađim kategorijama, razvijali smo se, evoluirali, prilagođavali. Gledajte šta rade druge federacije. To nije kopiranje, to je učenje.”

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Ubeđen da se sistematski rad uvek vrati kroz rezultate, selektor Češke vidi današnju Englesku u samom svetskom vrhu.

“Ovoliko ste blizu od osvajanja Svetskog prvenstva”, rekao je Denija novinaru Gardijana, pokazujući minimalan razmak između palca i kažiprsta. “Engleska je vrlo, vrlo dobra; nisu nimalo daleko od finala Svetskog prvenstva. Nimalo. Mnogo branim Fudbalski savez Engleske. Engleska je među dve ili tri najbolje na svetu, uvek je tu. Fudbalski savez je to video, uložio, i ohrabrio bih ih da nastave to da čine: u mlade igrače, u Sent Džordžis Park, u obrazovanje trenera. To je ključ. Godine 2006. Španija je imala onoliko trofeja koliko i Češka.”

Za Deniju uloga selektora u mlađim kategorijama mnogo je više od rada na taktici.

“Postoji nešto izvan fudbala. Jedan igrač je jednom rekao: ’Ti nisi trener, ti si učitelj.’ Posebno sa mlađim kategorijama. Želite da pobedite, naravno, ali morate da učite. Postoji psihološki, očinski element. Svako dete, a oni su deca, ima emotivni razvoj. Znate njihove lične probleme, pomognete im da sazru. Bilo je trenutaka kada smo Luis ili ja izostavljali igrače za dobrobit grupe: ’On je igrač i po, ali praviće probleme.’ Nijedan igrač ne pobeđuje sam. Jedan: Mesi. Niko drugi.“

20.45: (1,10) Engleska (11,0) Češka (18,0) MOZZART RELAX

I zato se osećaj zadovoljstva kada ta ista deca porastu i učine vas ponosnim ne može opisati rečima. A Denija je ovog leta gledao svoju decu – sve osim Viktora Munjoza, Ajmerika Laporta i Davida Raje trenirao je u mlađim kategorijama - kako u Severnoj Americi postaju svetski prvaci.

“Kada pobede, osećate se toliko ponosno. Sedeo sam sa Davidom Gordom (selektorom Španije do 21 godine) na finalu Svetskog prvenstva. Zagrlili smo se, nismo ništa rekli, ali smo podelili pogled koji je govorio: ’Mi smo uradili svoj deo posla.’ Nismo mi odgovorni, ali dali smo svoj mali doprinos. Za 15 godina, skoro svi su prošli kroz naše ruke.“

I zato za njega nije bilo izneđenje videti Ferana Toresa kako rešava pobednika u utakmici velikog uloga.

“Kada Feran postigne gol u finalu, obuzme vas deža vi. Dao je gol u finalu Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina, osvojio Evropsko prvenstvo do 17 godina, i to se sada prenosi na seniore. Imate Lamina i Kubarsija koji su jednom došli na turnir do 15 godina u Švedskoj. Radio sam sa nekim igračima, bre: Isko je bio neverovatan. Tijago Alkantara, Kanales. Ali to je bio prvi put da sam video navijače sa glavama u rukama kako govore: ’Ooooh! Šta je ovo?!’ Hose Lana je bio selektor. Pitao sam ga: ’Gde ste našli ove momke?!’ Ja sam bio taj srećnik. Vodio sam ekipu do 19 godina i poveo Lamina sa sobom. Imao je 14 godina i tada je oborio rekord.“

Feran Tores (©Reuters)

Jer ako ima kvalitet, nije bitno koliko mu je stara krštenica.

“Kada igrač stigne do seniora, to je vaš najponosniji momenat. Šalio sam se sa Luisom: ’Nemaš petlju da mi uzmeš igrače.’ On bi odgovorio: ’Nemoj da me kušaš; uzeću sve do jednog.’ Nema straha, nikakvog. Nemojte da gledate datum rođenja. Ako su spremni, spremni su. Mi ih poznajemo, ali potrebni su vam klubovi. Podstičete ih da rano ubacuju igrače u vatru, ali ko stavlja Kubarsija i Lamina da igraju sa 16 godina!“

Posebno mesto u Denijem pamćenju zauzima priča o stasavanju zvanično najboljeg fudbalera sveta, koga je uočio još dok je bio sitan dečak u akademiji Atletika.

“Ne mogu da budem objektivan kada je Rodri u pitanju. Prvi put sam ga video u Atletiku sa Hoseom Marijom Amokortuom, šefom akademije. Gledajući trening kategorije do 14 godina sa balkona iznad terena, među njima je bio i ovaj mališan koji je neverovatan. Hosema kaže: ’To je Rodri.’ Ja kažem: ’On je korak ispred svih, ali sitan je.’ On kaže: ’Da, ali vidi...’ Rodrijevi roditelji su na tribinama i bili su jako visoki. ’Porašće! Mislim da možemo da ga sačekamo!’ Sećam se njegovog debija za U17 u Švedskoj. Rekao sam: ’Nemoj da ideš u rat: pobediće. Ti si pametan klinac, razmišljaš brže: tako se pobeđuje.’ Njegov skok u razvoju došao je kasnije, u Viljarealu. Pričajte s njim i kao da pričate sa trenerom, sa nekim dekom. Davaće vam savete”, zaključio je Denija.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 4. KOLO

Utorak

GRUPA 3

20.45: (1,10) Engleska (11,0) Češka (18,0) MOZZART RELAX

20.45: (9,00) Hrvatska (5,90) Španija (1,30) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama