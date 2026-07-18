(©MN Press)
SASTAVI: Zemun – Partizan, debituje Saša Ilić, startuje Zeković
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sub. 18.07.26. | 19:00
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ZEMUN – PARTIZAN
/Arena premijum 1/
Stadion: Dragan Džajić u Ubu
Sudija: Stanko Ostraćanin
ZEMUN (4-3-3): Živković – Parađina, Bakić, Ostojić, Kadijević – Jokić, Ilić, Petrović – Kalat, Tabaković, Belaković.
PARTIZAN (4-3-3): Milošević – Roganović, Đurđević, Mitrović, Samson – Zeković, Aleksić, Vukotić – Sek, Kojzek, Trifunović.
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