Senegalac Seržin Fal pojačao napad Ubljana

Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 13:55
Mladi igrač u Jedinstvo dolazi iz austrijskog LASK-a
Da prelazni rok za prvoligaša iz Uba nije završen govori i vest da je rukovodstvo Jedinstva angažovalo Seržina Fala, mladog napadača iz Senegala.
Momak rođen 2005. godine je tokom dosadašnjeg dela karijere, pored igranja u klubovima iz rodne zemlje, kratko boravio i na tlu Španije, a u redove crveno-belih iz Tamnave dolazi iz austrijskog LASK-a.
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Očigledno su pod Šepkovcem, posle dva odigrana kola na startu nove sezone Mozzart Bet Prve lige, došli do zaključka da ekipa u napadačkom smislu nije bila na visini zadatka, pa je dovođenje Fala verovatno pokušaj da se dobije na efikasnosti. U isto vreme, Ričardson Kvaku Denzel, te mladi Vojin Vesković i Nikola Paunović, dobili su konkurenciju za mesto u špicu.
U međuvremenu su se u Jedinstvu odlučili i da potpišu profesionalni ugovor sa Nikolom Popadićem. Talentovani defanzivac, koji je pre samo godinu dana stigao iz kraljevačke Sloge, nametnuo se dobrim partijama u omladinskom timu Jedinstva koji je ponovo izborio ulazak u Omladinsku ligu Srbije.
Jedinstvo u subotu (21.00) u jednom od derbija 3. kola Mozzart Bet Prve lige dočekuje ekipu TSC-a.
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 3. KOLO
Petak
20.00: (2,45) Loznica (3,00) Borac 1926 (2,95)
20.00: (1,50) Napredak (3,60) Metalac (7,25)
20.00: (1,28) Spartak Subotica (5,20) Teleoptik (9,50)
20.00: (1,75) Voždovac (3,40) Grafičar (4,60)
Subota
17.30: Proleter 023 – Dubočica
17.30: Smederevo – Bor 1919
19.00: Javor – OFK Vršac
21.00: Jedinstvo Ub – TSC Bačka Topola
***Kvote su podložne promenama