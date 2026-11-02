Ten Hag: Ronaldovo vreme prošlo još u Juventusu! Niko nije veći od kluba i države, pa ni Mesi

Prisetio je i kako je pristupao razgovorima sa portugalskim napadačem, slikovito ih je opisao… “Stavite mu ogledalo pred lice i iznesete čvrste argumente. Tada sve postaje sasvim jasno”.

Stava je da Kristijano Ronaldo nije bio spreman da se podredi timu, da nije bio ni dovoljno fizički spreman za zahteve Premijer lige i da je njegovo prošlo još dok je bio u Juventusu. “Realnost je takva da on u poslednjih sedam ili osam godina nije u stanju da igra na tom nivou, njegovo vreme je prošlo još u Juventusu” , rekao je Erik ten Hag i nastavio: “Velika vrlina Real Madrida je to što u klubu prepoznaju kada igrač počne da pada u formi. Rastaju se od njega kada on, gledano sa strane, deluje da je i dalje na vrhuncu, ali u stvarnosti ne može više da pruža dovoljno na tom nivou”.

Da bi sve funkcionisalo, mora da postoji obostrano razumevanje, a njega nije bilo.

“Svaki veliki tim mora da pruži podršku najboljem igraču, ali i najbolji igrač mora da se podredi timu. Sa Ronaldom je upravo to bio problem. Ali, da ne bude zabune - on je, naravno, izuzetan igrač. Jedan je od najvećih”, poručio je Erik ten Hag i dodao:

“Postojala je napetost između mene i Kristijana. Više nije mogao da natera sebe da trpi napore i da svakog dana pruži maksimum. Ako u Premijer ligi niste u formi, onda nemate nikakve španse”.

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Tvrdi i da je izbor bio na Krtistijanu Ronaldu, da je od njega zavisilo u kom smeru će im ići odnos i hoće li u Mančester junajtedu biti mesta za njega.

“Osvojio je Ligu šampiona pet puta i postigao bezbroj golova. Mnogo je dao fudbalu. Svi smo uživali gledajući ga, uključujući i mene. Ali, u tom trenutku, morao sam da donesem odluke koje su išle u korist tima i kluba. Na kraju, izbor je bio njegov. Sve je zavisilo od toga hoće li uložiti napor ili ne”.

I za kraj malo o onome što je aktuelno: Kristijanu Ronaldu, Žoržu Žezusu i reprezentaciji Portugalije.

“Niko nije veći od kluba ili države. Ni Kristijano Ronaldo, a ni Mesi. Tim je uvek na prvom mestu”, zaključio je Erik ten Hag.