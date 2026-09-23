Vajler Beb: Jedva čekam da publika navija za mene, a ne protiv
Vreme čitanja: 2min | sre. 23.09.26. | 14:06
"Treba da igramo naš stil igre i da ne upadnemo u njihov ritam", kaže iskusni plej o Žalgirisu
Dok je Miloš Teodosić gradio tim Crvene zvezde za iduću sezonu, delovalo je da fali jedan igrač koji će da poveže sve, i odbrani i napad, kao i spoljnu i unutrašnju liniju. Amerikanci to zovu "glue guy".
I onda je novi sportski direktor pravo niotkuda završio potpis Nika Vajlera Beba koji je došao na pozajmicu iz Asvela. I navijači i košarkaška javnost su taj potpis ocenili čistom peticom.
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No, tek Vajler Beb i nova Zvezda treba da se dokažu navijačima na terenu, a upravo je bivši plejmejker Efesa i Bajerna govorio za medije dan pred utakmicu prvog kola Evrolige protiv Žalgirisa (četvrtak, 20.00).
"Ekipa ima novog trenera i nove igrače. Gradimo dobru hemiju i što brže to uradimo to će se pokazati na terenu. Treba da verujemo jedni u drugi i da se na teren prebaci hemija iz svlačionica".
Šta je ključ za Žalgiris?
"Treba da igramo naš stil igre i da ne upadnemo u njihov ritam. Imaju velike fizički jake momke i na to treba da odgovorimo".
20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)
Koliko su bitni rezultati iz pripremnog dela?
"Mislim da nije bitno ako se pobeđuje ili gubi, sve je u tome da se izgradi hemija. Dobro je pobediti, ali iz poraza se uči i napreduje. Važnije je da danas budemo bolji nego što smo bili juče. Na Kipru je Aris bio agresivniji, od tada smo se mi konsolidovali pre svega u odbrani, jer je to deo igre koji će nam doneti mnogo pobeda".
Govorio je i na čemu tim radi poslednjih dana na treninzima.
"Učimo i dalje, upoznajemo se, navikavamo jedni na druge. Važno je i da svedemo izgubljene lopte na minimum. Radimo na detaljima."
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Šta očekuje od prve utakmice pred beogradskom publikom?
"Uzbuđen sam, jedva čekam da navijači ispune Arenu i da navijaju za mene umesto protiv mene".
EVROLIGA - 1. KOLO
Četvrtak
18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)
18.00: (1,30) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bajern (3,90)
20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)
20.15: (1,20) Panatinaikos (19,0) Pariz (5,00)
20.30: (4,40) Baskonija (17,0) Olimpijakos (1,25)
20.30: (1,80) Barselona (14,5) Efes (2,15)
20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)
19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)
***kvote su podložne promenama