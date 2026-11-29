Međutim, u intervju za portal nova.rs Nemanja Vidić je poručio da njegova želja da se oproba kao čelnik srpskog fudbala nije statusna. Ali da preko toga želi da vidi ko će voditi državu.

“Izuzetno je važno da se zna da moja želja da budem predsednik FSS nije statusna, jer preuzimanjem takve odgovornosti samo bih napravio sebi probleme i narušio svoj životni mir. Gledajući iskustva ljudi iz različitih struktura koji su imali dobru nameru da menjaju sistem vrednosti u ovoj zemlji, nije se dobro završavalo. Za tu odluku moraću da znam ko će biti ljudi koji će voditi najvažnije institucije države. Mislim da i vi dobro znate da je fudbal grana društva u kojoj se prepliću različiti interesi i da bez jake države, pre svega mislim na četiri grane (policija, tužilaštvo, sudstvo, BIA) nije moguće ni graditi zdravu fudbalsku Srbiju. Da se razumemo, moja želja da uspostavim prave vrednosti u srpskom fudbalu nije sporna i nikad nije bila, ali ona nije dovoljna za uspostavljanje sistema koji svi želimo. Potreban je zajednički rad države i čitavog društva", rekao je Nemanja Vidić za portal nova.rs.

Na pitanje kada možemo a očekujemo konkretne poteze I novu kandidaturu za predsednika FSS, "

Umnogome to zavisi od fudbalske javnosti i njene želje da mene vidi na čelu srpskog fudbala".