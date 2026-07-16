Tresla se gora, rodilo se - ništa; Real neće ni poslati ponudu za Olisea
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 20:33
Francuz poručio da ostaje u Minhenu, plata duplo veća
Tresla se gora, rodilo se - ništa. Čak ni miš. Najava iz Francuske (FootMercato), kako će Majkl Olise (24) saopštiti upravi Bajerna da želi u Real Madrid, ispostavila se kao netačna. Tako makar tvrdi nemački Skaj večeras.
Do sastanka zastupnika brzonogog krilnog napadača sa Maksom Eberlom i njegovim saradnicima jeste došlo tokom današnjeg dana, ali kako se navodi, agenti su preneli potpuno drukčiju poruku igrača. Dakle, Skaj piše kako Olise želi da ostane u Minhenu, te da se na spekulacije oko njegove sudbine ovog trenutka stavlja tačka.
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U Bajernu nijednog trenutka nisu istinski bili zabrinuti; ni kad se prvi put pojavila informacija da postoji mogućnost da Real Madrid pošalje ponudu, pa ni juče, nakon te vesti Santija Aune. Istina, radi se o ozbiljnom novinaru, što je donekle zabrinulo navijače nemačkog šampiona, međutim ispostavilo se da ipak nema razloga za nemiran san.
"Mi fudbal igramo i zbog navijača, ne samo zbog zarade. Imamo 430.000 članova i veliku odgovornost prema njima. Tu su i milioni navijača širom sveta. Šta će svim tim ljudima značati to što smo u kasi imamo dodatnih 200.000.000?! Mnogo je važnije da iz nedelju u nedelju igramo dobar i atraktivan fudbal", kazao je Uli Henes kada je tek počelo da se šuška o potencijalnom napadu Madriđana na jednog od najboljih igrača Bajerna.
Tokom poslednjih nedelja, pored Henesa, prinuđeni su bili da se oglase predsednik Herbert Hajner, ljudi iz sportskog sektora, jer čak i pojedini vrlo ugledni i ozbiljni mediji počeli su da forsiraju priču o mogućem Oliseovom transferu. Sam igrač nije se oglašavao, a na put spekulacijama nije se stalo ni kada je Dajo Upamekano iz Sjedinjenih Američkih Država, iz miks zone, nakon meča sa Paragvajem, jasno poručio: "On ostaje, to je gotova priča".
"U Bajernu su potpuno opušteni. Iz perspektive kluba, Olise nije na prodaju, bez obzira na težinu eventualne ponude", napisao je Florijan Pletenberg.
Njegov kolega Florijan Hartman doneo je nešto više detalja, pomenuvši i staru priču oko novog ugovora za Francuza: "Ako bi došlo do pregovora, to bi verovatno značilo Oliseov skok među tri najplaćenija igrača u Minhenu".
Majkl Olise trenutno zarađuje nešto više od 13.000.000, a procene su da bi s novim parafom sa Bavarcima, do 2031, dobio maltene duplo veću platu - oko 25.000.000.
Gledajući iz ugla Reala, a u svetlu nedavnog susreta Florentina Pereza i Herberta Hajnera, koji gaje veoma dobre odnose, kaže se da Madriđani nisu zapravo ni planirali da pošalju ponudu pre nego što ubede igrača da prihvati selidbu na Santijago Bernabeu. Kako u tome nisu uspeli - ako su uopšte i pokušavali - u Zebener štrase definitivno mogu da zatvore ovu stranicu i nastave s drugim transfer-aktivnostima.