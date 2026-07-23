Srbija ostala bez Zvezdinog bisera
Vreme čitanja: 1min | čet. 23.07.26. | 11:17
Povredio se Aleksej Nedeljković
Veliki maler zadesio je omladinsku reprezentaciju Srbije do 18 godina ali i Crvenu zvezdu. Talentovani prvotimac crveno-belih, Aleksej Nedeljković, doživeo je povredu kolena na poslednjem treningu nacionalnog tima uoči samog polaska na kontinentalni šampionat u Italiji.
Zbog ove situacije, mladi košarkaš je definitivno otpao sa spiska i neće moći da pomogne svojim vršnjacima u borbi za evropski tron. Detaljan stepen oštećenja, težina povrede, kao i tačan period odsustva sa parketa biće poznati tek nakon što budu obavljeni svi detaljni lekarski pregledi.
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Iza Nedeljkovića je bila takmičarska godina iz snova. Tokom sezone 2025/26 uspešno se izborio za status prvotimca u ekipi sa Malog Kalemegdana i upisao svoje prve seniorske minute, dok je u maju 2026. godine napravio i ključni korak u karijeri stavivši potpis na prvi profesionalni ugovor sa klubom.
Iz Crvene zvezde oglasili su se povodom peha koji je zadesio njihovog bisera, uputivši mu želje za brz i uspešan oporavak uz obećanje da će klub pružiti maksimalnu podršku i učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi se mladi as što pre vratio na teren.