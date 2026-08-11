Nojer: Potcenjuje se koliko je Kejn timski igrač; nadam se da će Klop unaprediti nemački fudbal

Govoreći o odnosu sa novim saigračima Ismaelom Saibarijem i Natanijelom Braunom kaže da je atmosfera u timu veoma opuštena.

“Da, mislim da imamo veoma opušten i jednostavan odnos. Mislim da se odlično slažemo i na terenu i van njega. Već smo stekli određeno iskustvo zajedno, najpre kroz reprezentacije, a sada i tokom prvih nekoliko nedelja u Bajernu. Sve je veoma opušteno”.

22. avgust, 20.30: (4,60) Borusija Dortmund (4,30) Bajern Minhen (1,65)

Zatim se fokusirao na Natanijela Brauna, kod koga ističe pokretljivost i sposobnost da doprinese igri u napadu.

”Verujem da je veoma pokretan i pažljiv. Sa loptom može da bude opasan po protivnika, posebno na dubljim pozicijama, a njegovi ulasci mogu da nam pomognu. Brz je i veoma dobar dribler, a može da igra i na desnoj i na levoj strani. Mislim da je veoma prilagodljiv i da ima dobar osećaj za napad. Naravno, ima i brzinu potrebnu za tranziciju”.

Prešao je na Ismaela Saibarija.

“Bio je malo povređen, a sada smo odradili prve treninge zajedno. Naravno, već smo ga gledali u PSV-u kada smo igrali protiv njih. Igrao je i za reprezentaciju Maroka, a sada i na Svetskom prvenstvu. Već je tamo pokazao neke zaista dobre partije. Radujemo se budućnosti sa njim i znamo da je veliko pojačanje za ekipu”.

Prešao je zatim na Harija Kejna. Nemac nema dilemu koliko vrsni špic znači ekipi.

“On je definitivno veoma važan. Svi znamo kakav učinak ima u postizanju golova za nas. On je stena u napadu. Takođe znamo koliko radi za ekipu, ofanzivno i defanzivno. Nikada ne odustaje, uvek pokušava da se vrati iza lopte. Naravno, znamo i za njegove druge kvalitete i dodavanja koje deli. Može da postigne gol praktično bilo kojim delom tela. Uvek ima pregled igre i vidi saigrače. On je pravi timski igrač, što se često potcenjuje. Naravno, njegov kvalitet u kaznenom prostoru je nešto o čemu svi pričaju. Jednostavno znamo kakvog igrača imamo u njemu”.

Na pitanje da li je njegova odluka o završetku karijere već doneta, ostavlja prostor za drugačiji scenario:

“Ne, ništa nije 100 odsto sigurno. Ništa nije uklesano u kamen, ali verovatnoća je velika”.

O mogućnosti da sa Vensanom Kompanijem osvoji Ligu šampiona, govori sa velikim optimizmom...

“Apsolutno. Uvek smo imali šansu da stignemo do finala i naša ekipa je uvek bila blizu tom cilju. Verujem da imamo kvalitet, mentalitet i taktičku zrelost da pobedimo bilo kog protivnika. Nismo bili daleko od plasmana dalje i mislim da možda važi ona izreka: treća sreća. Radimo na tome”.

Ističe Nojer i dobru atmosferu među golmanima.

“Jonas Urbig i ja imamo veoma otvoren odnos. Sa strašću se bavimo svojim poslom i pokušavamo da guramo jedan drugog napred. Delimo i ista interesovanja. Jonas i ja smo često u centru pažnje, ali u osnovi smo svi isti u golmanskoj grupi. Dobro se slažemo. Veoma naporno radimo, zajedno sa Svenom Ulrajhom i mladim golmanima koji nam pomažu, kao i sa trenerima golmana. Svi imamo veoma dobar odnos, jednostavno uživamo u treninzima i utakmicama i uvek pokušavamo da izvučemo najbolje iz ekipe”.

O tajni svoje fizičke spreme i sa 40 godina, kaže da je ključ u načinu života.

“Na kraju se sve zaista svodi na to kako živite i kako se pripremate da ostanete konkurentni i posle više od 20 godina profesionalnog fudbala. Mnogo toga zavisi od toga kako se hranite, kako spavate i kada morate da napravite pauzu. Oporavak igra veliku ulogu, a naravno, trening je ključan – uvek treba težiti tome da date 100 odsto kako biste bili spremni u pravom trenutku”.

U svoju dnevnu rutinu obavezno uključuje i odlazak na spavanje nešto ranije.

“Definitivno sada moram da idem na spavanje malo ranije nego pre, malo se prilagođavam radnom vremenu vrtića, ali u osnovi mi nije bilo teško da ugasim svetlo nešto ranije”.

Na pitanje da li Jonas Urbig može da postane budući prvi golman reprezentacije Nemačke, Nojer ima puno poverenje.

“Verujem da mu se definitivno može verovati. To je pokazao u svim takmičenjima. Bilo da je reč o Bundesligi, kupu ili međunarodnim utakmicama u Ligi šampiona, igrao je protiv najboljih ekipa i pružao dobre partije. Imam veoma dobar osećaj u vezi s tim”.

Ističe da mu je ispadanje sa Svetskog prvenstva sa reprezentacijom Nemačke bilo veoma bolno iskustvo.

“To je, naravno, bilo veoma gorko i razočaravajuće za sve nas. U početku ste malo utučeni i svako to mora da obradi na svoj način. Za mene je zapravo bilo veoma dobro što tada nisam završio karijeru, već što se ona nastavila i što i dalje imam ciljeve u profesionalnom fudbalu. Bilo bi zaista bolno da je to bila moja poslednja utakmica kao golmana. Upravo su me te stvari zadržale u fudbalu. Sada se jednostavno radujem ciljevima koje imamo zajedno sa ekipom. I da, zbog toga živim”.

Na pitanje da li će se po završetku karijere odreći fudbala, odgovara:

“Verujem da fudbaler zauvek ostajete. Vi ste strastveni sportista po prirodi i tako će biti za mene i u budućnosti”.

Ukazuju novinari Skaja da je njegov dugogodišnji saigrač i prijatelj Tomas Miler sada televizijski stručni konsultant.

“On (Tomas Miler prim. aut.) je trenutno još fudbaler, ali je oduvek bio stručni konsultant. Dakle, za njega to nije ništa novo. Što se mene tiče, ne želim nužno da postanem trener, ali jednostavno želim da ostanem veran fudbalu”.

Jirgenu Klopu pruža punu podršku posle izbora za selektora Nemačke.

“Verujem da on ima najveće znanje i iskustvo i nadam se da će unaprediti nemački fudbal”.