Stanković: Pripreme prošle kako smo zamislili, nema više 'spremni smo ili nismo spremni'

Crvena zvezda je izdanjima tokom pripremnog perioda zabrinula navijače. Dobila je samo prvu od četiri utakmice, i to protiv austrijskog niželigaša Amštetena, da bi u generalno probi protiv Zenita doživela ubedljiv poraz, ublažen tek u finišu pogotkom Abu Fanija . Međutim, uprkos tome Stanković tvrdi da je njegova ekipa spremna za izazove koji joj predstoje.

Čekanju je došao kraj! Za tačno jedan dan počeće nova sezona Mozzart Bet Superlige, koju će na stadionu Rajko Mitić otvoriti šampion Crvena zvezda i povratnik u elitni rang Mačva (20.00). Tim povodom trener crveno-belih Dejan Stanković održao je konferenciju za medije na kojoj je govorio ne samo o predstojećem rivalu već i o stanju u ekipi.

”Ne nedostaje ništa, to je to. Pripreme su prošle onako kako smo zamislili. Nema više reči "spremni smo ili nismo spremni", mi moramo da budemo spremni. Što se tiče samih priprema, fizičkih, taktičkih i tehničkih, sve smo prošli. Uz veći broj odigranih utakmica više će se kristalisati igra i izbacivati greške. Tako da što se tiče priprema, stavili smo tačku na to i spremamo se za takmičarski deo sezone”, rekao je Stanković.

Kako kaže, svi prvotimci biće mu na raspolaganju za sutrašnju utakmicu.

“Jesu, hvala Bogu svi su zdravi, i te sitne povrede koje smo imali smo prevazišli. Juče su svi odradili trening, a kao što ste mogli da vidite, imamo dosta igrača pa neko mora sa strane da uradi trening, ali tako je svake godine pa i ove. Bolje je imati više igrača i sužavati roster kako kreće prvenstvo i obaveze u Evropi, nego da neko fali”. Na raspolaganje će se Stankoviću staviti i Jong vu Seol i Marko Arnautović, koji su se zbog učešća na Mundijalu nešto kasnije pridružili ostatku ekipe.

“Računam na njih sto posto, kao da su prošli pripreme sa nama. Seol je dobio koji dan duže odmora, Marko je odradio koji dan duže oporavak. Ne vidim da će tu biti problema, naravno, ja ću odlučiti koliku će ko imati minutažu da bih ih sačuvao i uveo u takmičarski ritam. Oni o tome ne treba da brinu, oni su spremni da daju sto odsto Crvenoj zvezdi”.

Osvrnuo se Stanković i na sutrašnjeg rivala.

“Znam da smo igrali protiv Mačve dva puta u gostima i jednom na Marakani, da su uvek govorili da je to nezgodno gostovanje i da je Mačva uvek bila nezgodna kod kuće. Otvaramo ovo prvenstvo kod nas, želimo da se predstavimo dobro, da budemo jaki, konkretni, disciplinovani i koncentrisani pre svega. Ovo takmičenje i ovo prvenstvo je maraton, biće sigurno i kriza, i uspona i padova, zato moraš da budeš spreman i zato se na svakoj utakmici ide na pobedu, da se što više bodova uzme. Prvenstvo je skraćeno, tako da moramo biti koncentrisani jer je manji broj bodova u opticaju, pa svaki bod i svaka pobeda mnogo znače”.