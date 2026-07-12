Rio, džabe brišeš, sve ostaje zabeleženo! Licemerno je pričati jedno za Almirona, a drugo za Embola

Ne misli ni Rio Ferdinand da je pravda zadovoljena, stava je da sudija nije trebalo da mu pokaže drugi žuti za simuliranje, koga jeste bilo. Švajcarski reprezentativac je „zaplivao“, nije bilo kontakta sa Leandrom Paredesom . Šta treba, šta ne treba i šta je „mistaken identity“ – mogu o tome stručniji. Ali, jedno je mnogima zapalo za oko, a to je da nekadašnji štoper engleske reprezentacije vrti priču koja mu u datom trenutku odgovara.

Poništen žuti karton Leandru Paredesu , pa dodeljen Brilu Embolu i na koncu pokazan crveni – prašina se neće tek tako sleći. Švajcarska je ostala sa desetoricom, posle produžetaka ispala je od Argentine, a njoj su se „na teret“ tokom Mundijala već stavljale neke stvari. Tumačenja su različita.

Jedno je pričao za najnoviju situaciju, a nešto sasvim suprotno pre koju sedmicu, još na početku Svetskog prvenstva… Nije prvi put da na Mundijalu imamo „mistaken identity“, odnosno da sudija preinači odluku. Na startu turnira Migel Almiron je pao, isprva je delovalo da je bilo kontakta sa američkim štoperom Timom Rimom, međutim, odluka je preinačena nakon gledanja snimka. Žuti karton je poništen i dodeljen je Paragvajcu, a tada je Rio Ferdinand na društvenoj mreži X ostavio dva komentara.

„Šta... Nikada ranije nisam video da se to desilo? Lude scene“, a zatim i: „Migel Almiron je izveo sumnjivo simuliranje. VAR tim je doneo ispravnu odluku“.

Tako je tada sve video, a sinoć sve kontra od toga, valjda zato što će Engleska u polufinalu na Argentinu.

„Pogledao sam taj incident sa Embolom nekoliko puta, i dalje se ne slažem sa ishodom. Fudbal bi trebalo da se zasniva na zdravom razumu. Ako igrač dobije crveni karton u četvrtfinalu Svetskog prvenstva, svi bi morali da budu apsolutno sigurni da je odluka ispravna. Umesto toga, pričamo o tehničkim interpretacijama, VAR protokolima i rupama u pravilniku, a ne o samom fudbalu. Frustrira me to što je Švajcarska bila potpuno u igri, a onda je jedan kontroverzan trenutak promenio sve. Četvrtfinale između dve vrhunske reprezentacije trebalo bi da odluče igrači, a ne situacija koju polovina fudbalskog sveta pokušava da shvati satima kasnije“, rekao je Rio Ferdinand.

Pošteno je „okrpio“ Argentince posle prolaska među četiri najbolja…

„I biću iskren, čovek počne da se pita – zašto kontroverze, izgleda, uvek prate utakmice Argentine na ovom turniru? Protiv Egipta je bilo debata. Protiv Švajcarske imamo još jednu ogromnu temu za razgovor. Bilo to pravedno ili ne, ljudi posle utakmica Argentine konstantno odlaze pričajući o sudijama i VAR-u umesto o fudbalu, a to nikada nije dobra reklama za takmičenje“, poručio je Rio Ferdinand i dodao:

„Nikoga ni za šta ne optužujem, ali percepcija je važna. Kada je isti tim uključen u više kontroverznih trenutaka, navijači prirodno počinju da postavljaju pitanja. Za mene, Embolov crveni karton jednostavno ne deluje kao odluka koja bi trebalo da reši četvrtfinale Svetskog prvenstva“.