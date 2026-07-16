Sarajevo ekspresno završilo evropsku odiseju

Adem Ljajić je bio starter u timu Sarajeva, dobro je otvorio utakmicu, imao nekoliko zapaženih poteza, a predstavnik BiH je poveo u 22. minutu preko Fransisa Kjeremea, nekadašnjeg napadača Radnika iz Surdulice i Jagodine.

Finci su u drugom poluvremenu izašli na teren odlučniji, ubedljiviji, izvršili su pritisak na Sarajevo, što im se isplatilo u 58. minutu kada je Konte izjednačio. Mirisalo je da će meč ići u produžetke, ali da se to ne dogodi pobrinuo se Nigerijac Klinton Džepta, koji je u 87. minutu pogodio za pobedu Inter Turkua.

Dinamo iz Tirane napravio je iznenađenje u Kazahstanu. Posle poraza na svom stadionu u prvoj utakmici (0:1), predstavnik Albanije je u revanšu pobedio Astanu sa 4:1 posle produžetka.

Balkanska kolonija u Astani (četvorica Hrvata, po jedan Srbin i igrač iz BiH) nije se proslavila na ovom meču, Albanci su dominirali od početka do kraja i zasluženo izborili put u drugo kolo kvalifikacija.

Za potpuni potop ekipa iz Kazahstana pobrinuo se Jelimaj, koji je kod kuće ispao od Alaškera. Posle 1:1 u prvom meču u Jermeniji, revanš je otišao u produžetke (2:2), pa u penale, gde su gosti bili uspešniji.

Za domaći tim starter je bio srpski štoper Strahinja Tanasijević, koji je do skoro nastupao u MLS ligi, a koji je izašao sa terena u 105. minutu, a Jelimaj je primio gol za 2:2 u poslednjem minutu produžetka.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFRENCIJE, PRVO KOLO (REVANŠI)

Utorak

La Fjorita – UNA Štrasen 0:2 (0:2)

Sreda

Mališevo - Vlaznija 5:0 (2:0), prvi meč 1:2

Dečić - Lijepaja 1:2 (1:1), prvi meč 0:1

Četvrtak

Inter Turku - Sarajevo 2:1 (0:1), prvi meč 1:1

Astana - Dinamo Tirana 1:4 (1:0), prvi meč 1:1

Jelimaj - Alaškert 5:6 penali (2:2, 1:1), prvi meč 1:1

18.00: (1,50) Ilves (4,00) Diferdanž (6,00), prvi meč: 0:0

18.00: (1,33) Pjunik (4,60) Marakslok (9,00), prvi meč: 3:0

18.00: (1,70) Paide (3,50) Hegelman (4,80), prvi meč: 1:1

18.00: (8,00) Sent Džozef (5,00) Bohemijans Dablin (1,32), prvi meč: 0:2

18.00: (3,15) Torpedo Kutaisi (3,25) Zira (2,20), prvi meč: 0:3

18.30: (1,27) Levadija Talin (5,40) Kernerfon (9,00), prvi meč: 5:0

18.30: (1,38) RFS (4,50) Glentoran (7,50), prvi meč: 2:1

19.00: (2,90) Vikingur Gota (3,45) Stjernan (2,25), prvi meč: 1:3

19.00: (1,35) Dinamo Tbilisi (4,50) Mondorf (8,50), prvi meč: 2:1

19.00: (3,50) BATE Borisov (3,25) Elbasani (2,05), prvi meč: 1:1

19.00: (2,25) Milsami (3,05) Velež (3,25), prvi meč: 1:1

19.00: (1,67) Santa Koloma (3,45) Penibont (5,20), prvi meč: 1:0

19.00: (1,33) Žalgiris (4,70) OFK Petrovac (8,50), prvi meč: 3:1

19.30: (1,62) Hamrun (3,60) NSI Runavik (5,40), prvi meč: 1:1

20.00: (1,23) Škendija (6,00) Koledž Evropa (10,0), prvi meč: 5:0

20.00: (1,20) Balkani (6,00) Konahs (12,0), prvi meč: 0:0

20.00: (3,40) Sileks (3,20) Dinamo Minsk (2,10), prvi meč: 1:0

20.45: (1,40) Mornar Bar (4,10) Atletik Eskaldes (8,00), prvi meč: 1:2

20.45: (1,58) Linfild (3,50) Nome Kalju (6,25), prvi meč: 0:1

21.00: (6,00) Virtus (4,00) Dila Gori (1,50), prvi meč: 1:3

***Kvote su podložne promenama