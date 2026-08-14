Alžirac želi preko Kragujevca do reprezentacije

Sa nedavno napunjene 32 godine, Mohamed Mezgrani bliži je završetku karijere nego njenom vrhuncu, ali i dalje ne odustaje od velikog sna - da zaigra za reprezentaciju Alžira.

Fudbaler koji je rođen u Belgiji izjavio je za klupski sajt Kragujevčana da je na Čika Daču došao po reprezentativnu formu.

"Već neko vreme sam na radaru reprezentacije Alžira i uvek mi je malo nedostajalo da budem deo tima. Verujem da je Radnički prava stepenica za mene. Moj plan je da kroz dobre partije u ovom klubu dokžame kvalitet i konačno obučem dres nacionalnog tima", rekao je Mezgrani koji je po prirodi desni bek, ali pokriva bočne pozicije i na druoj strani terena.