A, Radomir Koković i njegovi puleni zajedno nastavljaju da pišu najsjajnije stranice u istoriji Dizelke. Ovo je timu iz Pančeva deveta pobeda u nizu u Mozzart Bet Superligi! Poslednji put kada Železničar nije slavio bio je septembar i tada je sa istog stadiona bodove odnela Crvena zvezda. Pa i tada je bilo diskutabilno ko je bio bolji tim tokom 90 minuta.

Ali, od tog dana Dizelka je ubacila u maksimalnu brzinu i pretvorila se u čuvenu italijansku Frećarosu, koja „300 na sat“ tutnji uzduž i popreko kroz Srbiju. A, čak bi moglo da se kaže da je Železničar danas odigrao slabije u odnosu na svoje standarde, u odnosu na ono našta nas je navikao u poslednje vreme. Pa i to nešto govori: rutinska pobeda, koja ni u jednom momentu nije bila ugrožena, a igra za oko u prvom poluvremenu – samo solidna.

Železničar je u tih prvih 45 minuta delovao kao pomalo umoran tim, dok mu je OFK Beograd Mozzart Bet dosta dobro parirao na sredini i u defanzivi. Pa i tada domaćin je imao veliku šansu preko Šekularca u uvodnom delu meča, kada je sa pet metara poslao fudbal preko prečke. Posle toga, do poluvremena, dobre prilike imali su i Plavšić i Pantović, koje je zaustavio Draškić. Na drugoj strani, Romantičari gotovo da nisu ni prišli mreži Dizelke.

Nastavak je odmah doneo novu sliku na terenu. U drugom delu igrao je samo jedan tim. Železničar je sve kontrolisao, „visio“ je na polovini OFK Beograda. U 51. minutu Plavšić je pogodio stativu, samo je ostalo nejasno da li je šutirao ili hteo da centrira, ali uzdrmao je okvir gola.

Deset minuta kasnije Železničar je poveo. U karambolu ispred šesnaesterca vezista gostiju Momčilović je vrhom kopačke samo asistirao Pantoviću, koji takav zicer nije propustio. Bio je to njegov četvrti gol u četiri poslednje utakmice! Napadač Panatinaikosa na pozajmici u Pančevu je potpuno pronašao sebe i podseća iz nedelje u nedelju na dane kada je briljirao u dresu TSC-a čak i u Ligi konferencije.