Zlatna era ili mračno doba Premijer lige? Građani na sudu zbog Teveza, Balotelija, De Brujnea...
Vreme čitanja: 10min | sre. 30.09.26. | 11:10
U periodu od sezone 2009/2010 pa sve do 2017/2018 Siti samo jednom nije imao predstavnika u 10 najskupljih na svetu. A dva puta je trošio najviše novca i sve skupa jedini upisao minus iznad magične granice od milijardu evra
Počelo je još 2008. kada su braća Galager iz kultnog benda Oejzis provocirali navijače Mančester junajteda tvrdnjama da će na svakih deset litara benzina koje sipaju u automobile jedan završiti na računu šeika iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i samim tim Mančester Sitija. I brzo se nakupilo na klupskom računu. Toliko da su Građani, tada kao devetoplasirani tim iz prethodne sezone Premijer lige, uspeli da 2008. iz Reala za tada golemih 43.000.000 evra dovedu Robinja. Cela fudbalska planeta tada se šalila da je Brazilac znao da ide u Mančester, ali da je promašio klub.
Šalu na stranu, dobro je on znao gde ide. I za njim su krenuli Žo, Najdžel De Jong, Kreg Belami, Vensan Kompani, Pablo Zabaleta, da bi tek sledećeg leta nestrpljivi šeici, navikli da dobiju sve i odmah, odvrnuli slavinu i počeli da dovode ono najbolje na svetu. Malo je falilo da dovedu i Kaku iz Milana jer je italijanski klub već prihvatio ponudu, ali je Brazilac odbio transfer. Kakav je to bio radikalan zaokret za klub čija su najveća pojačanja u prethodnim sezonama bili igrači poput Vedrana Ćorluke, Valerija Božinova, Andreasa Isaksona, Jorgosa Samarasa i slični.
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Plasman na tabeli sve je govorio. Pre ulaska bogatih vlasnika sa Blisko istoka, Siti je bio, rekosmo, deveti, pa 14, dalje 15, osmi, 16. na tabeli Premijer lige. Ni blizu borbi za trofeje, retko blizu Evropi.
Danas je evropska velesila. Reći će jedni. Drugi će istaći: najveći prevaranti u istoriji engleskog fudbala.
“Da sam ja igrač, 100 odsto bih sve te medalje bacio u kantu za đubre. Naravno da bih. Jesu ih osvojili na terenu, ali zato što je klub varao. Znali su da će to da naudi mnogima i svejedno su to radili”, govorio je pred okršaj Engleske sa Češkom legendarni Roj Kin za Aj-Ti-Vi Sport.
E sad, možda ovde Kin preteruje, jer teško da su za marifetluke u “ofisu” znali velikani fudbalske igre kakvi su Serhio Aguero, Kevin de Brujne ili bilo ko drugi. I možemo da pričamo o tome da li je uopšte imalo smisla uvoditi finansijski fer-plej samo iz straha od milijardera sa Bliskog istoka – a tu se pre svega radilo baš o Sitiju i Pari Sen Žermenu – kada su i Real, Mančester junajted, Bajern, da ne govorimo o Juventusu, Interu ili Milanu, postali ovo što jesu zato što su imali više od ostalih, odnosno gazde koje su trošile toliko da su ostale gurale u bankrot.
No, evropska fudbalska aristokratija se uplašila konkurencije, uvela nova pravila i po njima i poslovala. Siti nije, proglašen je krivim po optužnici od 114 tačaka (za jednu je oslobođen) i sada ceo svet s nestrpljenjem iščekuje da vidi šta će Premijer liga odlučiti. Izbacivanje u niži rang, ili čak dva, deluje neizbežno, ali mnogi bi voleli da Građanima budu oduzeti i sve titule osvojene u tom periodu, voleli bi, da budemo realni, da ih vide u mrtvačkom kovčegu.
A, šta je to zaista Siti radio i kakvu je korist od toga imao na terenu? Vrlo prosto, pumpao je izveštaje o sponzorskim ugovorima i prijavljivao da zarađuje mnogo više no što realno jeste, jer su šeik Mansur bin Zajed Al Nahjan jednostavno nije navikao da čeka, a nije mu predstavljao nikakav problem da po godini ulopa koju stotinu miliona evra. Ispostavilo se tako da su maltene svi prihodi od Sitijevih sponzorskih ugovora bili “frizirani”.
Samo jedan primer, u sezoni 2017/2018 Siti je prijavio da je od sponzora prihodovao 145.730.000 funti. U realnosti je zaradio svega 11.000.000. Sve ostalo je pokrio šeik Mansur i tako klubu dozvoljavao da troši mnogo više no što bi smeo po pravilima o finansijsom fer-pleju.
Radili su to i drugi, Čelsi se sam prijavio recimo, ali niko kao Siti. I niko nije – a to je ono najgore za klub – bio tako bahat da advokatima preti nadležnima, da odbija da sarađuje sa istražnim organima, da svesno laže u poslovnim izveštajima. Baš zato će Siti i morati da plati veliku cenu. Možda ne za ceo period koji je bio pod istragom (od 2009. do 2023), ali svakako za taj prvi, do 2018, kada je otvoreno ignorisao upute Premijer lige. Ona bi, pride, i sama morala da se zapita kako je sve ovo dozvolila, jer ako bi, primera radi, oduzela sve trofeje Sitiju, onda bi zlatna era engleskog fudbala mogla da se pretvori u – mračno doba.
Da li će im trofeji zaista biti oduzeti? Niko to ne može da zna. U propisima Premijer lige nema jasno propisanih kazni za finansijske malverzacije baš zato da ih klubovi ne bi svesno kršili ako bi utvrdili da je potencijalna dobit veća od cene. Kad je u pitanju oduzimanje bodova, Evertonu ih je nedavno oduzeto osam, na osnovu samo jedne prekršene tačke, a ne 114, Lutonu 30, Derbiju 21, ali niko nije na sebi imao ovakve grehe. Kad je u pitanju izbacivanje iz Premijer lige, onda bi Siti morao da se prijavi Fudbalskom savezu za novo učešće u profesionalnom rangu. Teoretski, mogao bi da krene od četvrte lige, mada bi ovde politika verovatno odlučivala, zbog odnosa Engleske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Svakako bi klubovi glasali, njih 72, prosta većina bi bila dovoljna za prihvatanje ili odbijanje.
No, da se vratimo mi na teren, jer tu je za prosečnog navijača verovatno najveća dilema. Oko izbacivanja iz lige, u javnosti nema dileme – moralo bi da se desi. Ali oduzimati trofeje? I deliti ih drugima? To je već veliko pitanje. Vejn Runi je i sam rekao da ne bi prihvatio titule koje bi mu bile uručene na taj način. Maurisio Poketino i Toni Pjulis su ih javno tražili. Ali, šta su u svemu ovome skrivili pomenuti De Brujne, Aguero, Jaja Ture, David Silva ili Džon Stons? Ama baš ništa.
Ili nije baš tako? Jer svi oni osvajali su titule zato što su oko sebe imali najveće igrače. Koje, da je poštovao pravila, Siti ne bi mogao da kupi, jer po propisima klubovi smeju da troše (otprilike) koliko zarade. Sam pogled na Sitijeve transfere od sezone 2009/2010, pa do te 2017/2018 jasno govore da to nije bio slučaj.
Jer već od sezone 2008/2009 Siti se, kao u to vreme prosečan premijerligaš (počeo je doduše nešto da troši još kod prethodnog vlasnika Takšina Šinavatre), umešao sa trojicom igrača na listi najskupljih: Emanuelom Adebajorom, Karlosom Tevezom i Džolionom Leskotom. Poređenja radi, Arjen Roben je u toj istoj sezoni 2009/2010 išao iz Reala u Bajern za 25.000.000 evra.
U periodu do 2018, Građani samo u sezoni 2012/2013 nisu imali predstavnika u TOP 10, niti su bili u TOP 10 trošadžija na svetu. Ali su zato u sezoni 2015/2016 imali dvojicu na vrhu – Kevina De Brujnea i Rahima Sterlinga – i potrošili više nego bilo ko drugi. I to ponovili i u sezoni 2016/2017. Učinili bi to opet da Barselona u sezoni 2017/2018 nije dobila 222.000.000 evra od Nejmara i onda mu u panici nije tražila naslednika.
Naravno, nije sve u novcu, jedni klubovi ga troše pametnije, drugi ne baš tako pametno, ali nije Maurisio Poketino slučajno tražio da mu se vrate pehare i podsećao da Totenhem, zbog izgradnje novog stadiona, 18 meseci nije doveo novog igrača sve zbog toga da ne bi kršio pravila finansijskog fer-pleja. I ako recimo pogledamo ovu tabelu na kraju, ko je poslovao u najvećem minusu, videćemo da je Siti jedini preskočio magičnu granicu od milijardu evra. Dok je recimo Atletiko u periodu od 2008. do 2018. na transfer pijaci u minusu od svega 6.350.000 evra, a Totenhem od 20.960.000. Roma je čak u plusu od 4.830.000 evra, da ne govorimo o Borusiji Dortmund, Valensiji, Sautemptonu, Sevilji…
E sad, da li su oni na taj konačni balans pazili samo zbog toga što nisu imali super-bogatog gazdu pa su morali? Verovatno. Ali činjenica je da Siti u toj deceniji nije živeo isti život kao i većina njegove konkurencije. I da se preko noći, zajedno sa Pari Sen Žermenom, umuvao među velikane kakvi su Real Madrid, Mančester junajted, Barselona, Bajern Minhen, Juventus, Inter…
I još jednom, mogli bismo da pričamo da li bi svi ti velikani bili to što jesu da nisu “otimali” igrače ostatku sveta kada su oni imali najviše? I zašto onda da ne dozvolimo Sitiju da uradi isto? Ali činjenica je da tada pravila nisu postojala, dok u Sitijevoj eri jesu. U stvari, ispisana su delom baš zbog toga što smo svi znali šta će da se desi.
TOP 10 NAJVEĆIH TRANSFERA PLANETE PO SEZONAMA
(i najveća Sitijeva pojačanja)
SEZONA 2009/2010
Kristijano Ronaldo (Mančester junajted – Real Madrid) 94.000.000
Zlatan Ibrahimović (Inter – Barselona) 69.500.000
Kaka (Milan – Real Madrid) 67.000.000
Karim Benzema (Olimpik Lion – Real Madrid) 35.000.000
Ćabi Alonso (Liverpul – Real Madrid) 34.500.00
Mario Gomez (Štutgart – Bajern Minhen) 30.000.000
Emanuel Adebajor (Arsenal – Mančester Siti) 29.000.000
Karlos Tevez (Vest Hem – Mančester Siti) 29.000.000
Dijego Milito (Đenova – Inter) 28.000.000
Džolion Leskot (Everton – Mančester Siti) 27.500.00
Ukupan trošak Sitija: 147.300.000
Zarada od prodaja: 29.400.000
Najviše trošili: Real Madrid (258.500.000), Mančester Siti (147.300.000), Barselona (113.500.000), Inter (97.200.000), Olimpik Lion (82.700.000)…
SEZONA 2010/2011
Fernando Tores (Liverpul – Čelsi) 58.500.000
Endi Kerol (Njukasl – Liverpul) 41.000.000
David Vilja (Valensija – Barselona) 40.000.000
Edin Džeko (Volfzburg – Mančester Siti) 37.000.000
Anhel Di Marija (Benfika – Real Madrid) 33.000.000
Jaja Ture (Barselona – Mančester Siti) 30.000.000
Mario Baloteli (Inter – Mančester Siti (29.500.000)
David Silva (Valensija – Mančester Siti (28.750.000)
Luis Suarez (Ajaks – Liverpul) 26.500.000
David Luiz (Benfika – Čelsi) 25.000.000
…
Aleksandar Kolarov (Lacio – Mančester Siti) 23.860.000
Ukupan trošak Sitija: 183.610.000
Zarada od prodaja: 40.150.000
Najviše trošili: Mančester Siti (183.610.000), Čelsi (121.500.000), Liverpul (97.730.000), Real Madrid (93.000.000), Đenova (80.500.000)
SEZONA 2011/2012
Havijer Pastore (Palermo – Pari Sen Žermen) 42.000.000
Radamel Falkao (Porto – Atletiko) 40.000.000
Serhio Aguero (Atletiko – Mančester Siti) 40.000.000
Sesk Fabregas (Arsenal – Barselona) 34.000.000
Manuel Nojer (Šalke – Bajern) 30.000.000
Fabio Koentrao (Benfika – Real Madrid) 30.000.000
Samir Nasri (Arsenal – Mančester Siti) 27.500.000
Samjuel Eto (Inter – Anži) 27.000.000
Huan Mata (Valensija – Čelsi) 26.700.000
Aleksis Sančez (Udineze – Barselona) 26.000.000
Ukupan trošak Sitija: 91.050.000
Zarada od prodaja: 31.450.000
Najviše trošili: Pari Sen Žermen (107.100.000), Juventus (101.910.000), Čelsi (96.450.000), Roma (91.250.000), Anži (91.200.000), Mančester Siti (91.050.000)…
SEZONA 2012/2013
Tijago Silva (Milan – Pari Sen Žermen) 42.000.000
Havi Martinez (Atletik Bilbao – Bajern Minhen) 40.000.000
Lukas Moura (Sao Paulo – Pari Sen Žermen) 40.000.000
Hulk (Porto – Zenit) 40.000.000
Aksel Vitsel (Benfika – Zenit (40.000.000)
Eden Azar (Lil – Čelsi) 35.000.000
Vilijan (Šahtjar – Anži) 35.000.000
Oskar (Internasional – Čelsi) 32.000.000
Robin van Persi (Arsenal – Mančester junajted) 30.700.000
…
Havi Garsija (Benfika – Mančester Siti) 20.000.000
Matija Nastasić (Fjorentina – Mančester Siti) 15.200.000
Džek Rodvel (Everton – Mančester Siti) 15.000.000
Ukupan trošak Sitija: 61.950.000
Zarada od prodaja: 44.300.00
Najviše trošili: Pari Sen Žermen (151.000.000), Čelsi (109.700.000), Zenit (88.760.000), Korintijans (39.330.000), Inter (76.550.000)…
SEZONA 2013/2014
Geret Bejl (Totenhem – Real Madrid) 101.000.000
Nejmar (Santos – Barselona) 88.000.000
Edinson Kavani (Napoli – Pari Sen Žermen) 64.500.000
Mesut Ozil (Real Madrid – Arsenal) 47.000.000
Hames Rodrigez (Porto – Monako) 45.000.000
Huan Mata (Čelsi – Mančester junajted) 44.730.000
Radamel Falkao (Atletiko Madrid – Monako) 43.000.000
Fernandinjo (Šahtjor – Mančester Siti) 40.000.000
Gonzalo Iguain (Real Madrid – Napoli) 39.000.000
Mario Gece (Borusija Dortmund – Bajern Minhen) 37.000.000
…
Stevan Jovetić (Fjorentina – Mančester Siti) 26.000.000
Alvaro Negredo (Sevilja – Mančester Siti) 25.000.000
Hezus Navas (Sevilja – Mančester Siti) 20.000.000
Ukupan trošak Sitija: 115.500.000 (stigli još i Jovetić, Negredo…)
Zarada od prodaja: 11.300.000
Najviše trošili: Real Madrid (175.500.000), Monako (160.700.000), Pari Sen Žermen (135.900.000), Čelsi (130.350.000), Totenhem (122.550.000), Mančester Siti (115.500.000)…
SEZONA 2014/2015
Luis Suarez (Liverpul – Barselona) 81.720.000
Hames Rodrigez (Monako – Real Madrid) 75.000.000
Anhel Di Marija (Real Madrid - Mančester junajted) 75.000.000
Antoan Grizman (Real Sosijedad – Atletiko Madrid) 54.000.00
David Luiz (Čelsi – Pari Sen Žermen) 49.500.000
Elijakim Mangala (Porto – Mančester Siti) 45.000.000
Aleksis Sančez (Barselona - Arsenal) 42.500.000
Dijego Kosta (Atletiko Madrid – Čelsi) 38.000.000
Luk Šo (Sautempton – Mančester junajted) 37.500.000
Ander Erera (Atletik Bilbao – Mančester junajted) 36.000.000
…
Vilfred Boni (Svonsi – Mančester Siti) 32.300.000
Ukupan trošak Sitija: 102.800.000 evra
Zarada od prodaja: 30.300.000
Najviše trošili: Mančester junajted (193.350.000), Barselona (166.720.000), Liverpul (151.430.000), Atletiko Madrid (144.350.000), Čelsi (137.700.000)…
SEZONA 2015/2016
Kevin De Brujne (Volfzburg – Mančester Siti) 76.000.000
Rahim Sterling (Liverpul – Mančester Siti) 64.000.000
Anhel Di Marija (Mančester junajted – Pari Sen Žermen) 63.000.000
Antoni Marsijal (Monako – Mančester junajted) 60.000.000
Aleks Tešeira (Šahtjor – Suning) 50.000.000
Kristijan Benteke (Aston Vila – Liverpul) 46.500.000
Nikolas Otamendi (Valensija – Mančester Siti) 44.500.000
Hulijan Draksler (Šalke – Voflzburg) 43.000.000
Džekson Martinez (Atletiko Madrid – Gvangdžou Evergrande) 42.000.000
Roberto Firmino (Hofenhajm – Liverpul) 41.000.000
Ukupan trošak Sitija: 208.470.000
Zarada od prodaja: 67.440.000
Najviše trošili: Mančester Siti (208.470.000), Mančester junajted (156.000.000), Juventus (154.500.000), Valensija (143.900.000), Liverpul (126.500.000)…
SEZONA 2016/2017
Pol Pogba (Juventus – Mančester junajted) 105.000.000
Gonzalo Iguain (Napoli – Juventus) 90.000.000
Hulk (Zenit – Šangaj SIPG) 56.000.000
Džon Stons (Everton – Mančester Siti) 56.000.000
Liroj Sane (Šalke – Mančester Siti) 52.000.000
Granit Džaka (Borusija Menhengladbah – Arsenal) 45.000.0000
Žoao Mario (Sporting Lisabon – Inter) 44.780.000
Henrih Mhitarjan (Borusija Dortmund – Mančester junajted) 42.000.000
Sadio Mane (Sautempton – Liverpul) 41.200.00
Škodran Mustafi (Valensija – Arsenal) 41.000.000
…
Gabrijel Žezus (Palermo – Mančester Siti) 32.000.000
Ilkaj Gundogan (Borusija Dortmund – Mančester Siti) 27.000.000
Najviše trošili: Mančester Siti (216.250.000), Juventus (202.230.000), Mančester junajted (185.000.000), Inter (164.630.000), Borusija Dortmund (141.100.000)…
SEZONA 2017/2018
Nejmar (Barselona – Pari Sen Žermen) 222.000.0000
Usman Dembele (Borusija Dortmund – Barselona) 148.000.000
Filipe Kutinjo (Liverpul – Barselona) 135.000.000
Romelu Lukaku (Everton – Mančester junajted) 84.700.000
Virdžil van Dajk (Sautempton – Liverpul) 84.650.000
Alvaro Morata (Real Madrid – Čelsi) 66.000.000
Emerik Laport (Atletik Bilbao – Mančester Siti) 65.000.000
Pjer-Emerik Obamejan (Borusija Dortmund – Arsenal) 63.750.000
Dijego Kosta (Čelsi – Atletiko Madrid) 60.000.000
Benžamen Mendi (Monako – Mančester Siti) 57.500.000
…
Kajl Voker (Totenhem – Mančester Siti) 52.700.000
Bernardo Silva (Monako – Mančester Siti) 50.000.000
Ederson (Benfika – Mančester Siti) 40.000.000
Ukupan trošak Sitija: 317.500.000
Zarada od prodaja: 91.350.000
Najviše trošili: Barselona (388.100.000), Mančester Siti (317.500.000), Čelsi (260.500.000), Pari Sen Žermen (238.000.000), Everton (203.200.000)…
NAJVEĆE SVETSKE TROŠADŽIJE U PERIODU OD 2009. DO 2018
Mančester Siti
Uloženo: 1.440.000.00
Zarađeno: 381.040.000
Balans: - 1.063.390.000
Pari Sen Žermen
Uloženo: 956.600.000
Zarađeno: 237.250.000
Balans: - 719.350.000
Mančester junajted
Uloženo: 1.010.000.000
Zarađeno: 385.900.000
Balans: - 621.340.000
Barselona
Uloženo: 1.110.000.00
Zarađeno: 539.150.000
Balans: - 571.420.000
Čelsi
Uloženo: 1.120.000.00
Zarađeno: 689.040.000
Balans: - 426.460.000