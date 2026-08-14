Da vidimo novu Grosovu Violu sa novajlijama od 120.000.000 evra

Ovog leta totalna rekonstrukcija na Artemio Frankiju. Za novajlije je plaćeno nešto više od 120.000.000 evra. Najskuplji je mladi reprezentativac Obale Slonovače Krist Inao Oulai za koga je izdvojeno Trabzonu čak 26.000.000 evra. Ipak, prva zvezda letnje pijace u gradu u Toskani je Argentinac Franko Mastantuono. Nije se krilni napadač zadržao dugo u Realu posle eksplozije u River Plejtu. Kaliće se u Firenci godinu dana, sigruno imati lepu minutažu i tražiti povratnu kartu za Santijago Bernabeu, slično kao i Brazilac Endrik koji je u planovima Žozea Murinja posle dobrih šest meseci u Lionu.

21.15: (1,25) Fjorentina (5,50) Benevento (10,0)

Predigra nove sezone za Fjorentinu je večerašnji (21.15) duel na svom Artemio Frankiju protiv Beneventa, povratnika u Seriju B. Imale su popularne Veštice uspone i padove u ovoj deceniji, bili učesnici Serije A, ali su i ispadali u treći rang. Prošle sezone su se kao prvoplasirani u Seriji C vratili u drugoligaški karavan.

Nova Fjorentina na terenu, ali nova i na klupi. Fabio Groso je preuzeo komandu, zadatak mu je da vrati Violu na evropski put. Nekadašnji reprezentativac Italije je promenio veliki broj klubova. Poslednji je predvodio Sasuolo, pre toga Lion, Frozinone, Sion, Brešu, Veronu, Bari, radio u mlađim kategorijama Juventusa.

18.00: (1,38) Parma (4,40) Katanija (7,75)

Tutosport najavljuje da će na premijeri Groso da se osloni na starosedeoce. Mojze Kin će predvoditi napad. Bilo je priče o prelasku u Komo, ali za sada je ostao u Firenci. Na golu je španski veteran David de Hea, Ata i Gudmunson bi trebalo da prete po krilu, dok bi Mastantuono i Oulai trebalo da dobije šansu u nastavku meča. Nikolo Fađoli bi trebalo da bude plejmejker na sredini terena, dok će da mu pomažu u vezi Endur i Brešanini.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

KUP ITALIJE – 1/32 (JEDAN MEČ)

Petak

18.00: (1,38) Parma (4,40) Katanija (7,75)

18.30: (1,55) Kaljari (3,80) Areco (5,80)

20.45: (1,70) Monca (3,50) Avelino (4,80)

21.15: (1,25) Fjorentina (5,50) Benevento (10,0)

Subota

18.00: (2,05) Katancaro (3,25) Sudtirol (3,50)

18.30: (1,38) Udineze (4,40) Padova (7,75)

20.45: (1,55) Venecija (3,80) Modena (5,80)

21.15: (1,40) Torino (4,30) Karareze (7,50)

Nedelja

18.00: (1,65) Frozinone (3,60) Juvestabija (5,10)

18.30: (1,45) Đenova (4,10) Askoli (6,75)

20.45: (1,65) Verona (3,60) Virtus Entela (5,10)

21.15: (1,30) Lacio (4,80) Mantova (9,50)

Ponedeljak

18.00: (1,95) Piza (3,30) Empoli (3,80)

18.30: (1,55) Sasuolo (4,00) Čezena (5,40)

20.45: (1,90) Kremoneze (3,30) Sampdorija (4,00)

21.15: (2,45) Palermo (3,25) Leče (2,75)

***kvote su podložne promenama