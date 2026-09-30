Zlatna era ili mračno doba Premijer lige? Građani na sudu zbog Teveza, Balotelija, De Brujnea...

Samo jedan primer, u sezoni 2017/2018 Siti je prijavio da je od sponzora prihodovao 145.730.000 funti. U realnosti je zaradio svega 11.000.000. Sve ostalo je pokrio šeik Mansur i tako klubu dozvoljavao da troši mnogo više no što bi smeo po pravilima o finansijsom fer-pleju.

A, šta je to zaista Siti radio i kakvu je korist od toga imao na terenu? Vrlo prosto, pumpao je izveštaje o sponzorskim ugovorima i prijavljivao da zarađuje mnogo više no što realno jeste, jer su šeik Mansur bin Zajed Al Nahjan jednostavno nije navikao da čeka, a nije mu predstavljao nikakav problem da po godini ulopa koju stotinu miliona evra. Ispostavilo se tako da su maltene svi prihodi od Sitijevih sponzorskih ugovora bili “frizirani”.

No, evropska fudbalska aristokratija se uplašila konkurencije, uvela nova pravila i po njima i poslovala. Siti nije, proglašen je krivim po optužnici od 114 tačaka (za jednu je oslobođen) i sada ceo svet s nestrpljenjem iščekuje da vidi šta će Premijer liga odlučiti. Izbacivanje u niži rang, ili čak dva, deluje neizbežno, ali mnogi bi voleli da Građanima budu oduzeti i sve titule osvojene u tom periodu, voleli bi, da budemo realni, da ih vide u mrtvačkom kovčegu.

E sad, možda ovde Kin preteruje, jer teško da su za marifetluke u “ofisu” znali velikani fudbalske igre kakvi su Serhio Aguero, Kevin de Brujne ili bilo ko drugi. I možemo da pričamo o tome da li je uopšte imalo smisla uvoditi finansijski fer-plej samo iz straha od milijardera sa Bliskog istoka – a tu se pre svega radilo baš o Sitiju i Pari Sen Žermenu – kada su i Real, Mančester junajted, Bajern, da ne govorimo o Juventusu, Interu ili Milanu, postali ovo što jesu zato što su imali više od ostalih, odnosno gazde koje su trošile toliko da su ostale gurale u bankrot.

Danas je evropska velesila. Reći će jedni. Drugi će istaći: najveći prevaranti u istoriji engleskog fudbala. “ Da sam ja igrač, 100 odsto bih sve te medalje bacio u kantu za đubre. Naravno da bih. Jesu ih osvojili na terenu, ali zato što je klub varao. Znali su da će to da naudi mnogima i svejedno su to radili ”, govorio je pred okršaj Engleske sa Češkom legendarni Roj Kin za Aj-Ti-Vi Sport.

Plasman na tabeli sve je govorio. Pre ulaska bogatih vlasnika sa Blisko istoka, Siti je bio, rekosmo, deveti, pa 14, dalje 15, osmi, 16. na tabeli Premijer lige. Ni blizu borbi za trofeje, retko blizu Evropi.

Radili su to i drugi, Čelsi se sam prijavio recimo, ali niko kao Siti. I niko nije – a to je ono najgore za klub – bio tako bahat da advokatima preti nadležnima, da odbija da sarađuje sa istražnim organima, da svesno laže u poslovnim izveštajima. Baš zato će Siti i morati da plati veliku cenu. Možda ne za ceo period koji je bio pod istragom (od 2009. do 2023), ali svakako za taj prvi, do 2018, kada je otvoreno ignorisao upute Premijer lige. Ona bi, pride, i sama morala da se zapita kako je sve ovo dozvolila, jer ako bi, primera radi, oduzela sve trofeje Sitiju, onda bi zlatna era engleskog fudbala mogla da se pretvori u – mračno doba.

Da li će im trofeji zaista biti oduzeti? Niko to ne može da zna. U propisima Premijer lige nema jasno propisanih kazni za finansijske malverzacije baš zato da ih klubovi ne bi svesno kršili ako bi utvrdili da je potencijalna dobit veća od cene. Kad je u pitanju oduzimanje bodova, Evertonu ih je nedavno oduzeto osam, na osnovu samo jedne prekršene tačke, a ne 114, Lutonu 30, Derbiju 21, ali niko nije na sebi imao ovakve grehe. Kad je u pitanju izbacivanje iz Premijer lige, onda bi Siti morao da se prijavi Fudbalskom savezu za novo učešće u profesionalnom rangu. Teoretski, mogao bi da krene od četvrte lige, mada bi ovde politika verovatno odlučivala, zbog odnosa Engleske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Svakako bi klubovi glasali, njih 72, prosta većina bi bila dovoljna za prihvatanje ili odbijanje.

Karlos Tevez na promociji (©Reuters)

No, da se vratimo mi na teren, jer tu je za prosečnog navijača verovatno najveća dilema. Oko izbacivanja iz lige, u javnosti nema dileme – moralo bi da se desi. Ali oduzimati trofeje? I deliti ih drugima? To je već veliko pitanje. Vejn Runi je i sam rekao da ne bi prihvatio titule koje bi mu bile uručene na taj način. Maurisio Poketino i Toni Pjulis su ih javno tražili. Ali, šta su u svemu ovome skrivili pomenuti De Brujne, Aguero, Jaja Ture, David Silva ili Džon Stons? Ama baš ništa.

Ili nije baš tako? Jer svi oni osvajali su titule zato što su oko sebe imali najveće igrače. Koje, da je poštovao pravila, Siti ne bi mogao da kupi, jer po propisima klubovi smeju da troše (otprilike) koliko zarade. Sam pogled na Sitijeve transfere od sezone 2009/2010, pa do te 2017/2018 jasno govore da to nije bio slučaj.

Jer već od sezone 2008/2009 Siti se, kao u to vreme prosečan premijerligaš (počeo je doduše nešto da troši još kod prethodnog vlasnika Takšina Šinavatre), umešao sa trojicom igrača na listi najskupljih: Emanuelom Adebajorom, Karlosom Tevezom i Džolionom Leskotom. Poređenja radi, Arjen Roben je u toj istoj sezoni 2009/2010 išao iz Reala u Bajern za 25.000.000 evra.

U periodu do 2018, Građani samo u sezoni 2012/2013 nisu imali predstavnika u TOP 10, niti su bili u TOP 10 trošadžija na svetu. Ali su zato u sezoni 2015/2016 imali dvojicu na vrhu – Kevina De Brujnea i Rahima Sterlinga – i potrošili više nego bilo ko drugi. I to ponovili i u sezoni 2016/2017. Učinili bi to opet da Barselona u sezoni 2017/2018 nije dobila 222.000.000 evra od Nejmara i onda mu u panici nije tražila naslednika.

Naravno, nije sve u novcu, jedni klubovi ga troše pametnije, drugi ne baš tako pametno, ali nije Maurisio Poketino slučajno tražio da mu se vrate pehare i podsećao da Totenhem, zbog izgradnje novog stadiona, 18 meseci nije doveo novog igrača sve zbog toga da ne bi kršio pravila finansijskog fer-pleja. I ako recimo pogledamo ovu tabelu na kraju, ko je poslovao u najvećem minusu, videćemo da je Siti jedini preskočio magičnu granicu od milijardu evra. Dok je recimo Atletiko u periodu od 2008. do 2018. na transfer pijaci u minusu od svega 6.350.000 evra, a Totenhem od 20.960.000. Roma je čak u plusu od 4.830.000 evra, da ne govorimo o Borusiji Dortmund, Valensiji, Sautemptonu, Sevilji…

Mario Baloteli sa Robertom Mančinijem (©Reuters)

E sad, da li su oni na taj konačni balans pazili samo zbog toga što nisu imali super-bogatog gazdu pa su morali? Verovatno. Ali činjenica je da Siti u toj deceniji nije živeo isti život kao i većina njegove konkurencije. I da se preko noći, zajedno sa Pari Sen Žermenom, umuvao među velikane kakvi su Real Madrid, Mančester junajted, Barselona, Bajern Minhen, Juventus, Inter…

I još jednom, mogli bismo da pričamo da li bi svi ti velikani bili to što jesu da nisu “otimali” igrače ostatku sveta kada su oni imali najviše? I zašto onda da ne dozvolimo Sitiju da uradi isto? Ali činjenica je da tada pravila nisu postojala, dok u Sitijevoj eri jesu. U stvari, ispisana su delom baš zbog toga što smo svi znali šta će da se desi.

TOP 10 NAJVEĆIH TRANSFERA PLANETE PO SEZONAMA

(i najveća Sitijeva pojačanja)

SEZONA 2009/2010

Kristijano Ronaldo (Mančester junajted – Real Madrid) 94.000.000

Zlatan Ibrahimović (Inter – Barselona) 69.500.000

Kaka (Milan – Real Madrid) 67.000.000

Karim Benzema (Olimpik Lion – Real Madrid) 35.000.000

Ćabi Alonso (Liverpul – Real Madrid) 34.500.00

Mario Gomez (Štutgart – Bajern Minhen) 30.000.000

Emanuel Adebajor (Arsenal – Mančester Siti) 29.000.000

Karlos Tevez (Vest Hem – Mančester Siti) 29.000.000

Dijego Milito (Đenova – Inter) 28.000.000

Džolion Leskot (Everton – Mančester Siti) 27.500.00

Ukupan trošak Sitija: 147.300.000

Zarada od prodaja: 29.400.000

Najviše trošili: Real Madrid (258.500.000), Mančester Siti (147.300.000), Barselona (113.500.000), Inter (97.200.000), Olimpik Lion (82.700.000)…

SEZONA 2010/2011

Fernando Tores (Liverpul – Čelsi) 58.500.000

Endi Kerol (Njukasl – Liverpul) 41.000.000

David Vilja (Valensija – Barselona) 40.000.000

Edin Džeko (Volfzburg – Mančester Siti) 37.000.000

Anhel Di Marija (Benfika – Real Madrid) 33.000.000

Jaja Ture (Barselona – Mančester Siti) 30.000.000

Mario Baloteli (Inter – Mančester Siti (29.500.000)

David Silva (Valensija – Mančester Siti (28.750.000)

Luis Suarez (Ajaks – Liverpul) 26.500.000

David Luiz (Benfika – Čelsi) 25.000.000

…

Aleksandar Kolarov (Lacio – Mančester Siti) 23.860.000

Ukupan trošak Sitija: 183.610.000

Zarada od prodaja: 40.150.000

Najviše trošili: Mančester Siti (183.610.000), Čelsi (121.500.000), Liverpul (97.730.000), Real Madrid (93.000.000), Đenova (80.500.000)

SEZONA 2011/2012

Havijer Pastore (Palermo – Pari Sen Žermen) 42.000.000

Radamel Falkao (Porto – Atletiko) 40.000.000

Serhio Aguero (Atletiko – Mančester Siti) 40.000.000

Sesk Fabregas (Arsenal – Barselona) 34.000.000

Manuel Nojer (Šalke – Bajern) 30.000.000

Fabio Koentrao (Benfika – Real Madrid) 30.000.000

Samir Nasri (Arsenal – Mančester Siti) 27.500.000

Samjuel Eto (Inter – Anži) 27.000.000

Huan Mata (Valensija – Čelsi) 26.700.000

Aleksis Sančez (Udineze – Barselona) 26.000.000

Ukupan trošak Sitija: 91.050.000

Zarada od prodaja: 31.450.000

Najviše trošili: Pari Sen Žermen (107.100.000), Juventus (101.910.000), Čelsi (96.450.000), Roma (91.250.000), Anži (91.200.000), Mančester Siti (91.050.000)…

SEZONA 2012/2013

Tijago Silva (Milan – Pari Sen Žermen) 42.000.000

Havi Martinez (Atletik Bilbao – Bajern Minhen) 40.000.000

Lukas Moura (Sao Paulo – Pari Sen Žermen) 40.000.000

Hulk (Porto – Zenit) 40.000.000

Aksel Vitsel (Benfika – Zenit (40.000.000)

Eden Azar (Lil – Čelsi) 35.000.000

Vilijan (Šahtjar – Anži) 35.000.000

Oskar (Internasional – Čelsi) 32.000.000

Robin van Persi (Arsenal – Mančester junajted) 30.700.000

…

Havi Garsija (Benfika – Mančester Siti) 20.000.000

Matija Nastasić (Fjorentina – Mančester Siti) 15.200.000

Džek Rodvel (Everton – Mančester Siti) 15.000.000

Ukupan trošak Sitija: 61.950.000

Zarada od prodaja: 44.300.00

Najviše trošili: Pari Sen Žermen (151.000.000), Čelsi (109.700.000), Zenit (88.760.000), Korintijans (39.330.000), Inter (76.550.000)…

SEZONA 2013/2014

Geret Bejl (Totenhem – Real Madrid) 101.000.000

Nejmar (Santos – Barselona) 88.000.000

Edinson Kavani (Napoli – Pari Sen Žermen) 64.500.000

Mesut Ozil (Real Madrid – Arsenal) 47.000.000

Hames Rodrigez (Porto – Monako) 45.000.000

Huan Mata (Čelsi – Mančester junajted) 44.730.000

Radamel Falkao (Atletiko Madrid – Monako) 43.000.000

Fernandinjo (Šahtjor – Mančester Siti) 40.000.000

Gonzalo Iguain (Real Madrid – Napoli) 39.000.000

Mario Gece (Borusija Dortmund – Bajern Minhen) 37.000.000

…

Stevan Jovetić (Fjorentina – Mančester Siti) 26.000.000

Alvaro Negredo (Sevilja – Mančester Siti) 25.000.000

Hezus Navas (Sevilja – Mančester Siti) 20.000.000

Ukupan trošak Sitija: 115.500.000 (stigli još i Jovetić, Negredo…)

Zarada od prodaja: 11.300.000

Najviše trošili: Real Madrid (175.500.000), Monako (160.700.000), Pari Sen Žermen (135.900.000), Čelsi (130.350.000), Totenhem (122.550.000), Mančester Siti (115.500.000)…

SEZONA 2014/2015

Luis Suarez (Liverpul – Barselona) 81.720.000

Hames Rodrigez (Monako – Real Madrid) 75.000.000

Anhel Di Marija (Real Madrid - Mančester junajted) 75.000.000

Antoan Grizman (Real Sosijedad – Atletiko Madrid) 54.000.00

David Luiz (Čelsi – Pari Sen Žermen) 49.500.000

Elijakim Mangala (Porto – Mančester Siti) 45.000.000

Aleksis Sančez (Barselona - Arsenal) 42.500.000

Dijego Kosta (Atletiko Madrid – Čelsi) 38.000.000

Luk Šo (Sautempton – Mančester junajted) 37.500.000

Ander Erera (Atletik Bilbao – Mančester junajted) 36.000.000

…

Vilfred Boni (Svonsi – Mančester Siti) 32.300.000

Ukupan trošak Sitija: 102.800.000 evra

Zarada od prodaja: 30.300.000

Najviše trošili: Mančester junajted (193.350.000), Barselona (166.720.000), Liverpul (151.430.000), Atletiko Madrid (144.350.000), Čelsi (137.700.000)…

SEZONA 2015/2016

Kevin De Brujne (Volfzburg – Mančester Siti) 76.000.000

Rahim Sterling (Liverpul – Mančester Siti) 64.000.000

Anhel Di Marija (Mančester junajted – Pari Sen Žermen) 63.000.000

Antoni Marsijal (Monako – Mančester junajted) 60.000.000

Aleks Tešeira (Šahtjor – Suning) 50.000.000

Kristijan Benteke (Aston Vila – Liverpul) 46.500.000

Nikolas Otamendi (Valensija – Mančester Siti) 44.500.000

Hulijan Draksler (Šalke – Voflzburg) 43.000.000

Džekson Martinez (Atletiko Madrid – Gvangdžou Evergrande) 42.000.000

Roberto Firmino (Hofenhajm – Liverpul) 41.000.000

Ukupan trošak Sitija: 208.470.000

Zarada od prodaja: 67.440.000

Najviše trošili: Mančester Siti (208.470.000), Mančester junajted (156.000.000), Juventus (154.500.000), Valensija (143.900.000), Liverpul (126.500.000)…

SEZONA 2016/2017

Pol Pogba (Juventus – Mančester junajted) 105.000.000

Gonzalo Iguain (Napoli – Juventus) 90.000.000

Hulk (Zenit – Šangaj SIPG) 56.000.000

Džon Stons (Everton – Mančester Siti) 56.000.000

Liroj Sane (Šalke – Mančester Siti) 52.000.000

Granit Džaka (Borusija Menhengladbah – Arsenal) 45.000.0000

Žoao Mario (Sporting Lisabon – Inter) 44.780.000

Henrih Mhitarjan (Borusija Dortmund – Mančester junajted) 42.000.000

Sadio Mane (Sautempton – Liverpul) 41.200.00

Škodran Mustafi (Valensija – Arsenal) 41.000.000

…

Gabrijel Žezus (Palermo – Mančester Siti) 32.000.000

Ilkaj Gundogan (Borusija Dortmund – Mančester Siti) 27.000.000

Najviše trošili: Mančester Siti (216.250.000), Juventus (202.230.000), Mančester junajted (185.000.000), Inter (164.630.000), Borusija Dortmund (141.100.000)…

SEZONA 2017/2018

Nejmar (Barselona – Pari Sen Žermen) 222.000.0000

Usman Dembele (Borusija Dortmund – Barselona) 148.000.000

Filipe Kutinjo (Liverpul – Barselona) 135.000.000

Romelu Lukaku (Everton – Mančester junajted) 84.700.000

Virdžil van Dajk (Sautempton – Liverpul) 84.650.000

Alvaro Morata (Real Madrid – Čelsi) 66.000.000

Emerik Laport (Atletik Bilbao – Mančester Siti) 65.000.000

Pjer-Emerik Obamejan (Borusija Dortmund – Arsenal) 63.750.000

Dijego Kosta (Čelsi – Atletiko Madrid) 60.000.000

Benžamen Mendi (Monako – Mančester Siti) 57.500.000

…

Kajl Voker (Totenhem – Mančester Siti) 52.700.000

Bernardo Silva (Monako – Mančester Siti) 50.000.000

Ederson (Benfika – Mančester Siti) 40.000.000

Ukupan trošak Sitija: 317.500.000

Zarada od prodaja: 91.350.000

Najviše trošili: Barselona (388.100.000), Mančester Siti (317.500.000), Čelsi (260.500.000), Pari Sen Žermen (238.000.000), Everton (203.200.000)…

NAJVEĆE SVETSKE TROŠADŽIJE U PERIODU OD 2009. DO 2018

Mančester Siti

Uloženo: 1.440.000.00

Zarađeno: 381.040.000

Balans: - 1.063.390.000

Pari Sen Žermen

Uloženo: 956.600.000

Zarađeno: 237.250.000

Balans: - 719.350.000

Mančester junajted

Uloženo: 1.010.000.000

Zarađeno: 385.900.000

Balans: - 621.340.000

Barselona

Uloženo: 1.110.000.00

Zarađeno: 539.150.000

Balans: - 571.420.000

Čelsi

Uloženo: 1.120.000.00

Zarađeno: 689.040.000

Balans: - 426.460.000