Ubijen gazda bugarskog prvoligaša

Trenutno nema mnogo detalja u vezi sa brutalnim zločinom i ubistvom 53-godišnjaka koje se odigralo u noći između utorka i srede oko 01.00. Policija je blokirala izlaze iz grada i aktivno traga za počiniocima.

Ilijan Filipov je osnivač i glavna pokretačka snaga PIMK-a, jednog od najvećih transportnih konzorcijuma u Bugarskoj, sa ozbiljnim udelom i u građevinskoj industriji. Ipak, u Plovdivu i tamošnjoj sportskoj javnosti biće upamćen po ključnoj ulozi u oživljavanju lokalnog Boteva, s obzirom na to da je upravo njegova kompanija bila glavni izvođač radova na izgradnji novog klupskog stadiona "Hristo Botev".

Plovdiv je trenutno šestoplasirani tim bugarskog šampionata, od početka septembra vezao je tri ligaške pobede, a novonastala situacija bi i te kako mogla da utiče na nastavak sezone i rezultate.