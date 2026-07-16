Pojavili se veliki problemi za Asvel! Budžet bi mogao da bude skresan za čak 35.000.000 evra

BasketNews je prethodno izveštavao da je samo budžet za plate igrača Asvela trebalo da premaši 20 miliona evra i potencijalno se približi cifri od 25 miliona. Međutim, ti ambiciozni planovi sada su pod velikim znakom pitanja.

Kako prenosi L'Equipe, više od polovine projektovanog budžeta od 59 miliona evra trebalo je da obezbedi bogati investitor iz Azije. Ipak, potencijalni partner nije dostavio dovoljne finansijske garancije nadležnom telu, čak ni nakon što je Asvel tražio i dobio dodatno vreme. Usled toga, 21-struki šampion Francuske morao je da revidira svoj finansijski plan i preda budžet od približno 24 miliona evra.

Ova cifra je i dalje veća od prošlosezonskih 18,7 miliona evra i stavlja Asvel u sličan finansijski rang sa Parizom. Očekuje se da će ovaj revidirani plan omogućiti Asvelu da se bez problema registruje za narednu sezonu u francuskom prvenstvu i izbegne sudbinu Monaka, čija je prijava za takmičenje odbijena 3. jula. Parker, s druge strane, i dalje aktivno traži novog partnera koji bi pomogao klubu da se bar delimično približi prvobitnom finansijskom cilju.

Ovaj finansijski obrt otvara ozbiljna pitanja o tome kako će Asvel finansirati izuzetno skup roster koji je Parker okupio pred svoju debitantsku sezonu u ulozi šefa stručnog štaba. Četvorostruki NBA šampion prethodno je ponosno izjavio da konačno ima resurse da ostvari svoj san i donese veliki evropski uspeh jednom francuskom klubu.

Parker je u skladu sa tim najavio ugovore sa zvučnim imenima kao što su Silven Fransisko, Nik Vajler-Beb, Armoni Bruks, Danijel Tajs i Bot Gač, a angažovao je i devetočlani stručni štab na čelu sa bivšim selektorom Francuske, Vensanom Koleom. Pominje se i dolazak Petija Milsa.

Finansijske obaveze prema novim zvezdama su astronomske: Silven Fransisko, koji je prošle sezone završio kao drugi u trci za MVP-ja Evrolige u dresu Žalgirisa, navodno je dogovorio trogodišnji ugovor vredan čak 15 miliona evra u bruto iznosu. Bruks bi trebalo da zarađuje više od dva miliona evra godišnje, dok je Tajs u Monaku imao ugovor vredan preko milion evra po sezoni.

Održavanje ovakvih plata biće izuzetno teško, ako ne i nemoguće, pod novim, revidiranim planom prema kojem bi Asvelu za plate igrača preostalo svega oko 10 miliona evra. Pred legendarnim Parkerom je sada izuzetno težak zadatak da spase svoj projekat snova od finansijskog kolapsa.