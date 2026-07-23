Srbija ostala bez Zvezdinog bisera

Veliki maler zadesio je omladinsku reprezentaciju Srbije do 18 godina ali i Crvenu zvezdu. Talentovani prvotimac crveno-belih, Aleksej Nedeljković, doživeo je povredu kolena na poslednjem treningu nacionalnog tima uoči samog polaska na kontinentalni šampionat u Italiji.

Zbog ove situacije, mladi košarkaš je definitivno otpao sa spiska i neće moći da pomogne svojim vršnjacima u borbi za evropski tron. Detaljan stepen oštećenja, težina povrede, kao i tačan period odsustva sa parketa biće poznati tek nakon što budu obavljeni svi detaljni lekarski pregledi.