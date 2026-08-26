Severna Makedonija deli pasoše kao od šale, Mozes Rajt šesti naturalizovani igrač u poslednjih godinu dana

Naturalizacija igrača za FIBA takmičenja je tema već nekoliko godina u košarkaškoj javnosti. Ima argumenata i za i protiv.

Jedni tvrde da to pomaže manjim nacijama da postanu konkurentnije i podignu svoj košarkaški nivo. Drugi pak smatraju da to daje nepoštenu prednost. Međutim, Severna Makedonija je pravila o naturalizaciji dovela do potpunog ekstrema, do te mere da bi se moglo tvrditi da jednostavno zloupotrebljava sistem. Ovom temom bavio se specijalizovani portal BasketNews.