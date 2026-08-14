Orenburgu bi značilo kada bi proradio Guzina

Lokomotiva pak još uvek nema nijedan trijumf. Remizirala je sa Ahmatom (1:1) i u prošlom kolu Akronom (0:0), izgubila od Dinama u Mahačkali (1:2), a u kupu odigrala 1:1 sa CSKA Moskvom, posle čega je izgubila na penale onaj bonus bod.

Orenburg će probati da produbi krizu Moskovljanima, ali za to će mu biti potrebna i pomoć napadača Gedeona Guzine. Ovaj 32-godišnji centarfor se još nijednom nije upisao u strelce, iako je posle 35 minuta protiv Rostova preostale dve utakmice odigrao cele.

16.00: (3,25) Orenburg (3,45) Lokomotiva Moskva (2,20)

Momka iz Ilidže, koji pored pasoša Bosne i Hercegovine ima i srpsko državljanstvo, Orenburg je kupio pre godinu dana od Černomoreca za 54.000 evra. U prethodnom šampionatu, u kojem je uglavnom imao ulogu rezerviste, Guzina je postigao dva gola i zabeležio tri asistencije.

Orenburg igra i protiv negativne tradicije. Nijednom u poslednje tri godine nije savladao Lokomotivu. Na poslednjih sedam susreta u svim takmičenjima Moskovljani su zabeležili šest pobeda, uz jedan remi rezultatom 1:1.

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RUSIJA 1 – 4. KOLO

Petak

16.00: (3,25) Orenburg (3,45) Lokomotiva Moskva (2,20)

Subota

13.00: (2,50) Rodina (3,40) Akron (2,80)

15.15: (1,45) CSKA Moskva (4,30) Fakel (7,75)

17.30: (2,10) Rostov (3,25) Rubin (3,70)

19.45: (1,55) Krasnodar (4,10) Ahmat (6,00)

Nedelja

13.30: (1,65) Zenit (3,70) Dinamo Moskva (5,60)

16.00: (2,45) Krilja Sovjetov (3,15) Dinamo Mahačkala (3,05)

18.30: (3,80) Baltika (3,45) Spartak Moskva (2,00)

***Kvote su podložne promenama