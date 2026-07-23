Italijano na klupi Bešiktaša debituje protiv Danaca, Salah i dalje prva meta

Biće to sjajna prilika da na nekom zvaničnom meču debituje novi trener, Vinčenco Italijano, koji je rekao da je njegov tim spreman da se uhvati u koštac sa narednim protivnikom, kako bi ostvari cilj, plasman u ligaški deo nekog UEFA takmičenja.

Bešiktaš je i prošle godine imao slične ambicije, ali je tada u ovoj rundi kvalifikacija poražen od Šahtjora iz Donjecka sa 2:4 i 0:2, pa je morao u kvalifikacije za Ligu konferencije. Tu su ispali u plej-of rundi od Lozane, što je koštalo posla trenera Olea Gunara Solskjera, kog je na tom mestu nasledio Sergen Jalčin. On je tim vodio do kraja sezone.

20.00: (2,15) Bešiktaš (3,45) Midtjiland (3,35)

Što se tiče Italijana, on je ovog leta obavio znajačan posao, ekipu su pojačali Orkan Kokču (Benfika), koji je stigao za 30.000.000 evra, zatim krilo Arsenala Leandro Trosar koji je plaćen 18.000.000, za 8.000.000 evra došao je iz Monaka Kasum Outara. Golman Bajerna Aleksander Nibel je plaćen 6.250.000, dok su za Ilhana Faklija Klermonu dali 2.700.000, a Dogana Alemdara Bašakšehiru 2.000.000. Sve u svemu, potrošeno je 66.950.000 evra, a planira se još.

Danima se priča o mogućem dolasku Mohameda Salaha, dugo je na meti i iskusni Romelu Lukaku, dok se vode razgovori i sa veznjakom Njukasla, Džoom Vilokom.

Kada je reč o Salahu, turski mediji prenose da je sa igračem Liverpula postignut dogovor o godišnjoj plati od 12.000.000 evra, ali je problem što njegov menadžer, Remi Abas, traži proviziju od 6.000.000, pa se razgovori nastavljaju.

U svakom slučaju, cilj ekipe je jasan, na igračima je da se usmere na ostvarenje istog.

"U kom takmičenju ćemo igrati, to ne znam, ali svakako nam je želja da igramo na jesen u Evropi. Moj tim saradnika i ja smo uzbuđeni zbog novog početka, biće nam to prvi zvaničan susret, na prelepom stadionu u posebnoj atmosferi", rekao je Vinčenco Italijano.

Italijanski stručnjak će pokušati da unese nešto novo u igru Bešiktaša.

"Želimo da stvorimo identitet Bešiktaša. Tim koji u svakom momentu zna šta radi na terenu. Taktička fleksibilnost će biti važna jer svaki protivnik traži prilagođavanje i drugačiji pristup. Midtjiland ima snažne igrače, odličn o su pripremljeni i sposobni da igraju presing, ali i pod pritiskom. Nijedan meč u Evropi se ne dobija na papiru, stručni tim je pažljivo analizirao protivnika iako smo jako kratko na okupu sa svim novim igračima", kaže trener Bešiktaša.

Kapiten Orkan Kokču je poručio da su igrači usvojili sve zahteve Italijana i da su spremni za prvi evropski meč.

"Rekao bih da smo svi na sto odsto. Za nas će najvažnija stvar biti da u tom prvom meču ostvarimo dobar rezultat. Trener je pokušao da nam donese nove ideje u defanzivi i napadu, nadam se da ću nastaviti da dajem doprinos golovima i asistencijama i kao kapiten tima", poručio je Kokču.

Na drugoj strani, Danci su 13. put uzastopno u kvalifikacijama za neko evropsko takmičenje. Prošla sezona im je bila rekordna u smislu koeficijenta, trenutno su na 47. mestu liste UEFA, pa trener Mike Tulberg očekuje da ekipa opet pokaže snagu.

"Pokazali smo prošle sezone da i protiv velikih klubova možemo da nađemo sopstveni put i da smo u stanju da ih pobedimo. Sa istim pristupom ulazimo i u ovaj meč. Bešiktaš je promenio trenera, doveo je mnogo novih igrača, a neke igrače poput Saliha Ezkana znam iz mog perioda u Dortmundu. Imamo veliku veru u spostvene snage, mada ih poštujemo. Verujem da možemo da ih izazovemo, kako tamo, tako i u revanšu u Herningu za sedam dana", rekao je Tulberg.

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LIGA EVROPE, DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)

Četvrtak

18.00: (1,50) Karabag (4,10) CSKA Sofija (7,00)

19.00: (2,30) Hamarbi (3,40) Anderleht (3,10)

19.00: (1,48) Tromse (4,20) Hradec (7,25)

19.00: (3,00) Dinamo Kijev (3,20) PAOK (2,45)

19.00: (3,30) Šerif Makabi (3,30) Tel Aviv (2,25)

20.00: (2,15) Bešiktaš (3,45) Midtjiland (3,35)

20.00: (7,50) Sankt Galen (4,60) Benfika (1,42)

20.00: (1,65) Tvente (3,85) Ferencvaroš (5,30)

21.00: (2,15) Hajduk (3,30) Pafos (3,50)

***kvote su podložne promenama