Crno crnogorsko leto

Sutjesci je ostalo da spašava što se spasti može, a to je da pokuša da odbrani čast u dvomeču protiv Makslajn Vitepska, koji je posle 14. kola u prvenstvu Belorusije na drugom mestu sa dva boda manje od Dinama iz Minska.

19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)

ML Vitebsk je takođe u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona poražen od Krajove, a svoje mečeve kao domaćin igra u Mađarskoj, pa se meč ove večeri igra od 19.00 u Mezekevešdu.

Trener Nikšićana Milorad Peković očekuje da njegov tim borbenom igrom pokuša da ostvari dobar rezultat za revanš 30. jula u Nikšiću.

"Na ovom nivou moramo da budemo fokusirani i koncentrisani svih 90 minuta, kako bismo izvukli pozitivan rezultat. Protivnik je dobra ekipa, šampionat im je u toku, što može da bude njihova prednost", upozorio je Peković.

Šef struke Sutjeske neće moći da računa na Andriju Ražnatovića koji je pod suspenzijom, dok su van tima zbog povreda Marko Mrvaljević i Kenroj Kembel.

"Ne tražimo alibi, sigurni smo u sebe i svoj kvalitet. Probaćemo da u prvoj utakmici ostvarimo dobar rezultat pred revanš. Imamo dosta kvalitetnih igrača, neki drugi momci će dobiti priliku. Imamo poverenje u njih i spremni ulazimo u utakmicu", poručio je Peković.

Napadač Sutjeske Slobodan Babić imaće zadatak da zatrese mrežu ML Vitepska.

"Njima je prvenstvo u toku, spremniji su. Organizovana su i mnogo dobra ekipa. Verujemo u sebe, idemo da ostvarimo pozitivan rezultat pred revanš. Nikada se ne zadovoljavam remijem, na svakom meču bi trebalo da idemo na pobedu. Rekao bih da imamo dobar tim. Voleo bih da bilo ko iskoči, da guramo jedni druge u pravom smeru i da ostvarimo najbolji mogući rezultat", poručio je Babić.

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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Geterborg - Levadija 1:2 (0:2)

Florijana - Drita 1:1 (0:0)

Bisen - Đer 2:6 (1:3)

Sreda

Nefči - Dinamo Minsk 2:4 (2:1)

Bohemijans - Balkani 2:1 (0:1)

Bašakšehir - Inter Turku 1:1 (0:1)

Vardar - Riga 2:3 (1:2)

Spartak Trnava - CSKA Sofija 0:0

Železničar Pančevo - Braga 0:1 (0:0)

Četvrtak

16.30: (5,80) Mališeva (3,80) Hibernijan (1,55)

17.00: (3,60) Alaškert (3,20) Kluž (2,05)

17.00: (8,00) Liepaja (4,40) Austrija (1,37)

17.30: (3,25) Panevezis (3,25) Tobol (2,15)

18.00: (1,90) Debrecin (3,35) Pjunik (3,90)

18.00: (4,00) Dila Gori (3,30) Apolon (1,90)

18.00: (2,25) Flora (3,35) TNS (2,95)

18.00: (1,37) HJK (4,50) Kolerajn (7,75)

18.00: (8,50) Paide (4,70) Zira (1,33)

18.30: (2,15) AEK Larnaka (3,25) Beitar Jerusalim (3,25)

18.30: (1,25) Dunajska Streda (5,20) Velež (11,0)

18.30: (1,10) Rakov (8,50) Valeta (18,0)

18.30: (1,05) RFS (12,0) Vestri (22,0)

19.00: (13,0) Bate Borisov (5,80) Sion (1,20)

19.00: (2,00) Dinamo Tbilisi (3,25) Žalgiris (3,70)

19.00: (10,0) Santa Koloma (6,25) Rapid Beč (1,22)

19.00: (3,00) Gais (3,30) Nordsjiland (2,25)

19.00: (1,77) ML Vitepsk (3,45) Sutjeska (4,40)

19.00: (2,85) Univerzitetea Kluž (3,25) Bran (2,35)

19.00: (5,00) Zimbru (3,50) Noa (1,68)

19.30: (1,35) Vaduz (4,80) Atletik Eskaldes (7,50)

19.45: (1,33) FCSB (4,70) Auda (8,50)

20.00: (2,85) Aluminij (3,30) Dinamo Tirana (2,35)

20.00: (5,60) Pakš (3,90) Panatinaikos (1,55)

20.00: (4,20) Polisja Žitomir (3,45) Kopenhagen (1,80)

20.00: (2,90) Varaždin (3,30) Jablonec (2,30)

20.00: (5,25) Vojvodina (3,85) Ajaks (1,58)

20.30: (1,45) Borac (4,50) Petrokub (6,00)

20.30: (2,90) Hapoel TA (3,05) Ludogorec (2,45)

20.30: (3,80) LNZ Čerkasi (3,30) Gent (1,95)

20.30: (1,17) Lugano (6,25) Dukađini (15,0)

20.30: (2,60) Žilina (3,30) Katovice (2,35)

20.45: (1,78) Bravo (3,50) Škendija (4,30)

20.45: (1,17) Madervel (6,50) Toršavn (14,0)

20.45: (1,17) Rijeka (6,50) Deri Siti (14,0)

20.45: (3,40) Runavik (3,65) Koper (1,95)

20.45: (1,45) Šelburn (4,00) Kalju (7,00)

21.00: (1,25) Partizan (5,70) UNA Strasen (9,50)

21.00: (2,25) Stjarnen (3,45) Ilves (2,90)

21.15: (2,75) Valur (3,30) Zrinjski (2,40)

*** kvote su podložne promenama