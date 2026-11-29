Do kraja poluvremena je ostalo 0:0, a Fenerbahče je rivala slomio sa dva gola u razmaku od četiri minuta. Najpre je Oguz Ajdin u 53. minutu postigao veoma lep gol šutem sa dvadesetak metara, da bi potom Milan Škrinijar u 57. glavom posle kornera duplirao prednost.

U oba navrata je asistencije upisao nekadašnji vezista Mančester Junajteda, Hetafea i Olimpika iz Marselja Mejson Grinvud. Ova kod prvog gola nije bila neka spektakularna, jer Ajdin kojem je odložio loptu na sredini terena je sam završio najveći deo posla, ali zato za pogodak Škrinijara jeste zaslužan, pošto je sjajno izveo prekid.

19.00: (2,25) Bešiktaš (3,90) Galatasaraj (2,80)

U finišu meča, kada je sve već bilo rešeno, Fener je stigao i do trećeg pogotka. U 87. minutu je Grinvud pobegao odbrani Erzuruma i posle duge lopte Irfana Kahvečija izbio sam pred golmana gostiju i rutinski ga savladao.

Ovo je bio tek drugi trijumf Fenerbahčea u poslednjih pet kola. Stigao je njime do 23. boda, što je dovoljno samo za peto mesto na tabeli. Ono koje ne garantuje čak ni plasman u kvalifikacije za Ligu konferencije.

Ujedno, ovo je treća pobeda otkad se Emre Belozoglu vratio na klupu, početkom novembra je zamenio Ismaila Kartala. Prethodno je u prvenstvu pobedio Čorum (5:0), pa u Ligi šampiona Šahtjor (1:0). Između ta dva meča istanbulski velikan je odigrao 2:2 sa Kodžaelijem.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

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TURSKA, 13. KOLO

Petak

Rize - Kasimpaša 3:2 (1:1)

/Laci 22, Bulut 81, Boreli 90+1 - Vink 32, Mendes 47/

Alanja - Konja 1:2 (1:1)

/Hadži 15 - Muleka 23, M. Mohamed 90+7p/

Subota

Samsun - Genčlerbirligi 3:1 (3:0)

/Bajo 7, Kulibali 26, 39 - Mendes 58/

Gazijantep - Amed 1:2 (0:0)

/Dursun 90+3 - Orban 46, 50/

Nedelja

Čorum - Kodžaeli 0:1 (0:1)

/Ađeji 16p/

Ejup – Bašakšehir 1:5 (1:3)

/Barasi 38 – Jildirim 16, Skov Olsen 25, bulut 32, Bozok 69, Višća 84/

Fenerbahče – Erzurum 3:0 (0:0)

/Ajdin 53, Škrinijar 57, Grinvud 88/

Ponedeljak

17.00: (3,15) Gectepe (3,90) Trabzon (2,05)

19.00: (2,25) Bešiktaš (3,90) Galatasaraj (2,80)

*** kvote su podložne promenama