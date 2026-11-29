Ustalio se Cvetković u startnoj postavi Anderlehta, a poverenje trenera je krucijalno za samopouzdanje napadača. Posebno kada je reč o nekome ko ima tek 19 godina. Nije, ipak, minutaža koju Vitor Bruno ukazuje srpskom fudbaleru slučajna. Cvetković je trenutno najefikasniji igrač Anderlehta.

Klub iz Brisela se sa ova tri boda učvrstio na petom mestu i ostao u trci za evropske vize, kao i sam vrh tabele. Vodeći gradski rival, Union Sen Žiloaz, trenutno je na šest bodova prednosti, a večeras igra derbi sa Gentom.

Navikli smo da je belgijsko prvenstvo puno neizvesnosti, s obzirom na to da je u toku tek 13. kolo, sigurno je da nas čeka još mnogo uzbuđenja i preokreta. Podsetimo, ove sezone igra se bez plej-ofa, već po klasičnom ligaškom modelu. Prvak će u Ligu šampiona, drugoplasirani u kvalifikacije za elitno takmičenje, trećeplasirani će se boriti za mesto u Ligi Evrope, a četvrtoplasirani za Ligu konferencije.