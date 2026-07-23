River uzdrmao tlo Buenos Ajresa: Platio Anhela Koreu 15.000.000 evra i oborio rekord lige

Kad imaš istoriju kao River Plejt, onda se neuspeh ne trpi. A oni su imali toliko neuspeha u poslednjih nekoliko meseci da je gorčina postala nesnosna. Toliko da su navijači na Monumentalu počeli da vređaju igrače i izlaze sa stadiona pre kraja utakmice. Tako nešto ne može da se gleda, a još manje - trpi. Zato su čelnici kluba rešili da prodrmaju tlo Buenos Ajresa i dočepaju se kapitalca u vidu Anhela Koree. River će meksičkom Tigresu uplatiti 13.000.000 evra fiksno, plus dodatnih 2.000.000 kroz bonuse.

Korea će uskoro potpisati ugovor na tri i po godine, sa bivšim saigračima se već pozdravio i krenuo put glavnog grada Argentine. U jednom trenutku se činilo da bi posao mogao da propadne zbog prevelikih zahteva Tigresa koji su se promenili u poslednjem trenutku, ali je River bio dovoljno spretan i uspeo da slomi Meksikance. Pored Anhela, na Monumentalu postoji ideja da se angažuje Tijago Almada, čak je bila spremna ponuda od 20.000.000 evra za fudbalera Atletiko Madrida, ali problem prave bankarske garancije, a u priču je ušao finansijski moćniji Flamengo, pa su šanse za dolazak bivšeg igrača Botafoga sve manje.