Skandal! Crveni karton obrisan na zahtev iz Bele kuće?!

Vest da je FIFA poništila crveni karton Folarinu Balogunu, napadaču američkog nacionalnog tima, razbesnela je sve odreda, a ono što je usledilo verovatno je i zgrozilo planetarnu sportsku javnost. Jer kako je objavio ugledni britanski novinar - Ben Džejkobs, pod vinjetom 'ekskluzivno', do ukidanja zaslužene Balogunove suspenzije došlo je ni manje ni više nego na insistiranje ljudi iz službene rezidencije predsednika Sjedinjenih Američkih Država?!

Šta drugo reći do - skandal!

"Bela kuća direktno je pozvala FIFA da zahteva od Đanija Infantina da preispita crveni karton Folarina Baloguna", objavio je Džejkobs. "Nakon što je to i učinjeno, ljudi iz Fife pozvali su se na nalaze svog nezavisnog odbora. Izvori iz vrhovnog svetskog fudbalskog tela insistiraju da uticaj iz Bele kuće nije mogao da utiče na odluku, pozivajući se još jednom na sopstvena ovlašćenja sadržana u članu 27 i nezavisnost u radu disciplinskog veća".

Da nije tužno, bilo bi smešno...