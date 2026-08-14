Senegalac Seržin Fal pojačao napad Ubljana

Očigledno su pod Šepkovcem, posle dva odigrana kola na startu nove sezone Mozzart Bet Prve lige, došli do zaključka da ekipa u napadačkom smislu nije bila na visini zadatka, pa je dovođenje Fala verovatno pokušaj da se dobije na efikasnosti. U isto vreme, Ričardson Kvaku Denzel, te mladi Vojin Vesković i Nikola Paunović, dobili su konkurenciju za mesto u špicu.

U međuvremenu su se u Jedinstvu odlučili i da potpišu profesionalni ugovor sa Nikolom Popadićem. Talentovani defanzivac, koji je pre samo godinu dana stigao iz kraljevačke Sloge, nametnuo se dobrim partijama u omladinskom timu Jedinstva koji je ponovo izborio ulazak u Omladinsku ligu Srbije.

Jedinstvo u subotu (21.00) u jednom od derbija 3. kola Mozzart Bet Prve lige dočekuje ekipu TSC-a.

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 3. KOLO

Petak

20.00: (2,45) Loznica (3,00) Borac 1926 (2,95)

20.00: (1,50) Napredak (3,60) Metalac (7,25)

20.00: (1,28) Spartak Subotica (5,20) Teleoptik (9,50)

20.00: (1,75) Voždovac (3,40) Grafičar (4,60)

Subota

17.30: Proleter 023 – Dubočica

17.30: Smederevo – Bor 1919

19.00: Javor – OFK Vršac

21.00: Jedinstvo Ub – TSC Bačka Topola

***Kvote su podložne promenama