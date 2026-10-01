Albert Rijera u Areni, tu su i Katai, Krunić, Ivanić... (VIDEO)

Iako je na promociji po dolasku u Crvenu zvezdu Španac rekao da nije veliki ljubitelj košarke i da ne prati utakmice, odlučio je da večeras dođe u društvu svojih igrača koji su redovni posetioci Arene. Tu su Aleksandar Katai, Mirko Ivanić, Rade Krunić, golman Mateus koji od dolaska u Beograd gotovo da ne propušta evroligaške nastupe Zvezdinih košarkaša. Čak i sada kada se njegov zemljak Jago vratio u Brazil... Njihovo pojavljivanje takođe je izazvalo veliku pažnju među navijačima, a oni najmlađi prilazili su im da se slikaju i dobiju autogram za uspomenu.

Fudbaleri Crvene zvezde trenutno koriste pauzu od takmičarskih utakmica zbog termina za reprezentacija da rade na uigravanju. U sredu su gostovali u Lovćencu na proslavi rođendana tamošnjeg Njegoša, koji su savladali sa 7:0. Prvi naredan ozbiljan ispit imaće 10. oktobra u Kragujevcu protiv Radničkog, a potom startuje Liga konferencije. U prvom kolu srpski šampion igra protiv Lugana u gostima.