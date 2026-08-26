Srbin na ceni u Češkoj: Sparta bacila oko na Nemanju Tekijaškog
Vreme čitanja: 1min | sre. 26.08.26. | 12:24
Klub iz Praga traži pojačanje u odbrani, nekadašnji igrač Spartaka iz Subotice može da napravi transfer karijere
Vrlo uspešnu karijeru u Češkoj napravio je Nemanja Tekijaški. Leta 2021. godine Spartak iz Subotice ga je prodeo Termaliki za 200.000 evra i od tada je stamni štoper počeo da gradi inostrani put. Posle dve godine je prešao u Jablonec i skrenuo pažnju na sebe, postao kapiten ekipe i jedan od najboljih igrača, a sad je privukao pažnju jednog od najvećih klubova u Češkoj.
Kako prenose češki mediji, rođeni Pančevac će ovog leta možda imati priliku da ostvari transfer karijere, jer po njihovim rečima želi ga Sparta. Klub iz Praga planira da nadomesti odlazak Asgera Sorensena u Kopenhagen. Danski štoper je bio maltene nezamenljiv, a Tekijaški ozbiljno figurira kao njegova alternativa.
Izabrane vesti
E, sad. Biće teško nagovoriti Jablonec da se otarasi Srbina. Uprava kluba smatra da bi odlazak Tekijaškog bio veliki udarac, a na sve to, vlasnik Jakub Streštik je uložio dosta novca i plasman u Ligu konferencije je postavljen kao apsolutni prioritet. Izgleda da u češkom klubu smatraju da će taj poduhvat biti znatno teži ako se proda srpski štoper.
Nekadašnji fudbaler Spartaka je prethodne sezone odigrao 29 utakmica i postigao tri gola. U dosadašnjem periodu u Jablonecu, iskusni defanzivac je odigrao 122 meča i u tom parametru spada među strance sa najviše odigranih utakmica za klub sa severa Češke.