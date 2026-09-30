Puče bomba u Surdulici: Reprezentativac Uzbekistana u Radniku

Osim na reprezentativnom, Šukurov ima veoma respektabilnu karijeru i na klupskom planu. Sa Šaržom je osvojio titulu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a baš tamo je nastupao i prethodne sezone, u dresu banijasa. U Turskoj je igrao za Karagumruk i Kajzeri, kao i za Al Fejhu iz Saudijske Arabije.

Kako je potvrđeno Mozzart Sportu, ovaj transfer je i definitivno završen i već nakon predstojeće reprezentativne pauze, publika u Srbiji imaće priliku da prati fudbalera za kojeg svi parametri govore da će biti veliko osveženje i da će praviti razliku na terenima Mozzart Bet Superlige. Iako u svom kapitenu Milošu Popoviću, u veteranu Aleksandru Pejoviću, te Martinu Novakoviću, koji je eksplodirao na početku tekuće sezone, Surduličani i sada imaju vrlo respektabilan vezni red.

Radnik je već drugu sezonu zaredom jedno od najprijatnijih iznenađenja Mozzart Bet Superlige. Trenutno su sedmi na tabeli, sa 14 bodova iz 10 kola, a u aktuelnom šampionatu nemaju poraz kod kuće, uključujući i mečeve sa Crvenom zvezdom i Partizanom. Posle pauze, čeka ih duel sa IMT-om u Loznici.