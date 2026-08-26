Srbin na ceni u Češkoj: Sparta bacila oko na Nemanju Tekijaškog

Vrlo uspešnu karijeru u Češkoj napravio je Nemanja Tekijaški. Leta 2021. godine Spartak iz Subotice ga je prodeo Termaliki za 200.000 evra i od tada je stamni štoper počeo da gradi inostrani put. Posle dve godine je prešao u Jablonec i skrenuo pažnju na sebe, postao kapiten ekipe i jedan od najboljih igrača, a sad je privukao pažnju jednog od najvećih klubova u Češkoj.

Kako prenose češki mediji, rođeni Pančevac će ovog leta možda imati priliku da ostvari transfer karijere, jer po njihovim rečima želi ga Sparta. Klub iz Praga planira da nadomesti odlazak Asgera Sorensena u Kopenhagen. Danski štoper je bio maltene nezamenljiv, a Tekijaški ozbiljno figurira kao njegova alternativa.