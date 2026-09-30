Bizaran snimak Sitijevog direktora: Brani klub, a nije trepnuo nijednom za tri i po minuta (VIDEO)

Ako je verovati Sorijanu, a on se zaposlenima obratio kako bi ih umirio i uverio ih da nemaju zbog čega da brinu, čitava presuda Premijer lige zasnovana je na nerazumevanju te je Mančester Siti najavio nastavak pravne borbe i podnošenje žalbe. Interno obraćanje usledilo je nakon što je nezavisna komisija objavila nalaze u kojima se navodi da je Siti sistematski kršio finansijska pravila tokom devet sezona. U izveštaju se tvrdi da je klub sprovodio masovnu šemu fiktivnih sponzorskih ugovora sa kompanijama iz Abu Dabija, čime je veštački uvećavao prihode za preko milijardu evra.

Međutim, Sorijano u poruci zaposlenima oštro odbacuje ove zaključke i tvrdi da je ceo proces zasnovan na neistini.

”Čitav slučaj Premijer lige protiv nas zasnovan je na jednoj jedinoj lažnoj optužbi – da je vlasnikov lični novac nekako i u tajnosti unet u klub preko pojedinih sponzora iz Abu Dabija. To jednostavno nije tačno. Komisiji Premijer lige dostavljeni su neoborivi dokazi koji pokazuju da se to nije moglo dogoditi i da se nije dogodilo. To uključuje bankovne izvode, transfere novca, svedoke i sve što je potrebno da se kategorički dokaže da novac nije poticao od vlasnika. Svaka druga lažna optužba koja nam je stavljena na teret proističe iz te jednostavne, centralne i potpuno lažne optužbe“, rekao je Sorijano.