Poruka iz Humske: Za deset godina kažnjeni smo 1.500.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 11:43
„Navijaj za Partizan, nemoj mu štetiti“, kažu crno-beli
Prazna kasa, prazne tribine. Ili deo njih. Dvostruka kazna je stigla Partizan zbog dešavanja prošlog leta. UEFA je najpre novčano kaznila crno-bele, a onda im naredila da ograniče kapacitet stadiona na prvoj narednoj evropskoj utakmici za 10.000 mesta, pa će kompletna istočna tribina i deo severne zvrjati prazni na premijeri tima Saše Ilića u Humskoj protiv ekipe UNA Štrasen iz Luksemburga.
U tako ne baš prijatnom ambijentu srpski predstavnika u kvalifikacijama za Ligu konferencije počimnje takmičenje, a na dan utakmice iz kluba su probali da još jednom apeluju na navijače da se sudrže od korišćenja pirotehničkih sredstava, kao i povika koji bi mogli da budu sankcionisani u bliskoj budućnosti, jer je Partizanov dosije u Nionu debeo.
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Zato sa Topčiderskom brda šalju poruku, navodeći da su u prethodnih pet sezona kažnjeni po istim osnovana oko 521.000 evra, a da je na period od deset godina sankcija premašila 1.500.000 evra.
I sve to pod naslovom sapoštenja „Podrži Partizan, navijaj za Partizan, nemoj štetiti Partizanu“.
„Umesto da novu evropsku sezonu započnemo pred punim tribinama, Partizan će ovu utakmicu odigrati sa potpuno zatvorenom istočnom tribinom i kapacitetom umanjenim za 10.000 mesta, u skladu sa odlukom Disciplinske komisije UEFA.
Bez obzira na broj navijača koji će doći u Humsku, slika koju će gledaoci kraj malih ekrana videti biće poražavajuća – potpuno prazna istočna tribina.
Ova mera neposredna je posledica incidenata sa utakmica odigranih tokom prethodnih evropskih kvalifikacija, ali i nastavak problema koji već godinama nanosi ozbiljnu finansijsku, sportsku i reputacionu štetu našem klubu.
Partizan je tokom prethodnih pet sezona kažnjen sa najmanje 521.625 evra zbog prekršaja povezanih sa ponašanjem publike, bezbednošću i organizacijom utakmica. U poslednjih deset godina iznos kazni premašio je 1.500.000 evra. Osim direktnih novčanih kazni, klub je više puta kažnjavan zatvaranjem pojedinih sektora, odigravanjem utakmica bez publike i zabranom prodaje ulaznica navijačima za gostujuće utakmice.
Strastvena podrška navijača decenijama je jedan od najvećih oslonaca Partizana, međutim, upotreba pirotehničkih sredstava, bacanje predmeta, korišćenje lasera, ulazak na teren, blokiranje prolaza i stepeništa, diskriminatorno ili uvredljivo skandiranje, i isticanje poruka koje nisu u kontekstu sporta ili su suprotne pravilima UEFA direktno štete klubu.
Zbog prethodnih prekršaja, utakmica protiv UNA Štrasen biće pod pojačanim nadzorom UEFA, koja će u Humsku poslati dvojicu kontrolora. Klub će preduzeti sve organizacione i bezbednosne mere propisane pravilima takmičenja dok će na ulazima će biti sprovedene pojačane kontrole, ali očuvanje punih tribina zahteva zajedničku odgovornost svih koji dolaze na stadion.
Kapije Stadiona Partizan biće otvorene dva sata pre početka utakmice. Nemojte čekati poslednji trenutak za ulazak na stadion. Dođite na vreme, prođite kontrolu bez nepotrebnih gužvi i zauzmite svoja mesta na tribinama. Ne zadržavajte se na prolazima i stepeništima. Zakrčeni prolazi predstavljaju bezbednosni rizik, a UEFA ih rigorozno kažnjava“, kaže se u saopštenju Partizana.