Još jedna povreda u Španiji i briga za Edina Terzića
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Vreme čitanja: 2min | čet. 01.10.26. | 19:36
Niko Vilijams se pre vremena vraća u Bilbao
Posle Erika Garsije i Aleksa Grimalda i Niko Vilijams je morao da napusti reprezentaciju Španije zbog povrede. Krilni napadač vraća se u Bilbao pre vremena zbog problema s butnim mišićem, za novu brigu Edina Terzića.
Imao je Vilijams dosta problema s povredom prošle sezone, zbog čega mu je novi trener Atletika dozirao minutažu na startu tekuće, ali je poslednja dva meča pre reprezentativnih obaveza odigrao od početka do kraja. Luis de la Fuente ga je potom držao 55 minuta u igri protiv Engleske, a onda uveo 22 minuta pre kraja za duel sa Hrvatskom, kada je i postigao četvrti gol za svoju selekciju, ali i osetio neprijatnost zbog koje će propustiti mečeve sa Češkom u Ovijedu (3. oktobar) i Hrvatskom u Splitu (6. oktobar).
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Moći će Španija da se izbori sa pomenutim rivalima i bez mlađeg od braće Vilijams, ali bi njegovo odsustvo, ukoliko se ispostavi da je potrebno i da je na duži period, moglo da predstavlja problem za Edina Terzića.
Atletik Bilbao nije dobro ušao u sezonu, u šest kola osvojio je osam bodova i trenutno je na 10. mestu Primere. Po završetku reprezentativne pauze Baski igraju sa Rajo Valjekanom u gostima (10. oktobar), potom ih čekaju i dva vezana gostovanja u Valensiji, protiv Slepih miševa, pa Levantea. Nije im raspored naklonjen, a još teže će im biti ako budu morali bez Nika Vilijamsa.
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