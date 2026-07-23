Poruka iz Humske: Za deset godina kažnjeni smo 1.500.000 evra

Prazna kasa, prazne tribine. Ili deo njih. Dvostruka kazna je stigla Partizan zbog dešavanja prošlog leta. UEFA je najpre novčano kaznila crno-bele, a onda im naredila da ograniče kapacitet stadiona na prvoj narednoj evropskoj utakmici za 10.000 mesta, pa će kompletna istočna tribina i deo severne zvrjati prazni na premijeri tima Saše Ilića u Humskoj protiv ekipe UNA Štrasen iz Luksemburga.

U tako ne baš prijatnom ambijentu srpski predstavnika u kvalifikacijama za Ligu konferencije počimnje takmičenje, a na dan utakmice iz kluba su probali da još jednom apeluju na navijače da se sudrže od korišćenja pirotehničkih sredstava, kao i povika koji bi mogli da budu sankcionisani u bliskoj budućnosti, jer je Partizanov dosije u Nionu debeo.