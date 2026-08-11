Marko Arnautović (Starsport)
Marko Arnautović (Starsport)

SASTAVI: Crvena zvezda – Hapoel Ber Ševa, bez Arnautovića i Ivanića!

uto. 11.08.26. | 19:14

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Kvalifikacije za Ligu šampiona, 3. kolo (revanš, prva utakmica 0:1)

Crvena zvezda – Hapoel Ber Ševa

Sudija: Glen Niberg (Švedska)
Stadion: Rajko Mitić (Beograd)

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Bukari, Kostov, Duarte - Enem

Hapoel Ber Ševa: Marsijano - Amador, Rotman, Vitor, Mizrahi - Jehošuha, Ventura, Perec - Ahmad, Ist, Zlatanović

!!! KVOTE !!!

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Hapoel Ber Ševakvalifikacije za Ligu šampionaUŽIVOFK Crvena zvezda
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