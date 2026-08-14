Orenburgu bi značilo kada bi proradio Guzina
Vreme čitanja: 2min | pet. 14.08.26. | 14:21
Napadač iz Ilidže će imati šansu za popravni ovog petka od 16 časova protiv moskovske Lokomotive
Prvi meč 4. kola Premijer lige Rusije na programu je ovog petka od 16 časova, kada Orenburg bude ugostio Lokomotivu. Obe ekipe su otvorile sezonu slabije nego što su se nadale, tako da će imati priliku da ovog popodneva poprave utisak.
Orenburg je trenutno bolji na tabeli, iz prva tri kola je osvojio četiri poena. Savladao je na premijeri Rostov sa 2:1, izgubio je od Zenita sa 0:3 i remizirao sa Rubinom u Kazanju 1:1. Uz to, pre devet dana je doživeo težak poraz u 1. kolu Kupa Rusije, od moskovskog Spartaka sa 1:5.
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Lokomotiva pak još uvek nema nijedan trijumf. Remizirala je sa Ahmatom (1:1) i u prošlom kolu Akronom (0:0), izgubila od Dinama u Mahačkali (1:2), a u kupu odigrala 1:1 sa CSKA Moskvom, posle čega je izgubila na penale onaj bonus bod.
Orenburg će probati da produbi krizu Moskovljanima, ali za to će mu biti potrebna i pomoć napadača Gedeona Guzine. Ovaj 32-godišnji centarfor se još nijednom nije upisao u strelce, iako je posle 35 minuta protiv Rostova preostale dve utakmice odigrao cele.
16.00: (3,25) Orenburg (3,45) Lokomotiva Moskva (2,20)
Momka iz Ilidže, koji pored pasoša Bosne i Hercegovine ima i srpsko državljanstvo, Orenburg je kupio pre godinu dana od Černomoreca za 54.000 evra. U prethodnom šampionatu, u kojem je uglavnom imao ulogu rezerviste, Guzina je postigao dva gola i zabeležio tri asistencije.
Orenburg igra i protiv negativne tradicije. Nijednom u poslednje tri godine nije savladao Lokomotivu. Na poslednjih sedam susreta u svim takmičenjima Moskovljani su zabeležili šest pobeda, uz jedan remi rezultatom 1:1.
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RUSIJA 1 – 4. KOLO
Petak
16.00: (3,25) Orenburg (3,45) Lokomotiva Moskva (2,20)
Subota
13.00: (2,50) Rodina (3,40) Akron (2,80)
15.15: (1,45) CSKA Moskva (4,30) Fakel (7,75)
17.30: (2,10) Rostov (3,25) Rubin (3,70)
19.45: (1,55) Krasnodar (4,10) Ahmat (6,00)
Nedelja
13.30: (1,65) Zenit (3,70) Dinamo Moskva (5,60)
16.00: (2,45) Krilja Sovjetov (3,15) Dinamo Mahačkala (3,05)
18.30: (3,80) Baltika (3,45) Spartak Moskva (2,00)
***Kvote su podložne promenama