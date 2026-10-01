UŽIVO: Nemačka - Srbija 0:0

čet. 01.10.26. | 19:34

Pratite dešavanja sa Alijanc Arene

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA, 3. KOLO:

KVOTE ZA UTAKMICU

NEMAČKA - SRBIJA, 20.45

Stadion: Alijanc Arena
Kapacitet: 75.024
Sudija: Espen Eskas (Norveška)

NEMAČKA: Urbig - Treu, Anton, Tšau, Mitelštat - Bišof, Pavlović, Virc - Šerhant, Voltemade, Gnabri.

SRBIJA: Petrović - Eraković, N. Gudelj, Babić - Nedeljković, Maksimović, Džodić, Kostić - Živković, Jović, Tadić.

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Nemacka
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