River uzdrmao tlo Buenos Ajresa: Platio Anhela Koreu 15.000.000 evra i oborio rekord lige
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 11:12
Nekadašnji igrač Atletiko Madrida potpisaće trogodišnji ugovor sa klubom iz glavnog grada Argenitne
Kad imaš istoriju kao River Plejt, onda se neuspeh ne trpi. A oni su imali toliko neuspeha u poslednjih nekoliko meseci da je gorčina postala nesnosna. Toliko da su navijači na Monumentalu počeli da vređaju igrače i izlaze sa stadiona pre kraja utakmice. Tako nešto ne može da se gleda, a još manje - trpi. Zato su čelnici kluba rešili da prodrmaju tlo Buenos Ajresa i dočepaju se kapitalca u vidu Anhela Koree. River će meksičkom Tigresu uplatiti 13.000.000 evra fiksno, plus dodatnih 2.000.000 kroz bonuse.
Korea će uskoro potpisati ugovor na tri i po godine, sa bivšim saigračima se već pozdravio i krenuo put glavnog grada Argentine. U jednom trenutku se činilo da bi posao mogao da propadne zbog prevelikih zahteva Tigresa koji su se promenili u poslednjem trenutku, ali je River bio dovoljno spretan i uspeo da slomi Meksikance. Pored Anhela, na Monumentalu postoji ideja da se angažuje Tijago Almada, čak je bila spremna ponuda od 20.000.000 evra za fudbalera Atletiko Madrida, ali problem prave bankarske garancije, a u priču je ušao finansijski moćniji Flamengo, pa su šanse za dolazak bivšeg igrača Botafoga sve manje.
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Tokom boravka u Meksiku, Korea je odigrao 54 utakmice i postigao 23 gola uz 14 asistencija, navodno, postojala je mogućnost da osvajač Mundijala iz 2022. još prošle godine obuče dres Rivera, čak su vođeni razgovori, ali je ofanzivni vezista, ipak, imao drugačije planove.
Kako god, dolazak popularnog Anhelita biće još jedan od mnogih rekordnih transfera u argentinskom fudbalu koji je u vlasništvu Rivera. Naime, u prvih pet najskupljih igrača u istoriji argentinske lige, četiri transferi koje je napravio klub iz Buenos Ajresa - Nikolas De La Kruz (12.500.000 evra iz urugvajskog Liverpula), Lukas Prato (11.500.000 iz Sao Paula), Rodrigo Viljagra (11.000.000 iz Taljeresa), Esekijel Barko (10.000.000 iz Atlanta Junajteda). Kad Korein dolazak bude ozvaničen, Milioneri će biti vlasnici svih pet najvećih transfera u svojoj zemlji.
Ako ste mislili da će ovo biti vrhunac aktivnosti jednog od najvećih klubova u Južnoj Americi - prevarili ste se. Vrlo relevantni Tyc sports donosi informaciju da na Monumentalu sanjaju povratak Franka Mastantuona (18). Jedan od najvećih bisera argentinskog fudbala, dete Rivera nije u planovima Žozea Murinja za ovu sezonu. "La Banda" kako glasi jedan od nadimaka Rivera želi da ga dovede na pozajmicu, ali šanse za to su vrlo male. Alvaro Arbeloa ga želi u Fulamu, a i sam igrač više preferira ostanak u Evropi.