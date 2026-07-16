Hapoel dogovara rastanak sa Motlijem, sve spremno za prelazak u Zvezdu
Vreme čitanja: 1min | čet. 16.07.26. | 19:23
Kako je potvrđeno Mozzart Sportu, Hapoel Tel Aviv i Džonatan Motli su veoma blizu sporazumnog raskida ugovora
Najavio je Mozzart Sport da je Crvena zvezda spremila i više nego ozbiljnu ponudu za Džonatana Motlija, a sada postaje sve jasnije da je realizacija ovog posla sve bliža. Naime, kako je nezvanično potvrđeno Mozzart Sportu iz Hapoela, Izraelci su veoma blizu dogovora sa igračem da sporazumno raskinu ugovor.
Naime, prvi čovek kluba iz Tel Aviva, Ofer Janaj, poručio je da se sa Motlijem dogovaraju upravo poslednji detalji rastanka čime bi zvanično postao slobodan igrač.
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Kada taj detalj bude ozvaničen, ništa ne sprečava američkog centra da potpiše ogovor sa Crvenom zvezdom. Kako smo najavili ranije, Crvena zvezda je spremila oko 1.500.000 dolara za angažovanje pomenutog igrača.
Nekadašnji košarkaš Dalasa, Los Anđeles Klipersa, Lokomotive Krasnodar i Fenerbahčea je u takmičarskoj 2025/26 beležio 8,3 poena na 35 nastupa u Evroligi, šest puta je bio starter, a pored toga imao je 2,4 skoka uz prosečni indeks korisnosti 8,1. Najbolja mu je bila debitantska sezona u Evroligi (2022/23), kada je u dresu Fenera ubacivao 14,5 poena, uz 5,4 uhvaćene lopte i 1,6 asistencija.
Ovog leta Crvena zvezda je dosad zvanično potpisala Krisa Džonsa i Davida Kramera. Takođe, produžila je ugovore Džeredu Batleru i Dejanu Davidovcu. Klub su napustili Kodi Miler Mekintajer, Uroš Plavšić, Hasijel Rivero, Donatas Motiejunas i Džoel Bolomboj.