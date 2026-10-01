Niko Kovač traje

Ovih dana je u Borusijinim kancelarijama veoma živo. Nove ugovore su potpisali izvršni direktor Karsten Kramer (do 2031), direktor sporta Lars Riken (do 2030) i finansijski direktor Tomas Tres (do 2028). Kovač je čekao baš takav rasplet jer je budućnost u Dortmundu vezao za Rikena koji ga je i doveo na klupu Borusije u januaru 2025. Kada je direktor potpisao dugoročnu saradnju, hrvatski stručnjak je dogovorio detalje svog novog ugovora.

Od dolaska u Dortmund, Kovač je na 80 utakmica zabeležio 49 pobeda, 14 remija i 17 poraza. Nije osvojio nijedan trofej u prethodnih godinu i po dana, ali je u ovoj sezoni krenuo jako dobro. Uprkos porazu u Superkupu Nemačke od Bajerna, u Bundesligi je počeo odlično, ima maksimalnih 12 bodova nakon četiri kola i drži prvo mesto na tabeli. Tu je i pobeda nad Viljarealom u Ligi šampiona, pa je novi ugovor došao kao nagrada i motivacija da nastavi u istom stilu. Naravno, Bajern je opet veliki favorit u Nemačkoj, ali Borusijin start obećava…

Kovač je trenersku karijeru počeo pre 13 godina na klupi mlade reprezentacije Hrvatske, a potom je zamenio Igora Štimca na klupi A selekcije. Debitovao je u baražu za Mundijal u Brazilu i eliminisao Island, ali na SP nije prošao grupnu fazu. Smenjen je nakon slabijih rezultata u kvalifikacijama za EP 2016. i potom se odlučio za klupsku karijeru…

Sjajne rezultate je beležio na klupi Ajntrahta iz Frankfurta koji je vodio nešto više od dve sezone i u tom periodu osvojio Kup Nemačke uz još jedno izgubljeno finale. Bila mu je to preporuka za Bajern koji je preuzeo u leto 2018. U prvoj sezoni je osvojio sva tri domaća trofeja, ali u drugoj mu nije krenulo najbolje i smenjen je u novembru. Već sledećeg leta je preuzeo Monako gde se zadržao sezonu i po, a potom je skoro dve godine vodio Volfzburg gde je imao najslabije rezultate. U februaru prošle godine je preuzeo Borusiju. Sa 11. mesta je doveo žuto-crne do četvrte pozicije na kraju sezone i plasmana u Ligu šampiona u kojoj je stigao do četvrtfinala iste sezone. Prošle sezone je Borusija bila drugoplasirana, ali je u plej-ofu Lige šampiona eliminisana od Atalante.

Ova sezona je krenula odlično i nemački klub je rešio da mu pruži veće poverenje novim ugovorom. Iako ne psada u red trenerskih zvezda, Kovač traje. Sa manjim prekidima (nikada nije bez posla duže od godinu dana) konstanto radi već 13 godina, a u biografiji ima ozbiljne angažmane poput Bajerna, Borusije, reprezentacije Hrvatske…