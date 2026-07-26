Aston Vila će uskoro preseći, interesent postoji: Osasuna gleda ka Kosti Nedeljkoviću

Mogao je i nije ga otkupio RB Lajpig. Nije se odlučio da iskoristi opciju koja mu se nudila, pa se Kosta Nedeljković vratio na Ostrvo. Unaj Emeri je odlučio da ga isproba i vidi koliko i da li uopšte može da mu bude od pomoći na desnom beku. Kasting uveliko traje, a polako su počeli da se pojavljuju i interesenti.

Ako španski trener bude procenio da Aston Vila može bez srpskog desnog beka, odnosno da engleskom klubu ni u novoj sezoni neće biti potrebne njegove usluge, ima onih koji veruju da može da im bude od pomoći. Osasuna je skrenula pogled ka Premijer ligi i zagledala se u Kostu Nedeljkovića.