Aston Vila će uskoro preseći, interesent postoji: Osasuna gleda ka Kosti Nedeljkoviću
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 19:23
Ali, ne samo ka njemu, ima nekoliko opcija za ojačanje desnog boka...
Mogao je i nije ga otkupio RB Lajpig. Nije se odlučio da iskoristi opciju koja mu se nudila, pa se Kosta Nedeljković vratio na Ostrvo. Unaj Emeri je odlučio da ga isproba i vidi koliko i da li uopšte može da mu bude od pomoći na desnom beku. Kasting uveliko traje, a polako su počeli da se pojavljuju i interesenti.
Ako španski trener bude procenio da Aston Vila može bez srpskog desnog beka, odnosno da engleskom klubu ni u novoj sezoni neće biti potrebne njegove usluge, ima onih koji veruju da može da im bude od pomoći. Osasuna je skrenula pogled ka Premijer ligi i zagledala se u Kostu Nedeljkovića.
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Srbin je meta kluba iz Pamplone, ali sa El Sadara ne gledaju samo ka njemu. Napravili su kraći spisak, postoji nekoliko opcija za ojačanje desnog boka.
Ipak, pre no što bilo kakav konkretan potez Osasuna bude načinila, prvo će morati definitivno da bude ustanovljeno kakav tip povrede je doživeo Valentan Rozije. Zbog njega i želi da izađe na tržište. Jer, ako defanzivac rođen u Francuskoj bude duži vremenski period morao da odsustvuje, onda joj je desni bek neophodan. Ostao bi trener Luis Migel Ramis samo na Injigu Arguibideu.
Kosta Nedeljković bi mogao da bude izbor Osasune ukoliko je povreda Valentana Rozijea ozbiljnije prirode, ali i ukoliko Aston Vila odluči da pošalje na novu pozajmicu momka koga je od Crvene zvezde pre dve i po godine otkupila za 7.600.000 evra. Srbin je od povratka u klub odigrao dve utakmice pod komandom Unaja Emerija i upisao je asistenciju. Pored njega na užem spisku se nalaze Burgosov desni bek Aleks Lisankos i Danijel Budeska, mladi španski reprezentativac i član drugog tima Viljareala.
Uskoro će Aston Vila preseći, pa će i Kosta Nedeljković, kao i Osasuna, znati na čemu su.