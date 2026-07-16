Tresla se gora, rodilo se - ništa; Real neće ni poslati ponudu za Olisea

U Bajernu nijednog trenutka nisu istinski bili zabrinuti; ni kad se prvi put pojavila informacija da postoji mogućnost da Real Madrid pošalje ponudu, pa ni juče, nakon te vesti Santija Aune. Istina, radi se o ozbiljnom novinaru, što je donekle zabrinulo navijače nemačkog šampiona, međutim ispostavilo se da ipak nema razloga za nemiran san.

"Mi fudbal igramo i zbog navijača, ne samo zbog zarade. Imamo 430.000 članova i veliku odgovornost prema njima. Tu su i milioni navijača širom sveta. Šta će svim tim ljudima značati to što smo u kasi imamo dodatnih 200.000.000?! Mnogo je važnije da iz nedelju u nedelju igramo dobar i atraktivan fudbal", kazao je Uli Henes kada je tek počelo da se šuška o potencijalnom napadu Madriđana na jednog od najboljih igrača Bajerna.

Tokom poslednjih nedelja, pored Henesa, prinuđeni su bili da se oglase predsednik Herbert Hajner, ljudi iz sportskog sektora, jer čak i pojedini vrlo ugledni i ozbiljni mediji počeli su da forsiraju priču o mogućem Oliseovom transferu. Sam igrač nije se oglašavao, a na put spekulacijama nije se stalo ni kada je Dajo Upamekano iz Sjedinjenih Američkih Država, iz miks zone, nakon meča sa Paragvajem, jasno poručio: "On ostaje, to je gotova priča".

"U Bajernu su potpuno opušteni. Iz perspektive kluba, Olise nije na prodaju, bez obzira na težinu eventualne ponude", napisao je Florijan Pletenberg.