Žezusu mirna savest, ne misli da je pogrešio
Vreme čitanja: 1min | čet. 01.10.26. | 20:42
Selektor Portugalaca će u narednim danima biti opširniji o odlasku Kristijana Ronalda iz reprezentacije
Portugalci večeras gostuju u Danskoj, a ceo meč je pao u senku skandala sa Kristijanom Ronaldom u glavnoj ulozi. Simbol portugalskog fudbala je napustio reprezentaciju nezadovoljan minutažom i ulogom u timu, posle čega se javnost ustalasala.
Selektor Žorž Žezus je radio sa Ronaldom u saudijskom Al Nasru prošle sezone i očekivalo se da dobru saradnju nastave u reprezentaciji. Ali, odluka iskusnog stručnjaka da prvu zvezdu ostavi na klupi protiv Norveške, a da to isto planira i za večerašnji meč sa Danskom, izazvala je Ronaldovu burnu reakciju .
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Uoči večerašnjeg meča u Kopenhagenu, Žezusa su pitali da li mu je savest mirna zbog svega što se desilo.
“Potpuno. Bili su to napeti sati jer smo imali dve utakmice. Sada imamo još jednu... Uostalom, imam dosta godina u fudbalu iza sebe i znam da nisam uradio ništa zbog čega proces ne bi trebalo da se nastavi na isti način”, rekao je portugalski selektor.
Žezus je rekao da će narednih dana opširnije pričati o temi.
“Sada idemo na utakmicu, posle imamo meč na stadionu Dragao, a zatim ćemo razgovarati o toj temi bez bežanja od nje, jer niko ne može da umanji njegov značaj... On je simbol, on je figura, to uopšte nije upitno“, istakao je Žezus.