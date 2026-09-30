Skidanje dresa koje je moglo preskupo da košta (VIDEO)
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Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 10:37
Reprezentativac Omana proslavom gola umalo ostavio ekipu bez polufinala Gulf Kupa
Proslava gola skidanjem dresa često je kritikovana. Mnogi navijači smatraju je nepoštovanjem kluba i grba na grudima, odnosno isticanjem sebe u prvi plan. Kako bilo, sudije već godinama taj potez kažnjavaju žutim kartonom, zbog čega je reprezentacija Omana ozbiljno mogla da ispašta.
U poslednjem kolu grupne faze Gulf kupa Oman je savladao Irak sa 3:1 i izjednačio se po broju bodova sa Irakom. Saudijska Arabija je i pre poslednje runde osigurala prolaz, pa je bilo pitanje ko će joj se pridružiti u polufinalu ovog arapskog takmičenja. S obzirom na po četiri osvojena boda i identičnih četiri data, a pet primljenih golova, plasman na tabeli odlučivao je fer-plej. I, umalo da potez štopera Musaba Al Šakusija ostavi Oman bez prolaza među četiri najbolje selekcije.
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Defanzivac Omana je pogodio za 3:1 protiv Kuvajta posle kornera u 84. minutu, čime je izjednačio svoju reprezentaciju po gol-razlici sa Irakom. U tom trenutku Oman je imao bolji fer-plej učinak, međutim, zbog skidanja dresa prilikom proslave gola, Al Šakusi je dobio žuti karton i putnika u polufinale morao je da odluči žreb.
Srećom po njega i Oman, kuglice su im bile naklonjene...