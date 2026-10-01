Jakšić dobio poverenje uprave Čukaričkog, ali…

Mnogo tema za razmišljanje sportskog sektora i direktora Vladimira Matijaševića. Međutim, trener Marko Jakšić ne mora da brine za status. Za sada.

“Nismo zadovoljni učinkom. Jednostavno je, moraćemo da počnemo da pobeđujemo. Kuloarske priče nas ne interesuju, sve rešavamo između sebe, u klubu. Naravno da smo imali razgovore sa trenerom i stručnim štabom, dobili su naše poverenje, ali moramo da imamo bolje rezultate. Liga je zaista specifična ove sezone, ponovo će četiri tima napustiti elitni rang, do konačnog formata sa 12 ekipa. Neće biti lako, svi timovi imaju svoju računicu, svi su uložili i dobro se pojačali. Takođe, s obzirom na činjenicu da ovoga puta do podele lige na plej-of i plej-aut ima samo 26 kola, svaka utakmica je dobila na težini, svaki osvojeni bod vredi više“, kazao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević.

Osim odlazaka Filipa Matijaševića u austrijski Salcburg i Slobodana Tedića u ruski Akron, na Banovom brdu nije bilo drugih izlaznih transfera. Najčešće pominjano ime je ono Uroša Miladinovića, nedavno je o interesovanju za ofanzivnoig vezistu govorio i predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić.

„Mi smo prijatelji, čujemo se često, čuli smo se baš i tim povodom. Miladinović ima svoju cenu, pa ako se ispune uslovi i sve tri strane budu zadovoljne… Nije Uroš jedini igrač koji je u fokusu, ali je bez dileme trenutno najinteresantniji. Mnogo očekujemo u narednom periodu i od Luke Đorđevića, Veljka Radosavljevića, Mateje Prokopijevića, sa golmanima odlično radi Oliver Kovačević, a šansu dobijaju ili će je dobiti Čarapić, Kaličanin, Kandić… Sve su to deca kluba, a u prvi tim su već zakoračili Grujić, Ilić, Žurić, Mirković, Anđelić, Maravić, Fekete… Neki od njih igraju paralelno za omladince, neki stiču seniorsko iskustvo u BASK-u i pokušavaju da se nametnu stručnom štabu. Videćemo ko će na koji način iskoristiti priliku“.