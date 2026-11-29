Džiletovoj Gruziji falilo 11 poena da overi Katar, ali sprečio ih nesuđeni prodavac odeće
Vreme čitanja: 3min | ned. 29.11.26. | 18:31
Gruzija pobedila Portugaliju, ali ostaje još zvanično da se potvrdi plasman na Mundobasket
Čudesan posao radi Aleksandar Džikić na klupi Gruzije. Prošle godine je Gruzija bila apsolutni hit na Evrobasketu u Rigi, a sada će po svemu sudeći ova reprezentacija igrati i na Mundobasketu naredne godine u Kataru. Za to im je bila potrebna pobeda protiv Portugalije sa više od 25 poena razlike da već u ovom momentu obezbede plasman, ipak rezultat je bio 92:78, pa će zvaničan plasman sačekati još malo.
Svakako je jasno da Gruzija ide u Katar naredne godine jer su došli do svoje sedme pobede na ovim kvalifikacijama i zauzimaju trenutno prvo mesto u grupi.
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Gruzija je na Mundobasketu debitovala 2023. godine, a u Kataru bi mogla da veže dva učešća na planetarnoj smotri, što bi za tamošnju košarku predstavljalo veliki uspeh.
Ipak, Portugalija je takođe pokazala mnogo na ovim kvalifikacijama i zaslužuje svaku pohvalu. Baš kao i Gruzija, Portugalija je takođe prošle godine igrala na Evrobasketu što je tada bio ogroman uspeh, a predvodio ih je Trevonte Vilijams, nepoznati Amerikanac koji je baš tada otkrio za Mozzart Sport da je bio na ivici da napusti igranje košarke, da bude prodavac odeće u butiku, ali je sudbina imala druge planove. Baš ovaj momak je ponovo bio najefikasniji jer je ubacio 31 poen na ovom meču i najzaslužniji je što razlika nije išla i na više od 25 poena jer je evidentno da je Gruzija kvalitetnija ekipa.
Međutim, nije sve teklo kao po loju jer je Portugalija imala devet poena prednosti posle prve deonice, a tek u drugom poluvremenu je Gruzija došla do svoje igre i rešila pitanje pobednika, ali baš do 25 poena razlike nisu mogli.
Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Markis Rid sa 22 poena, Duda Sanadze je imao 16 poena, dok je Toko Šengelija stao na 14 poena, četiri skoka i šest asistencija.
Uz Markisa Rida, Dudu Sanadzea i Toka Šengeliju, veliki doprinos novom trijumfu selektora Aleksandra Džikića dali su i ostali igrači koji su u drugom poluvremenu podigli intenzitet u odbrani i doneli neophodnu čvrstinu pod košem. Upravo je promena ritma posle uvodne deonice u kojoj je Portugalija diktirala tempo napravila ključnu razliku i omogućila Gruziji da mirno privede utakmicu kraju, iako je u samoj završnici nedostajalo snage i preciznosti da se juri ubedljiviji trijumf potreban za momentalnu matematičku potvrdu.
Sa skorom od sedam pobeda u kvalifikacijama i liderskom pozicijom u grupi, Gruzija u sjajnom raspoloženju čeka nastavak borbe za Svetsko prvenstvo u Kataru. Aleksandar Džikić još jednom je pokazao koliko je dobro uklopio sistem i karakter ove ekipe, pa je realno očekivati da će se i zvanična potvrda plasmana dogoditi vrlo brzo, čime bi Gruzija krunisala još jedan izvanredan reprezentativni ciklus.
KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - Druga runda, 4. kolo
Nedelja
Gruzija - Portugalija 92:78
/Rid 22 - Vilijams 31/
Turska - Island
Ukrajina - Crna Gora
Španija - Grčka
Bosna i Hercegovina -Litvanija
19.00: (1,20) Srbija (20,0) Italija (6,00)
Ponedeljak
17.30: (1,30) Finska (16,0) Estonija (3,90)
18.00: (1,80) Mađarska (14,5) Slovenija (2,15)
18.30: (2,30) Izrael (14,5) Letonija (1,70)
19.30: (1,25) Nemačka (17,0) Poljska (4,40)
20.00: (1,02) Hrvatska (30,0) Holandija (13,0)
20.30: (1,85) Francuska (hendikep -18,5) Švedska (1,85)
*** Kvote su podložne promenama