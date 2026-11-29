To nije ptica, nije avion, nego raketa koju je lansirao Đuričić za devetu pobedu u nizu
Vreme čitanja: 6min | ned. 29.11.26. | 18:54
Spektakularan gol levog beka u pobedi Železničara nad OFK Beograd Mozzart Betom – 2:0
Svake nedelje Železničar lansira nešto novo. Uglavnom neke nove kombinacije u sastavu, neke nove varijacije u igri, koje mu uvek donesu i rezultat. Danas je Pančevo svedočilo još jednom novitetu: topu koji u levoj nozi ima Nikola Đuričić!
Levi bek Železničara postigao je spektakularan gol, jedan od najlepših u ovoj sezoni Mozzart Bet Superlige. Nije bio presudan, tim iz Pančeva je već imao vođstvo na semaforu, ali jeste osigurao da se neko iznenađenje ne dogodi do kraja. Pa čak i da nije imao neku posebnu težinu što se tiče rezultata, raketa koju je u „90 stepeni“ poslao Nikola Đuričić svakako je zaslužila ovacije na stadionu Železničara – 2:0 (0:0).
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A, Radomir Koković i njegovi puleni zajedno nastavljaju da pišu najsjajnije stranice u istoriji Dizelke. Ovo je timu iz Pančeva deveta pobeda u nizu u Mozzart Bet Superligi! Poslednji put kada Železničar nije slavio bio je septembar i tada je sa istog stadiona bodove odnela Crvena zvezda. Pa i tada je bilo diskutabilno ko je bio bolji tim tokom 90 minuta.
Ali, od tog dana Dizelka je ubacila u maksimalnu brzinu i pretvorila se u čuvenu italijansku Frećarosu, koja „300 na sat“ tutnji uzduž i popreko kroz Srbiju. A, čak bi moglo da se kaže da je Železničar danas odigrao slabije u odnosu na svoje standarde, u odnosu na ono našta nas je navikao u poslednje vreme. Pa i to nešto govori: rutinska pobeda, koja ni u jednom momentu nije bila ugrožena, a igra za oko u prvom poluvremenu – samo solidna.
Železničar je u tih prvih 45 minuta delovao kao pomalo umoran tim, dok mu je OFK Beograd Mozzart Bet dosta dobro parirao na sredini i u defanzivi. Pa i tada domaćin je imao veliku šansu preko Šekularca u uvodnom delu meča, kada je sa pet metara poslao fudbal preko prečke. Posle toga, do poluvremena, dobre prilike imali su i Plavšić i Pantović, koje je zaustavio Draškić. Na drugoj strani, Romantičari gotovo da nisu ni prišli mreži Dizelke.
Nastavak je odmah doneo novu sliku na terenu. U drugom delu igrao je samo jedan tim. Železničar je sve kontrolisao, „visio“ je na polovini OFK Beograda. U 51. minutu Plavšić je pogodio stativu, samo je ostalo nejasno da li je šutirao ili hteo da centrira, ali uzdrmao je okvir gola.
Deset minuta kasnije Železničar je poveo. U karambolu ispred šesnaesterca vezista gostiju Momčilović je vrhom kopačke samo asistirao Pantoviću, koji takav zicer nije propustio. Bio je to njegov četvrti gol u četiri poslednje utakmice! Napadač Panatinaikosa na pozajmici u Pančevu je potpuno pronašao sebe i podseća iz nedelje u nedelju na dane kada je briljirao u dresu TSC-a čak i u Ligi konferencije.
Nastavio je Železničar da kontroliše sva dešavanja na terenu, a onda je na semaforu otkucao 74. minut, levi bek Đuričić je povukao loptu, vukao je, vukao, niko mu nije izlazio u susret i onda je rešio da sa više od 20 metara šutira. To nije bio šut, to je bila raketa koja se zarila tamo gde ne bi odbranila ni dvojica golmana.
Meč je tu bio završen što se tiče rezultata, ali da malo pokvari raspoloženje trenera Kokovića pobrinuo se Ankej, koji je zbog potpuno nesmotrenog starta dobio direktan crveni karton.
ŽELEZNIČAR – OFK BEOGRAD MOZZART BET 2:0 (0:0)
/Pantović 62, Đuričić 74/
Stadion: SC Mladost
Sudija: Marko Delibašić
Crveni karton: Ankej (Železničar) u 85. minutu
ŽELEZNIČAR (4-3-3): Miladinović 7 – Tegeltija 7, Milikić 7, Vidojević 7, Đuričić 7,5 – Sabo 6,5, Šekularac 6 (od 81. Ćurić), Jovanović 6,5 – Plavšić 7 (od 81. Kuljanin), Karikari 6 (od 80. Ankej 5), Pantović 7,5 (od 81. Adžić).
OFK BEOGRAD MOZZART BET (4-2-3-1): Draškić 6,5 – Stojković 6, Pavlović 6 (od 89. Vukičević), Rodić 6,5, Stojanović 6 – Momčilović 5,5 (od 65. Ado 5,5), Ture 5,5 (od 79. Bešić) – Zarić 5,5 (od 79. Marković), Šljivić 6, Vasilić 5,5 (od 65. Hord 5,5) – Silue 5,5.
Igrač utakmice: Nikola Đuričić (Železničar) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO
Petak
IMT - Mačva 2:1 (0:1)
/Tiendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/
Subota
Radnik - Vojvodina 1:2 (0:1)
/Spasić 89 - Mulahusejnović 15, Kolarević 68/
Čukarički - Mladost Lučani 3:1 (1:0)
/Sisoko 29, Maiga 70, Radonjić 90+2 - Meri 56/
Partizan - Radnički Niš 1:0 (1:0)
/Čumić 25/
Nedelja
Novi Pazar - Crvena zvezda 0:3 (0:2)
/Bukariv 42 i 45+2, Arnautović 70/
Železničar - OFK Beograd Mozzart Bet 2:0 (0:0)
/Pantović 62, Đuričić 74/
Ponedeljak
14.00 (4.50) Zemun (3.70) Radnički Kragujevac (1.75) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama