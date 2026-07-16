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UŽIVO: Ferencvaroš – Vojvodina 2:0; Novosađani nokautirani
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čet. 16.07.26. | 19:05
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REVANŠ PRVOG KOLA KVALIFIKACIJA ZA LIGU EVROPE
FERENCVAROŠ – VOJVODINA 2:0 (2:0) (prvi meč 2:1)
/Žozef Leni 27, Zakarijasen 34/
Stadion: Grupama arena.
Sudija: Vitalijs Spasjonikovs (Letonija).
Crveni karton: Kornel Suč (Vojvodina) u 9. minutu.
FERENCVAROŠ (4-3-3): Dibuš – Osvat, Gomez, Remakers, Kadu – Kanihovski (od 61. Gruber), Keita, Korbu – Zakarijasen, Bamidele (od 61. Akolatse), Žozef Leni.
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – Nikolić, Suč, Crnomarković, Baros – Petrović, Đakovac – Ranđelović, Zukić (od 60. Kokanović), Sukačev – Vukanović (od 61. Vidosavljević).
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