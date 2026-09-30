Bizaran snimak Sitijevog direktora: Brani klub, a nije trepnuo nijednom za tri i po minuta (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sre. 30.09.26. | 10:26
Feran Sorijano postao viralan na internetu nakon obraćanja zaposlenima mančesterskog kluba koje je na kraju ipak završilo u javnosti
Ima ona fraza - laže i ne trepće. E, pa u tom kontekstu se na društvenim mrežama prethodnih sati govori o Feranu Sorijanu, izvršnom direktoru Mančester Sitija, nakon viralnog snimka koji se tokom jučerašnjeg dana pojavio na internetu u kojem Španac pokušava da odbrani klub od optužbi Premijer lige.
Na pomenutom snimku u trajanju od tri i po minuta, koji je trebalo da ostane unutar Etihada i na kraju postao viralan, Sorijano se obratio zaposlenima u klubu a da nijednom nije trepnuo tokom obraćanja, što je privuklo posebnu pažnju ljubitelja fudbala. To, naravno, ne znači da bivši potpredsednik Barselone nije govorio istinu, što će se uostalom videti po završetku sudskog procesa koji Premijer liga već godinama vodi protiv Mančester Sitija.
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Ako je verovati Sorijanu, a on se zaposlenima obratio kako bi ih umirio i uverio ih da nemaju zbog čega da brinu, čitava presuda Premijer lige zasnovana je na nerazumevanju te je Mančester Siti najavio nastavak pravne borbe i podnošenje žalbe. Interno obraćanje usledilo je nakon što je nezavisna komisija objavila nalaze u kojima se navodi da je Siti sistematski kršio finansijska pravila tokom devet sezona. U izveštaju se tvrdi da je klub sprovodio masovnu šemu fiktivnih sponzorskih ugovora sa kompanijama iz Abu Dabija, čime je veštački uvećavao prihode za preko milijardu evra.
Međutim, Sorijano u poruci zaposlenima oštro odbacuje ove zaključke i tvrdi da je ceo proces zasnovan na neistini.
”Čitav slučaj Premijer lige protiv nas zasnovan je na jednoj jedinoj lažnoj optužbi – da je vlasnikov lični novac nekako i u tajnosti unet u klub preko pojedinih sponzora iz Abu Dabija. To jednostavno nije tačno. Komisiji Premijer lige dostavljeni su neoborivi dokazi koji pokazuju da se to nije moglo dogoditi i da se nije dogodilo. To uključuje bankovne izvode, transfere novca, svedoke i sve što je potrebno da se kategorički dokaže da novac nije poticao od vlasnika. Svaka druga lažna optužba koja nam je stavljena na teret proističe iz te jednostavne, centralne i potpuno lažne optužbe“, rekao je Sorijano.
Direktor vicešampiona Engleske je u nastavku izrazio zaprepašćenje odlukom komisije, optuživši je da je zanemarila priloženu dokumentaciju.
”Iznenađujuće za nas i naše advokate je da je komisija nakon dve godine donela mišljenje koje podržava teoriju zavere Premijer lige. Da bi to učinila, komisija je u svom mišljenju morala da zanemari obimne dokaze koje je klub dostavio kako bi došla do zaključka koji je očigledno pogrešan“, uverava Sorijano.
Ipak, dok je unutar kluba pokazivao borbenost, Sorijanov nastup pred kamerama bio je potpuno drugačiji. U neprijatnom susretu sa novinarom TV mreže Skaj Njuz, koji je na jednom događaju upitao da li se izvinjava navijačima nakon što je potvrđeno da su varali skoro deceniju, Sorijano je izbegao da odgovori. Umesto toga, kratko je poručio: “Nemam šta da kažem, hvala.“ Na ponovljena pitanja da li oseća obavezu prema fudbalskoj javnosti i da li je Siti „fiktivan klub“, prvi čovek Sitija je samo nastavio da ponavlja “hvala“, ignorišući novinare dok se udaljavao.