(MN Press)
(MN Press)

UŽIVO: Mačva – Partizan 0:1, Zubairu opet

ned. 26.07.26. | 19:54

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MAČVA – PARTIZAN 0:1
/Zubairu 10/

Šabac
Sudija: Lazar Lukić

Mačva: Rakonić – Ilić, Tojčić, Sladojević, Stevanović – Vrštanović, Terzić – Abdulahi, Đorđić, Rakić – Vidakov.

Partizan: Krunić – Roganović, Milić, Simić, Đurđević – Aleksić – Trifunović, Ugrešić, Vukotić, Zubairu – Že.

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Mačva ŠabacUŽIVOFK Partizan
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