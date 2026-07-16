(@MNPress)
(@MNPress)

UŽIVO: Ferencvaroš – Vojvodina 2:0; Novosađani nokautirani

čet. 16.07.26. | 19:05

Pratite sa nama meč kvalifikacija za Ligu Evrope iz Budimpešte

REVANŠ PRVOG KOLA KVALIFIKACIJA ZA LIGU EVROPE

FERENCVAROŠ – VOJVODINA 2:0 (2:0) (prvi meč 2:1)
/Žozef Leni 27, Zakarijasen 34/

***KVOTE UŽIVO***

Stadion: Grupama arena.

Sudija: Vitalijs Spasjonikovs (Letonija).

Crveni karton: Kornel Suč (Vojvodina) u 9. minutu.

FERENCVAROŠ (4-3-3): Dibuš – Osvat, Gomez, Remakers, Kadu – Kanihovski (od 61. Gruber), Keita, Korbu – Zakarijasen, Bamidele (od 61. Akolatse), Žozef Leni.

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – Nikolić, Suč, Crnomarković, Baros – Petrović, Đakovac – Ranđelović, Zukić (od 60. Kokanović), Sukačev – Vukanović (od 61. Vidosavljević).

tagovi

FK VojvodinaFerencvaroškvalifikacije za Ligu EvropeUŽIVO

Sledeća vest