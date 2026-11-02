Ten Hag: Ronaldovo vreme prošlo još u Juventusu! Niko nije veći od kluba i države, pa ni Mesi
Vreme čitanja: 2min | pon. 02.11.26. | 11:46
“Postojala je napetost između mene i Kristijana. Više nije mogao da natera sebe da trpi napore i da svakog dana pruži maksimum. Ako u Premijer ligi niste u formi, onda nemate nikakve španse”, kaže Holanđanin
Skoro četiri pune godine prošle su otkako je Kristijano Ronaldo otišao iz Mančester junajteda. Spakovao je stvari i pokupio se pred Mundijal, nakon što je puklo između njega i Erika ten Haga.
Od tada je holandski trener često pričao o njihovom odnosu i šta je bio problem. Kada god ga neko pozove, to je nezaobilazna tema. Tako je bilo i ovoga puta u razgovoru za ESPN.
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Stava je da Kristijano Ronaldo nije bio spreman da se podredi timu, da nije bio ni dovoljno fizički spreman za zahteve Premijer lige i da je njegovo prošlo još dok je bio u Juventusu.
“Realnost je takva da on u poslednjih sedam ili osam godina nije u stanju da igra na tom nivou, njegovo vreme je prošlo još u Juventusu”, rekao je Erik ten Hag i nastavio:
“Velika vrlina Real Madrida je to što u klubu prepoznaju kada igrač počne da pada u formi. Rastaju se od njega kada on, gledano sa strane, deluje da je i dalje na vrhuncu, ali u stvarnosti ne može više da pruža dovoljno na tom nivou”.
Prisetio je i kako je pristupao razgovorima sa portugalskim napadačem, slikovito ih je opisao…
“Stavite mu ogledalo pred lice i iznesete čvrste argumente. Tada sve postaje sasvim jasno”.
Da bi sve funkcionisalo, mora da postoji obostrano razumevanje, a njega nije bilo.
“Svaki veliki tim mora da pruži podršku najboljem igraču, ali i najbolji igrač mora da se podredi timu. Sa Ronaldom je upravo to bio problem. Ali, da ne bude zabune - on je, naravno, izuzetan igrač. Jedan je od najvećih”, poručio je Erik ten Hag i dodao:
“Postojala je napetost između mene i Kristijana. Više nije mogao da natera sebe da trpi napore i da svakog dana pruži maksimum. Ako u Premijer ligi niste u formi, onda nemate nikakve španse”.
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Tvrdi i da je izbor bio na Krtistijanu Ronaldu, da je od njega zavisilo u kom smeru će im ići odnos i hoće li u Mančester junajtedu biti mesta za njega.
“Osvojio je Ligu šampiona pet puta i postigao bezbroj golova. Mnogo je dao fudbalu. Svi smo uživali gledajući ga, uključujući i mene. Ali, u tom trenutku, morao sam da donesem odluke koje su išle u korist tima i kluba. Na kraju, izbor je bio njegov. Sve je zavisilo od toga hoće li uložiti napor ili ne”.
I za kraj malo o onome što je aktuelno: Kristijanu Ronaldu, Žoržu Žezusu i reprezentaciji Portugalije.
“Niko nije veći od kluba ili države. Ni Kristijano Ronaldo, a ni Mesi. Tim je uvek na prvom mestu”, zaključio je Erik ten Hag.