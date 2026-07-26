(MN Press)
UŽIVO: Mačva – Partizan 0:1, Zubairu opet
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ned. 26.07.26. | 19:54
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MAČVA – PARTIZAN 0:1
/Zubairu 10/
Šabac
Sudija: Lazar Lukić
Mačva: Rakonić – Ilić, Tojčić, Sladojević, Stevanović – Vrštanović, Terzić – Abdulahi, Đorđić, Rakić – Vidakov.
Partizan: Krunić – Roganović, Milić, Simić, Đurđević – Aleksić – Trifunović, Ugrešić, Vukotić, Zubairu – Že.
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