Vajler Beb: Jedva čekam da publika navija za mene, a ne protiv

No, tek Vajler Beb i nova Zvezda treba da se dokažu navijačima na terenu, a upravo je bivši plejmejker Efesa i Bajerna govorio za medije dan pred utakmicu prvog kola Evrolige protiv Žalgirisa (četvrtak, 20.00).

"Ekipa ima novog trenera i nove igrače. Gradimo dobru hemiju i što brže to uradimo to će se pokazati na terenu. Treba da verujemo jedni u drugi i da se na teren prebaci hemija iz svlačionica".

Šta je ključ za Žalgiris?

"Treba da igramo naš stil igre i da ne upadnemo u njihov ritam. Imaju velike fizički jake momke i na to treba da odgovorimo".

20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)

Koliko su bitni rezultati iz pripremnog dela?

"Mislim da nije bitno ako se pobeđuje ili gubi, sve je u tome da se izgradi hemija. Dobro je pobediti, ali iz poraza se uči i napreduje. Važnije je da danas budemo bolji nego što smo bili juče. Na Kipru je Aris bio agresivniji, od tada smo se mi konsolidovali pre svega u odbrani, jer je to deo igre koji će nam doneti mnogo pobeda".

Govorio je i na čemu tim radi poslednjih dana na treninzima.

"Učimo i dalje, upoznajemo se, navikavamo jedni na druge. Važno je i da svedemo izgubljene lopte na minimum. Radimo na detaljima."

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Šta očekuje od prve utakmice pred beogradskom publikom?

"Uzbuđen sam, jedva čekam da navijači ispune Arenu i da navijaju za mene umesto protiv mene".

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak

18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)

18.00: (1,30) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bajern (3,90)

20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)

20.15: (1,20) Panatinaikos (19,0) Pariz (5,00)

20.30: (4,40) Baskonija (17,0) Olimpijakos (1,25)

20.30: (1,80) Barselona (14,5) Efes (2,15)

20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

***kvote su podložne promenama