Šta može nova Silvina Benfika posle neuspešnog mandata Murinja na Lužu

Nije bilo velikih promena u igračkom kadru. Otišao je iskusni Argentinac Nikolas Otamendi u River Plejt, Turčin Orkun Kokdžu je prodat Bešiktašu za 30.000.000, pošto je prošle sezone bio na pozajmici u taboru istanbulskih Orlova, a klub su napustili i Florentino u Barnli za 24.000.000 i Sidni Lopes Kabral u Trabzon za 7.000.000 evra.

Silva je u prethodnom periodu imao odlične rezultate u Fulamu. Klub koji je bio uvek na granici Premijer lige i Čempionšipa doveo je u sigurnu luku. Murinjo se vratio na Santijago Bernabeu da pokuša da trgne iz letargije Kraljeviće, dok se Silva vratio u otadžbinu.

Za golove biće zadužen Kolumbijac Džon Duran. Eksplodirao je u Aston Vili, “izgubio” se u saudijskom Al Nasru, a onda lutao od Fenerbahčea, Klub Amerike i Zenita, a sada je stigao na pozajmicu da oživi karijeru u taboru Benfike. Poljsko krilo Jakub Kaminski je stiglo iz Kelna za 17.000.000, dok je jedan od najboljih ukrajinskih fudbalera, vezista Georgij Sudakov, otkupljen od Šahtjora za 20.000.000. Vredno pojačanje iz Atletiko Madrida je francuski štoper Klemen Lengle.

Eliminacija Sankt Galena je pod moranjem. Silva je poveo u Švajcarsku veliki broj mladih igrača. Vezista Leandro Bareiro će propustiti meč zbog respiratorne infekcije, dok je Prestijani i dalje pod suspenzijom UEFA.

Duran je stigao tek prošle nedelje, pa se očekuje da napad predvodi starosedelac, Grk Vangelis Pavlidis. U startnoj postavi se očekuju dvojica novajlija, po krilu Poljak Kaminski i na poziciji štopera Francuz Lengle.

Benfika je u generalnoj probi pred start sezone pobedila Viljareal sa 2:0. Sankt Galen je poražen na dve poslednje utakmice, od Liona (3:6) i Noriča (0:3).

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LIGA EVROPE, DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

18.00: (1,50) Karabag (4,10) CSKA Sofija (7,00)

19.00: (2,30) Hamarbi (3,40) Anderleht (3,10)

19.00: (1,48) Tromse (4,20) Hradec (7,25)

19.00: (3,00) Dinamo Kijev (3,20) PAOK (2,45)

19.00: (3,30) Šerif Makabi (3,30) Tel Aviv (2,25)

20.00: (2,15) Bešiktaš (3,45) Midtjiland (3,35)

20.00: (7,50) Sankt Galen (4,60) Benfika (1,42)

20.00: (1,65) Tvente (3,85) Ferencvaroš (5,30)

21.00: (2,15) Hajduk (3,30) Pafos (3,50)

***kvote su podložne promenama



