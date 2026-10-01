Najslabiji start u istoriji Reala! Vratio se iz -22, Brajant i Micić doneli konačnu presudu

Previše je reći da imamo kandidata za utakmicu sezone, za da je najbolji meč u nepuna tri kola Evrolige - to definitivno jeste! Pravi šou-program priredili su košarkaši Hapoela iz Tel Aviva i Real Madrida u Sofiji i ponudili sve ono što zadovoljava široke narodne mase - mnogo poena, atraktivnu košarku, preokrete i eto, pobedu domaćina! Posle šokantnog poraza od Bajerna na otvaranju, tim Dimitrisa Itudisa završio je prvo duplo kolo sa dve recke i to uz rezultat 102:98 (29:20, 34:23, 12:32, 27:23).

Sada je zvanično - ovo je najslabiji start evroligaškog takmičenja u istoriji madridskog giganta! Nikada u istoriji najtrofejnijeg evropskog kluba nije se desilo da ovako loše otvori sezonu, e sad vredi diskutovati o tome koliki sad pritisak trpi Pedro Martinez i koliko je nezadovoljstvo uvek probirljive Realove publike. Iako rezultat nije povoljan, ne treba zaboraviti da su Blankosi ovog leta promenili ne samo trenera, već i gotovo pola tima, a pre svega uz trenera Serđa Skariola dve udarne igle Mario Hezonja i Trej Lajls. Osim toga, pre samo desetak dana isti ovaj Real Madrid osvojio je prvo izdanje Evroliginog Superkupa. Da li je opterećenje tima zbog puta na Bliski istok i dve teške utakmice u razmaku od 24 časa ostavilo traga? Verovatno jeste, ali o razlozima ovako slabog početka naširoko će se baviti španski mediji...