Skidanje dresa koje je moglo preskupo da košta (VIDEO)

Proslava gola skidanjem dresa često je kritikovana. Mnogi navijači smatraju je nepoštovanjem kluba i grba na grudima, odnosno isticanjem sebe u prvi plan. Kako bilo, sudije već godinama taj potez kažnjavaju žutim kartonom, zbog čega je reprezentacija Omana ozbiljno mogla da ispašta.

U poslednjem kolu grupne faze Gulf kupa Oman je savladao Irak sa 3:1 i izjednačio se po broju bodova sa Irakom. Saudijska Arabija je i pre poslednje runde osigurala prolaz, pa je bilo pitanje ko će joj se pridružiti u polufinalu ovog arapskog takmičenja. S obzirom na po četiri osvojena boda i identičnih četiri data, a pet primljenih golova, plasman na tabeli odlučivao je fer-plej. I, umalo da potez štopera Musaba Al Šakusija ostavi Oman bez prolaza među četiri najbolje selekcije.