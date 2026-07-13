Silvester Džasper: Zvezda i Koković su za Premijer ligu, a ja za „lige petice“

Onaj za koji je siguran da pripada i njemu i njegovom sadašnjem treneru u Pančevu, Radomiru Kokoviću.

„Ne mogu baš da otkrivam taktičke detalje, ali način na koji rešavamo situacije kada nas protivnici pritisnu nisam video kod drugih trenera koji su me vodili u Engleskoj ili u Portugaliji. Imao sam mnogo dobre trenere u Premijer ligi, na primer Skota Parkera u Fulamu, ali Koković može da bude trener u Premijer ligi. To tvrdim 100%. Za mene je Koković među stručnjacima koji su najviše uticali ne samo na moj profesionalni, nego i privatni život. Izabran je i za trenera sezone, a niko pre prvenstva nije mislio da će to uspeti“, istakao je Džasper tokom gostovanja u drugoj epizodi druge sezone podkasta „2x45“.

Kao prvi stranac koji je gostovao u našem studiju, momak iz Londona je vešto mešao srpski (koji je solidno savladao), bugarski (odakle mu je majka) i, naravno, engleski jezik (kada mu je bilo lakše da precizno objasni neke termine). Bio je više nego jasan kada je trebalo da povuče paralelu između ostrvskog i ovdašnjeg fudbala.

„Mislim da bi na osnovu svega što sam video Crvena zvezda mogla da igra u Premijer ligi. Vojvodina, Partizan, moj tim (Železničar) i možda Novi Pazar bili bili u Čempionšipu. Ne u vrhu, već u donjoj polovini tabele, dok bi se ostali klubovi takmičili u Ligi 1. Što se mene tiče, znam da su lige u kojima sam bio, poput Čempionšipa i Lige 1, izuzetno zahtevne u fizičkom smislu. Svestan sam da ni ja nisam najkrupniji fudbaler, ali fudbal se igra nogama i glavom, nije toliko bitno kakve mišiće imate. Pre pet ili šest godina za mene možda nije bilo mesta u Čempionšipu, ali sada bih sigurno mogao da igram tamo. Jednog dana u "ligama petice", ako Bog da.“

Ambiciozno deluije krilni napadač koji je isto tako bio direktan kada smo ga pitali da li postoji fudbaler koji mu je napravio najviše problema na našim terenima otkako se na njima pojavio.

„Nema takvog! Na svakoj utakmici sam nešto uradio, na mnogima dao gol ili namestio, i u takvim okolnostima nisam osetio da me je neko uznemirio ili potpuno zaustavio. Kada sam u situaciji 'jedan na jedan', osećam da mogu da igram i u Premijer ligi. Meni je to prirodno, jer u svaki duel ulazim sa mišlju da ću nešto da napravim, neku fintu, a nisam spazio nekog defanzivca za koga bih rekao da protiv njega nisam mogao. Što se tiče igrača iz lige, Aleksandar Katai je odigrao najbolje prošlu sezonu, a dosta kvalitetnih pojedinaca ima i u mom timu, poput Popovića ili Milikića. Sviđaju mi se i Sek iz Partizana, Enem iz Zvezde, Sadi iz Novog Pazara...“

Toliko je upečatljivo govorio autor sedam golova i još šest asistencija a se stekao utisak da se uopšte ne plaši Brage u kvalifikacijama za Ligu konferencije, iako je portugalski tim pre nekoliko sezona lako eliminisao TSC, tako što je u Bačkoj Topoli dao četiri gola za pola sata.

„Ne može tako da bude protiv nas. Nema šanse. Ne kažem ništa protiv TSC-a, a još manje potcenjujem Bragu, polufinalistu Lige Evrope, međutim, pokazali smo da imamo jasan identitet. Pokazali smo to kada smo dobili Partizan, igrali nerešeno sa Zvezdom, nismo izgubili od Vojvodine. To samo dokazuje da možemo sa svima da se nosimo kada je lopta kod nas. Problem može da nastane kada je posed na strani protivnika, jer oni imaju nesporan kvalitet. Uopšte ne brinem da li moj tim može da postigne gol, ali videćemo da li i kako možemo da se odbranimo. Na kraju krajeva, to je 11 protiv 11.“

U iščekivanju debija na evropskoj sceni, rukovodioci Železničara su na slatkim mukama. Posle interesovanja Turaka, Rusa i Nemaca, kao i raspitivanja Crvene zvezde i Partizana u red za Silvestera Džaspera stala je i Vojvodina, spremna da plati čak 1.800.000 evra.

„Drago mi je što me klubovi žele. To znači da je iza mene dobra sezona i da sam napravio kvalitetan izbor kada sam rešio da posle razgovora sa Bojanom Šaranovim i Radomirom Kokovićem dođem u Srbiju. Konsultovaću se sa članovima moje porodice da li je za mene najbolje da ostanem u Srbiji ili da se otisnem u Evropu, možda Aziju. Zasad želim da ostanem u Evropi i drago mi je što me tako veliki klub kao Vojvodina hoće, to je dokaz da smo svi zajedno odradili sjajan posao“, zaključio je Džasper.

U preostalom delu gostovanja, 24-godišnji ofanzivac je otkrio da su ga ljudi iz Fudbalskog saveza Bugarske uživo gledali protiv Crvene zvezde i da bi uskoro trebalo da dobije poziv za mečeve Lige nacija u septembru. Takođe je dodao da je veliki navijač Lionela Mesija, ali da zbog toga što je odrastao u Londonu navija za Englesku u polufinalu Mundijala, gde veruje da će na kraju, ipak, odlučiti penali.

I još niz zanimljivih detalja.

Uživajte.