Šta može nova Silvina Benfika posle neuspešnog mandata Murinja na Lužu
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 11:49
Lisabonski Orlovi danas (20.00) počinju sezonu protiv Sankt Galena u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope
Počinje nova era Benfike bez Žozea Murinja. Ništa nije doneo slavni stručnjak pošto je prethodnog leta nasledio Bruna Laža na kormilu najpopularnijeg portugalskog kluba. Titula je otišla u Porto, dok se gradski rival Sporting plasirao u kvalifikacije za Ligu šampiona. Jedino je uspešna bila kampanja u Ligi šampiona, izborena nokaut runda posle epske pobede nad Realom u poslednjem kolu. Lisabonskim Orlovima ostaje ovog leta utešna borba za Ligu Evrope.
Marko Silva kreće u misiju oživljavanja velikana u Švajcarskoj protiv Sankt Galena (20.00). Dok Švajcarcima počinje prvenstvo ovog vikenda, Benfika će da se načeka do starta Primeire.
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Silva je u prethodnom periodu imao odlične rezultate u Fulamu. Klub koji je bio uvek na granici Premijer lige i Čempionšipa doveo je u sigurnu luku. Murinjo se vratio na Santijago Bernabeu da pokuša da trgne iz letargije Kraljeviće, dok se Silva vratio u otadžbinu.
20.00: (7,50) Sankt Galen (4,60) Benfika (1,42)
Nije bilo velikih promena u igračkom kadru. Otišao je iskusni Argentinac Nikolas Otamendi u River Plejt, Turčin Orkun Kokdžu je prodat Bešiktašu za 30.000.000, pošto je prošle sezone bio na pozajmici u taboru istanbulskih Orlova, a klub su napustili i Florentino u Barnli za 24.000.000 i Sidni Lopes Kabral u Trabzon za 7.000.000 evra.
Za golove biće zadužen Kolumbijac Džon Duran. Eksplodirao je u Aston Vili, “izgubio” se u saudijskom Al Nasru, a onda lutao od Fenerbahčea, Klub Amerike i Zenita, a sada je stigao na pozajmicu da oživi karijeru u taboru Benfike. Poljsko krilo Jakub Kaminski je stiglo iz Kelna za 17.000.000, dok je jedan od najboljih ukrajinskih fudbalera, vezista Georgij Sudakov, otkupljen od Šahtjora za 20.000.000. Vredno pojačanje iz Atletiko Madrida je francuski štoper Klemen Lengle.
Eliminacija Sankt Galena je pod moranjem. Silva je poveo u Švajcarsku veliki broj mladih igrača. Vezista Leandro Bareiro će propustiti meč zbog respiratorne infekcije, dok je Prestijani i dalje pod suspenzijom UEFA.
Duran je stigao tek prošle nedelje, pa se očekuje da napad predvodi starosedelac, Grk Vangelis Pavlidis. U startnoj postavi se očekuju dvojica novajlija, po krilu Poljak Kaminski i na poziciji štopera Francuz Lengle.
Benfika je u generalnoj probi pred start sezone pobedila Viljareal sa 2:0. Sankt Galen je poražen na dve poslednje utakmice, od Liona (3:6) i Noriča (0:3).
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LIGA EVROPE, DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Četvrtak
18.00: (1,50) Karabag (4,10) CSKA Sofija (7,00)
19.00: (2,30) Hamarbi (3,40) Anderleht (3,10)
19.00: (1,48) Tromse (4,20) Hradec (7,25)
19.00: (3,00) Dinamo Kijev (3,20) PAOK (2,45)
19.00: (3,30) Šerif Makabi (3,30) Tel Aviv (2,25)
20.00: (2,15) Bešiktaš (3,45) Midtjiland (3,35)
20.00: (7,50) Sankt Galen (4,60) Benfika (1,42)
20.00: (1,65) Tvente (3,85) Ferencvaroš (5,30)
21.00: (2,15) Hajduk (3,30) Pafos (3,50)
***kvote su podložne promenama