Gruzija je na Mundobasketu debitovala 2023. godine, a u Kataru bi mogla da veže dva učešća na planetarnoj smotri, što bi za tamošnju košarku predstavljalo veliki uspeh.

Ipak, Portugalija je takođe pokazala mnogo na ovim kvalifikacijama i zaslužuje svaku pohvalu. Baš kao i Gruzija, Portugalija je takođe prošle godine igrala na Evrobasketu što je tada bio ogroman uspeh, a predvodio ih je Trevonte Vilijams, nepoznati Amerikanac koji je baš tada otkrio za Mozzart Sport da je bio na ivici da napusti igranje košarke, da bude prodavac odeće u butiku, ali je sudbina imala druge planove. Baš ovaj momak je ponovo bio najefikasniji jer je ubacio 31 poen na ovom meču i najzaslužniji je što razlika nije išla i na više od 25 poena jer je evidentno da je Gruzija kvalitetnija ekipa.

Međutim, nije sve teklo kao po loju jer je Portugalija imala devet poena prednosti posle prve deonice, a tek u drugom poluvremenu je Gruzija došla do svoje igre i rešila pitanje pobednika, ali baš do 25 poena razlike nisu mogli.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Markis Rid sa 22 poena, Duda Sanadze je imao 16 poena, dok je Toko Šengelija stao na 14 poena, četiri skoka i šest asistencija.

Uz Markisa Rida, Dudu Sanadzea i Toka Šengeliju, veliki doprinos novom trijumfu selektora Aleksandra Džikića dali su i ostali igrači koji su u drugom poluvremenu podigli intenzitet u odbrani i doneli neophodnu čvrstinu pod košem. Upravo je promena ritma posle uvodne deonice u kojoj je Portugalija diktirala tempo napravila ključnu razliku i omogućila Gruziji da mirno privede utakmicu kraju, iako je u samoj završnici nedostajalo snage i preciznosti da se juri ubedljiviji trijumf potreban za momentalnu matematičku potvrdu.

Sa skorom od sedam pobeda u kvalifikacijama i liderskom pozicijom u grupi, Gruzija u sjajnom raspoloženju čeka nastavak borbe za Svetsko prvenstvo u Kataru. Aleksandar Džikić još jednom je pokazao koliko je dobro uklopio sistem i karakter ove ekipe, pa je realno očekivati da će se i zvanična potvrda plasmana dogoditi vrlo brzo, čime bi Gruzija krunisala još jedan izvanredan reprezentativni ciklus.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - Druga runda, 4. kolo

Nedelja

Gruzija - Portugalija 92:78

/Rid 22 - Vilijams 31/

Turska - Island

Ukrajina - Crna Gora

Španija - Grčka

Bosna i Hercegovina -Litvanija

19.00: (1,20) Srbija (20,0) Italija (6,00)

Ponedeljak

17.30: (1,30) Finska (16,0) Estonija (3,90)

18.00: (1,80) Mađarska (14,5) Slovenija (2,15)

18.30: (2,30) Izrael (14,5) Letonija (1,70)

19.30: (1,25) Nemačka (17,0) Poljska (4,40)

20.00: (1,02) Hrvatska (30,0) Holandija (13,0)

20.30: (1,85) Francuska (hendikep -18,5) Švedska (1,85)

*** Kvote su podložne promenama