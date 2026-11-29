Sada Island više nije u priči za plasman na svetsku smotru, odnosno šanse su mu teoretske i ništa ne zavisi od njega. Da je pobedio... morao bi da se vadi digitron. Ovako, sve je baš onako kako treba da bude i jasno da se Italija, Srbija i Litvanija bore za dva preostala mesta koja vode u Katar (šanse Bosne i Hercegovine su takođe u ovom trenutku samo teoretske).

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Što se samog toka utakmice tiče, Island je igrao odlično u prvom poluvremenu. Nakon što su ekipe razmenjivale koševe u prvoj deonici, Island je uspeo da uspostavi kakvu-takvu kontrolu u drugoj četvrtini u kojoj je maltene sve vreme vodio. Maksimalna prednost je bila šest razlike, ali Turci nisu dozvolili da se gost previše odlepi. Iako su gubili na pauzi, delovalo je da je pitanje momenta kada će napraviti seriju.

Tokom trećeg kvartala su uspostavili kontrolu i prešli u vođstvo, a onda su u poslednjih deset minuta uspeli da ugase sve nade protivnika. Puleni Ergina Atamana su otišli na dvocifreni plus, da bi do kraja meča prednost samo rasla do maksimalnih 18 poena razlike.

Najefikasniji u reprezentaciji Turske bio je Šehmus Hazer sa 23 poena, Erdžan Osmani je dao 19, Kenan Sipahi 16, Malaki Flin 13, Sertač Šanli 11, a Furkan Korkmaz 10 poena.

Na drugoj strani 15 poena je ubacio Elvar Fridrikson (10 asistencija), 14 su dodali Trigvi Hlinason (11 skokova) i Martin Hermanson, dok je 12 poena dodao Kristin Palson.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - Druga runda, 4. kolo

Nedelja

Gruzija - Portugalija 92:78

/Rid 22 - Vilijams 31/

Turska - Island 101:83

/Hazer 23 - Fridrikson 15/

Ukrajina - Crna Gora

Španija - Grčka

Bosna i Hercegovina -Litvanija

Srbija - Italija

Ponedeljak

17.30: (1,30) Finska (16,0) Estonija (3,90)

18.00: (1,80) Mađarska (14,5) Slovenija (2,15)

18.30: (2,30) Izrael (14,5) Letonija (1,70)

19.30: (1,25) Nemačka (17,0) Poljska (4,40)

20.00: (1,02) Hrvatska (30,0) Holandija (13,0)

20.30: (1,85) Francuska (hendikep -18,5) Švedska (1,85)

*** Kvote su podložne promenama