Žezusu mirna savest, ne misli da je pogrešio

Portugalci večeras gostuju u Danskoj, a ceo meč je pao u senku skandala sa Kristijanom Ronaldom u glavnoj ulozi. Simbol portugalskog fudbala je napustio reprezentaciju nezadovoljan minutažom i ulogom u timu, posle čega se javnost ustalasala.

Selektor Žorž Žezus je radio sa Ronaldom u saudijskom Al Nasru prošle sezone i očekivalo se da dobru saradnju nastave u reprezentaciji. Ali, odluka iskusnog stručnjaka da prvu zvezdu ostavi na klupi protiv Norveške, a da to isto planira i za večerašnji meč sa Danskom, izazvala je Ronaldovu burnu reakciju .