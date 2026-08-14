Alžirac želi preko Kragujevca do reprezentacije
Vreme čitanja: 1min | pet. 14.08.26. | 14:05
Mohamed Mezgrani novi igrač Radničkog 1923
Sa nedavno napunjene 32 godine, Mohamed Mezgrani bliži je završetku karijere nego njenom vrhuncu, ali i dalje ne odustaje od velikog sna - da zaigra za reprezentaciju Alžira.
Fudbaler koji je rođen u Belgiji izjavio je za klupski sajt Kragujevčana da je na Čika Daču došao po reprezentativnu formu.
"Već neko vreme sam na radaru reprezentacije Alžira i uvek mi je malo nedostajalo da budem deo tima. Verujem da je Radnički prava stepenica za mene. Moj plan je da kroz dobre partije u ovom klubu dokžame kvalitet i konačno obučem dres nacionalnog tima", rekao je Mezgrani koji je po prirodi desni bek, ali pokriva bočne pozicije i na druoj strani terena.
Izabrane vesti
Iskusni Alžirac je u Srbiju stigao kao slobodan igrač, posle rastanka sa poljskim Ruhom. S obzirom na to da je rođen u Briselu, karijeru je započeo u Belgiji i tamošnjem niželigašu Turnautu. Igrao je i za holandski RKC, pre nego što se vratio u domovinu, a bio je i u našem komšiluku - u Mađarskoj, gde je nastupao za Honved i Puškaš akademiju. U februaru 2024. je otišao u Poljsku i tamo igrao za Vartu iz Poznanja i drugoligaški Ruh.
Prošle sezone je Mezgrani sakupio 15 nastupa (601 minut) u kojima je dao jedan gol.
U Kragujevcu se nadaju da će im Alžirac pomoći iskustvom, a ističu i njegovu univerzalnu ulogu na obe strane terena.