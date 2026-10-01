Još jedna povreda u Španiji i briga za Edina Terzića

Posle Erika Garsije i Aleksa Grimalda i Niko Vilijams je morao da napusti reprezentaciju Španije zbog povrede. Krilni napadač vraća se u Bilbao pre vremena zbog problema s butnim mišićem, za novu brigu Edina Terzića.

Imao je Vilijams dosta problema s povredom prošle sezone, zbog čega mu je novi trener Atletika dozirao minutažu na startu tekuće, ali je poslednja dva meča pre reprezentativnih obaveza odigrao od početka do kraja. Luis de la Fuente ga je potom držao 55 minuta u igri protiv Engleske, a onda uveo 22 minuta pre kraja za duel sa Hrvatskom, kada je i postigao četvrti gol za svoju selekciju, ali i osetio neprijatnost zbog koje će propustiti mečeve sa Češkom u Ovijedu (3. oktobar) i Hrvatskom u Splitu (6. oktobar).