Marko Arnautović (Starsport)
SASTAVI: Crvena zvezda – Hapoel Ber Ševa, bez Arnautovića i Ivanića!
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uto. 11.08.26. | 19:14
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Kvalifikacije za Ligu šampiona, 3. kolo (revanš, prva utakmica 0:1)
Crvena zvezda – Hapoel Ber Ševa
Sudija: Glen Niberg (Švedska)
Stadion: Rajko Mitić (Beograd)
Crvena zvezda: Mateus - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Bukari, Kostov, Duarte - Enem
Hapoel Ber Ševa: Marsijano - Amador, Rotman, Vitor, Mizrahi - Jehošuha, Ventura, Perec - Ahmad, Ist, Zlatanović
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Hapoel Ber Ševakvalifikacije za Ligu šampionaUŽIVOFK Crvena zvezda
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